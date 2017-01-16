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СМИ: Кремль закрывает глаза на прозападный курс Минска (1)В Москве осознают, что Белоруссия интересует Запад лишь по одной причине: она находится рядом с Россией, пишет Rzeczpospolita. Кремль обеспокоен прозападным жестом Минска в виде отмены виз для граждан 80 стран.
Обама: американцы доверяют России больше, чем правительству США (5)Президент США Барак Обама в интервью телеканалу CBS рассказал об опасениях за будущее страны.
СМИ рассказали, почему Порошенко прячется от украинцев (5)За последние два месяца президент Украины Петр Порошенко стал реже появляться на публике и резко сократил число международных контактов, сообщает газета «Вести».
Убийца посла РФ в Турции похоронен в безымянной могилеСотрудник турецкой полиции Мевлют Алтынташ, убивший российского посла Андрея Карлова, похоронен в Анакаре на кладбище для необознанных лиц, сообщило агентство Anadolu 16 января, сообщает «Медуза».
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