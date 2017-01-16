ГЛАВНОЕ

1014317048-main

Русские Балтии — ахиллесова пята России (22)

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

19:03 Что о Трампе думают Порошенко и другие украинские политики
18:55 Эксперт: ss.lv — к чему приводит жадность и отсутствие конкуренции
18:50 Отмывы Trasta komercbanka
18:43 Глава ЦРУ: Трамп не осознаёт, насколько опасна Россия
18:33 Когда в мире появится первый долларовый триллионер?
18:22 Джонни Депп подал в суд на своих бизнес-менеджеров
18:13 Минблаг: в финансовых закромах денег только на две пенсии
18:04 Путина заказывали?
18:01 Навстречу «брекситу»: рынки избавляются от британских денег
18:00 СМИ: Кремль закрывает глаза на прозападный курс Минска
все новости »
Lem-main

Латвийские СМИ обвинили мэра Лембергса в связях с Путиным (4)

Tr-main

Немецкое СМИ: Киев дрожит перед Трампом (7)

Svastiki-col15

Зять Трампа рассказал всему миру об антисемитах в странах Балтии (34)

Ulmanis-col15

Гунтис Улманис: Россия нас мучает, а Америка придет спасти? Хватит! (28)

Vodka-col15

Журналист в США: Как КГБ подсунул мне водку (1)

Russia_eda-col15

Власти РФ объявили об отмене санкций против России (14)

Политика

Shadurskis_-let_17748778-main

Шадурскис хочет пустить под нож треть программ высшего образования (10)

Freiba-main

KNAB рассмотрит информацию о месте для захоронения Вике-Фрейберги (17)

Aaa-col15

Власти Латвии готовят для народа новое «затягивание поясов» (17)

Soci-col15

Эксперт: Латвийцы не так возмущены, чтобы протестовать на улицах (26)

Vej-col15

Президент борется за право новорожденных неграждан получать гражданство (14)

Ve-col15

Вейонис призвал серьезно взяться за зарплаты ''в конвертах'' (9)

В мире

Cru-mainsuper

Глава ЦРУ: Трамп не осознаёт, насколько опасна Россия (1)

Lukashenko1-middle

СМИ: Кремль закрывает глаза на прозападный курс Минска (1)

В Москве осознают, что Белоруссия интересует Запад лишь по одной причине: она находится рядом с Россией, пишет Rzeczpospolita. Кремль обеспокоен прозападным жестом Минска в виде отмены виз для граждан 80 стран.
Obama_50_1-middle

Обама: американцы доверяют России больше, чем правительству США (5)

Президент США Барак Обама в интервью телеканалу CBS рассказал об опасениях за будущее страны.
Let_14196387-middle

СМИ рассказали, почему Порошенко прячется от украинцев (5)

За последние два месяца президент Украины Петр Порошенко стал реже появляться на публике и резко сократил число международных контактов, сообщает газета «Вести».
Ubi-middle

Убийца посла РФ в Турции похоронен в безымянной могиле

Сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтынташ, убивший российского посла Андрея Карлова, похоронен в Анакаре на кладбище для необознанных лиц, сообщило агентство Anadolu 16 января, сообщает «Медуза».
Ukri-col15

Украина переориентирует поезда с России на Европу (6)

1018553682-col15

«Нам всем конец, русские идут!» The Hill высмеял истерию американских СМИ (4)

Flag_nato_opt-col15

Трамп и Кремль единодушны: НАТО устарел (4)

20120711134303-col15

Предали Россию, получили Путина (5)

Наш город

Riga-col15

Рижская дума отвечает на вопросы рижан

F15868-col15

Дети в садиках будут питаться бесплатно

Icon_question

Задай вопрос Андрису Америксу

Riga_street_food_festival_2017-2-col15

Целая площадь еды

Stepanenko_6-col15

Дума готова помочь жильцам. Правительство – нет

8-col15

Большая эстрада: время сдачи отменить нельзя

Lifenews

_______-_____-__-______-main

Когда в мире появится первый долларовый триллионер? (1)

