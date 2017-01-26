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Караул!!! Продавщица уличила покупательницу в незнании русского языка (40)

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Началась ликвидация неграждан (32)

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Евродепутат: создатели налоговой политики загоняют Латвию в тупик. (14)

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«Единство» хочет ликвидировать «Кепку Ушакова» (23)

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В архиве ЦРУ нашли данные о столкновении американской и советской подлодок (1)

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Die Welt: российская пропаганда ударит по Меркель фейками и анекдотами (8)

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Киев потребовал права голоса на переговорах Путина и Трампа

Политика

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Народная инициатива: на выборах в Сейм хотят ставить «минусы» целым партиям (7)

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Президент Банка Латвии вступился за президента США (6)

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С 27 января в Латвии новый командующий НВС (3)

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Вике-Фрейберга назвала Трампа и Путина альфа-самцами, петухами и гориллами (42)

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Политик: народ Латвии завистливый и злой (25)

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СМИ: Латвии срочно нужно российское Пыталово (79)

В мире

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Воевать лучше русских никто не может. Почему российская армия крепче армии США (32)

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Киев рискует оказаться в полной изоляции из-за Степана Бандеры (1)

Конфликт между Украиной и Польшей из-за разных взглядов на историю Второй мировой войны — это «кровоточащая рана», которую усугубляет подъём национализма в обеих странах, пишет Foreign Policy. Для Киева это опасно тем, что он может рискует растерять всех союзников и остаться в изоляции.
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Соратника Путина уличили в пещерном антисемитизме (8)

Зампред Госдумы, единоросс Пётр Толстой, сегодня расставил все точки над i в вопросе о передаче Исаакиевского собора православной церкви. Оказывается, процессу мешают евреи, пишет известный российский блогер Антон Носик.
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Трамп – за применение пыток (1)

Президент США уверен, что пытки, в том числе имитация утопления, действительно работают. По его словам, бороться с огнем нужно с помощью огня.
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Порошенко «оседлал» страх и ненависть Запада (7)

Тема вездесущих «русских хакеров» уже успела надоесть даже наиболее патентованным русофобам. И вдруг ее решил «оседлать» Порошенко. У которого, оказывается, на русских хакеров есть управа: украинские суперхакеры. Умри все живое. Таким мнением поделился публицист Илья Харламов.
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В Харькове выпустят мемуары Геббельса на украинском языке (1)

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Вооруженные силы Швеции подверглись масштабной кибератаке (1)

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Dinamo Rīga продолжит выступать в КХЛ 

Клуб Dinamo Rīga продолжит выступление в чемпионате Континентальной хоккей лиги (КХЛ) в сезоне 2017/2018, и этим планам ничто не угрожает, заявил председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис.

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