ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22:10 На Берлин
Политика
В мире
Катастрофа MH17: дело затягивают (7)Запрос нидерландских следователей о предоставлении дополнительной информации с российских радаров скорее всего будет удовлетворен, так как Россия заинтересована в скорейшем установлении обстоятельств крушения рейса MH17 на востоке Украины, полагает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Главы крупнейших компаний возненавидели Трампа (8)Главы ряда крупнейших американских компаний присоединились к критике указа президента США Дональда Трампа о беженцах, сообщает Mashable.
На Украине хотят отменить «День победы» 9 мая (22)Украинский институт национальной памяти разработал законопроект «О государственных праздниках в Украине», предполагающий, в частности, исключение Международного женского дня (8 марта) и Дня Победы (9 мая) из перечня государственных праздников. Об этом в интервью изданию «Апостроф» рассказал директор института Владимир Вятрович.
Министр финансов Германии назвал ошибкой массовый прием беженцев (3)Глава Минфина Германии Вольфганг Шойбле признал, что принятое правительством решение по массовому приему беженцев в 2015 году было ошибочным. Об этом он рассказал в интервью изданию Welt am Sonntag.
Lifenews
Вести СегодняЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
Телефон редакции
67088707
ПОПУЛЯРНОЕ
Общество
Наша Латвия
Нет давления — есть победы: рижские динамовцы дожимают «Автомобилист»
Свою очередную домашнюю серию чемпионата КХЛ хоккеисты рижского «Динамо» завершили победой в овертайме над екатеринбургским «Автомобилистом» — 4:3. Но даже при таком раскладе все равно команда Нормунда Сейейса больше потеряла, нежели приобрела. Два очка из шести возможных на этой неделе — этот тот максимум, на который способны динамовцы сегодня.
-
Кубок мира по скелетону: У Дукурсов — худший результат, победил россиянин
-
Гордимся! Латвийский биатлонист – бронзовый призер чемпионата Европы
-
Латвия отказалась от юношеской Олимпиады в Турции из-за угрозы теракта
-
Для популяризации шашек в Риге открыт центр Domātprieks
-
Dinamo Rīga продолжит выступать в КХЛ
-
Даугавпилс — спортивная столица Латгалии
Популярное в разделе
Экономика
Люблю!
ПОПУЛЯРНОЕ