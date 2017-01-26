Киев рискует оказаться в полной изоляции из-за Степана Бандеры Конфликт между Украиной и Польшей из-за разных взглядов на историю Второй мировой войны — это «кровоточащая рана», которую усугубляет подъём национализма в обеих странах, пишет Foreign Policy. Для Киева это опасно тем, что он может рискует растерять всех союзников и остаться в изоляции. Конфликт между Украиной и Польшей из-за разных взглядов на историю Второй мировой войны — это «кровоточащая рана», которую усугубляет подъём национализма в обеих странах, пишет Foreign Policy. Для Киева это опасно тем, что он может рискует растерять всех союзников и остаться в изоляции.

Соратника Путина уличили в пещерном антисемитизме Зампред Госдумы, единоросс Пётр Толстой, сегодня расставил все точки над i в вопросе о передаче Исаакиевского собора православной церкви. Оказывается, процессу мешают евреи, пишет известный российский блогер Антон Носик. Зампред Госдумы, единоросс Пётр Толстой, сегодня расставил все точки над i в вопросе о передаче Исаакиевского собора православной церкви. Оказывается, процессу мешают евреи, пишет известный российский блогер Антон Носик.

Трамп – за применение пыток Президент США уверен, что пытки, в том числе имитация утопления, действительно работают. По его словам, бороться с огнем нужно с помощью огня. Президент США уверен, что пытки, в том числе имитация утопления, действительно работают. По его словам, бороться с огнем нужно с помощью огня.