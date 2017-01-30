Политика

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Вике-Фрейберге, обзывавшей Путина и Трампа — надо помолчать? (47)

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Новый мэр Юрмалы отблагодарила «Новую волну» в Латвии (33)

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Государство требует: Превратить детей и молодежь в патриотов Латвии (19)

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Партиям Сейма за год пожертвовали более полумиллиона евро

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Гунтис Улманис отругал латышей за Россию (34)

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Земессардзе срочно нужны деньги на военную технику (18)

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Экс-главком НАТО: нам нужна Россия (4)

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Катастрофа MH17: дело затягивают (7)

Запрос нидерландских следователей о предоставлении дополнительной информации с российских радаров скорее всего будет удовлетворен, так как Россия заинтересована в скорейшем установлении обстоятельств крушения рейса MH17 на востоке Украины, полагает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
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Главы крупнейших компаний возненавидели Трампа (8)

Главы ряда крупнейших американских компаний присоединились к критике указа президента США Дональда Трампа о беженцах, сообщает Mashable.
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На Украине хотят отменить «День победы» 9 мая (22)

Украинский институт национальной памяти разработал законопроект «О государственных праздниках в Украине», предполагающий, в частности, исключение Международного женского дня (8 марта) и Дня Победы (9 мая) из перечня государственных праздников. Об этом в интервью изданию «Апостроф» рассказал директор института Владимир Вятрович.
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Министр финансов Германии назвал ошибкой массовый прием беженцев (3)

Глава Минфина Германии Вольфганг Шойбле признал, что принятое правительством решение по массовому приему беженцев в 2015 году было ошибочным. Об этом он рассказал в интервью изданию Welt am Sonntag.
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Нет давления — есть победы: рижские динамовцы дожимают «Автомобилист» 

Свою очередную домашнюю серию чемпионата КХЛ хоккеисты рижского «Динамо» завершили победой в овертайме над екатеринбургским «Автомобилистом» — 4:3. Но даже при таком раскладе все равно команда Нормунда Сейейса больше потеряла, нежели приобрела. Два очка из шести возможных на этой неделе — этот тот максимум, на который способны динамовцы сегодня.

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