93240841ed57-main

В Петербурге мужчина убился, упав с дивана (1)

Hd_0698d0026c-col15

Путин зашёл слишком далеко, выложив в сеть последний эпизод «Шерлока»

9508072034838061_30dcb4c1-col15

Назвали страны, где пьют больше, чем в Латвии (3)

T41-col15

Ученые обнаружили новый побочный эффект парацетамола

Nozh_opt-col15

Сидящий за 22 убийства Чистильщик рассчитывает на помилование

3b3e5c17cf74e287e7af7f5f237bedad-col15

На «Евровидение» от Латвии было заявлено 168 песен 89 исполнителей

Moskva-col15

Назвали самый безопасный для иностранцев город России (1)

Общество

Munitsipalnaya-pensiya-s-1-yanvarya-2016-goda-main

Минблаг: в финансовых закромах денег только на две пенсии (4)

411-main

CSDD дает бесплатные консультации по безопасной езде зимой

Zebra_2-664x362-3-664x362-col15

На ЛТВ закрыли передачу из-за сюжета с Ушаковым (4)

Ograblenie-col15

В Латвии много лет длится процесс о краже нескольких палок колбасы (3)

Y5bt_vgjtlo-col15

С 1 апреля для перечисления более 30 евро надо будет ждать смс с кодом от банка (3)

Let_2652414-col15

Январский погром 2009-го был спланированным?

Наша Латвия

Duk-new_main_thumb

Братья Дукурсы обошли россиянина, став лучшими на чемпионате Европы  (25)

Братья Мартин и Томас Дукурсы показали лучшие результаты на чемпионате Европы по скелетону, который проходит в немецком Винтерберге.

Популярное в разделе
Новости Латгалии
Медиа

Экономика

Pound-sterling-col15

Навстречу «брекситу»: рынки избавляются от британских денег

Let_11395857-col15

Процесс продажи Liepаjas metalurgs начнется в феврале. Покупателя пока нет

Barrels-of-oil-col15

Россия не сможет спасти баррель

Ukr_bezh-col15

Долги толкают Украину в новый кризис (5)

Bill-gates-col15

Люди выбрали Трампа из-за таких как Билл Гейтс

Inflazia-col15

2017: почему жизнь в Прибалтике станет дороже (4)

Техно

Robot-col15

В Швейцарии заговорили о налоге с владельцев роботов

99016917-col15

Украина представила конкурента «Арматы» (5)

1482693981-col15

Россия и Китай объединились против США

1466707771-col15

Россия оставит в Сирии С-300 и комплексы «Бастион»

App-col15

В WhatsApp от Facebook нашли лазейку для мошенников и спецслужб (1)

Newb4-col15

Ученые: Давление определяет пол ребенка во время зачатия

Спорт

Dukurs-col15

Мартин Дукурс не поддержал латвийских болельщиков в Винтерберге

Tennis-col15

Севастова в Мельбурне обыграла больную японку

Elistratov-col15

В шорт-треке Виктора Ана заменил новый король — Елистратов

Briedis-col15

Бриедис добрался до Хука. Бой намечен на 1 апреля

Moto-01-col15

Победитель «Дакара» Сергей Карякин... Откуда он взялся?

Gepa_full_2714_gepa-10021381039-820x420-col15

Горнолыжница вылетела с трассы на дикой скорости (1)

Кино

1478437414_7-col15

Рецензия на фильм «Пассажиры» (2)

1473063263-col15

«Рай» Кончаловского — лучший фильм для киноведов и кинокритиков

1485718721-col15

«Не распространяйте серию «Шерлока»»

1479578549-col15

«Викинг» — лидер проката в Эстонии

1441589092-col15

Лукас откроет музей с экспонатами из «Звездных войн»

Viking_2016_01-col15

Сценарист «Викинга»: наш фильм честнее «Гладиатора» и «Апокалипто» (1)


Мнение
1_shvedov-col15
Вести Сегодня
15.01.2017

Предчувствие любви к России (12)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV