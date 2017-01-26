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Киев рискует оказаться в полной изоляции из-за Степана Бандеры (1)Конфликт между Украиной и Польшей из-за разных взглядов на историю Второй мировой войны — это «кровоточащая рана», которую усугубляет подъём национализма в обеих странах, пишет Foreign Policy. Для Киева это опасно тем, что он может рискует растерять всех союзников и остаться в изоляции.
Соратника Путина уличили в пещерном антисемитизме (8)Зампред Госдумы, единоросс Пётр Толстой, сегодня расставил все точки над i в вопросе о передаче Исаакиевского собора православной церкви. Оказывается, процессу мешают евреи, пишет известный российский блогер Антон Носик.
Трамп – за применение пыток (1)Президент США уверен, что пытки, в том числе имитация утопления, действительно работают. По его словам, бороться с огнем нужно с помощью огня.
Порошенко «оседлал» страх и ненависть Запада (7)Тема вездесущих «русских хакеров» уже успела надоесть даже наиболее патентованным русофобам. И вдруг ее решил «оседлать» Порошенко. У которого, оказывается, на русских хакеров есть управа: украинские суперхакеры. Умри все живое. Таким мнением поделился публицист Илья Харламов.
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Dinamo Rīga продолжит выступать в КХЛ
Клуб Dinamo Rīga продолжит выступление в чемпионате Континентальной хоккей лиги (КХЛ) в сезоне 2017/2018, и этим планам ничто не угрожает, заявил председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис.
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