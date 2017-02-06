Политика

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Кучинскис: Страны ЕС должны быть едины в отношении США и Британии (6)

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Достраиваемся! Латвия уже возвела на границе с Россией 23-километровый забор (16)

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Кандидат в мэры Риги от Нациобъединения: с жителями – только по-латышски (62)

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Нил Ушаков: Даугавпилс ожидает печальная участь (47)

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Военные США читают лекции латвийским школьникам «о защите Латвии» (21)

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Кучинскис указал Европе сотрудничать с Ливией (12)

В мире

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Самолет Терезы Мэй — мишень для террористов (2)

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Политик: Трамп пытается развести Путина (1)

«Всем мил не будешь, всем не угодишь, Трамп грамотно удовлетворяет свой проголосовавший за него «плебейский» (это в терминологии Древнего Рима когда были партии «патрициев» ми «плебеев»), — электорат», рассуждает российский политический деятель Эдуард Лимонов, заявляя, что России США не нужны — можно и с ними не разговаривать.
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Порошенко призывают покончить с ненавистью, злобой и горем (3)

Говорят, что в США «вспыхнули» бунты потому, что Трамп — первый президент этой страны, который выполняет свои предвыборные обещания. На Украине всё наоборот — безвизовый режим, как обычно, так и остаётся фантазией сделавших «европейский выбор», а ряд других данных Порошенко обещаний по-прежнему остается невыполненным. Например, закончить войну.
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Франция: У обедавших в «Макдоналдсе» солдат украли оружие (3)

Неизвестные во Франции украли оружие у солдат, которые остановились пообедать в ресторане быстрого питания «Макдоналдс», передает в воскресенье французский телеканал LCI.
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Тимошенко высмеяли из-за «туалетной засады» на Трампа (10)

Украинский политик Юлия Тимошенко стала объектом насмешек в Сети. Интернет-пользователи находят очень смешным тот факт, что политик караулила Трампа у туалета во время визита в Вашингтон.
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Журналист Fox назвал Путина убийцей. Трамп ответил: В США убийц много! (1)

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Суд в США отклонил запрос о восстановлении указа Трампа (6)

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Лавров выразил надежду на улучшение отношений с США (2)

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Ничего уже не изменить: рижские динамовцы остаются последними (1)

Продолжая свое заключительное турне регулярного чемпионата КХЛ в этом сезоне, хоккеисты рижского «Динамо» добрались до Екатеринбурга и Астаны, в первом случае со счетом 2:4 уступив местному «Автомобилисту», во втором «Барысу» — 0:1. А это значит, что команда Нормунда Сейейса остается в этом сезоне на последнем, 14-м месте в Западной конференции.

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Vesti.lv
02.02.2017

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