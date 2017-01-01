Трамп высмеял «обведенные русскими вокруг пальца» СМИ Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал американские телекомпании CNN и NBC за то, как они осветили новые антироссийские санкции Вашингтона и ответ на это Москвы. Запись об этом он сделал в своем микроблоге в Twitter. Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал американские телекомпании CNN и NBC за то, как они осветили новые антироссийские санкции Вашингтона и ответ на это Москвы. Запись об этом он сделал в своем микроблоге в Twitter.

Порошенко в Донбассе наградил сенатора Маккейна псевдоукраинской винтовкой Президент Украины Петр Порошенко привез группу сенаторов из США в зону конфликта в Донбассе, чтобы поздравить находящихся там морских пехотинцев с Новым годом. О визите на командный пункт в районе Широкино глава государства сообщил в субботу, 31 декабря, в своем Facebook. Президент Украины Петр Порошенко привез группу сенаторов из США в зону конфликта в Донбассе, чтобы поздравить находящихся там морских пехотинцев с Новым годом. О визите на командный пункт в районе Широкино глава государства сообщил в субботу, 31 декабря, в своем Facebook.

CNN: Перуанские шаманы предсказали Трампу проблемы в новом году Перуанские шаманы не благоволят избранному президенту США Дональду Трампу, сообщает CNN. Они предсказали ему проблемы в администрации в будущем году. Хотя, отмечает телеканал, их прогнозы не всегда сбываются, ведь победу самого Трампа шаманы не увидели. Перуанские шаманы не благоволят избранному президенту США Дональду Трампу, сообщает CNN. Они предсказали ему проблемы в администрации в будущем году. Хотя, отмечает телеканал, их прогнозы не всегда сбываются, ведь победу самого Трампа шаманы не увидели.