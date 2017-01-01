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Трамп высмеял «обведенные русскими вокруг пальца» СМИ (7)Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал американские телекомпании CNN и NBC за то, как они осветили новые антироссийские санкции Вашингтона и ответ на это Москвы. Запись об этом он сделал в своем микроблоге в Twitter.
Порошенко в Донбассе наградил сенатора Маккейна псевдоукраинской винтовкой (12)Президент Украины Петр Порошенко привез группу сенаторов из США в зону конфликта в Донбассе, чтобы поздравить находящихся там морских пехотинцев с Новым годом. О визите на командный пункт в районе Широкино глава государства сообщил в субботу, 31 декабря, в своем Facebook.
CNN: Перуанские шаманы предсказали Трампу проблемы в новом году (6)Перуанские шаманы не благоволят избранному президенту США Дональду Трампу, сообщает CNN. Они предсказали ему проблемы в администрации в будущем году. Хотя, отмечает телеканал, их прогнозы не всегда сбываются, ведь победу самого Трампа шаманы не увидели.
Совбез ООН поддержал договоренности о прекращении огня в СирииСовет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии. Об этом сообщает ТАСС. Соавторами документа выступили Россия и Турция.
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Бизнесмены Латвиии хотят найти под елочкой... хорошее правительство (1)
В подарок от Деда Мороза латвийские предприниматели больше всего хотели бы получить правительство, которое снизило бы налоги (71%), а также больше платежеспособных клиентов (68%). Такие данные получены в ходе опроса, проведенного банком Citadele.
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