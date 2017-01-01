ГЛАВНОЕ

22881740_four-main

Новый год, старая песня: РФ готовит первый удар на Балтике (1)

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

12:02 Новый год, старая песня: РФ готовит первый удар на Балтике
11:38 Какие изменения в социальной сфере ждут латвийцев в 2017 году?
10:58 Исследование: половина латвийцев за последний год не опохмелялась алкоголем
10:22 Поздравления первых лиц: с Новым годом латыши или латвийцы?
10:00 Столетие Латвии: началась раздача
09:29 В ночном клубе в Стамбуле «Санты» с «Калашниковыми» убили 39 человек
23:18 Латвия встречает Новый год 2017
22:00 Самому старому жителю Земли исполнилось 146 лет
21:25 Что было до мандаринов и оливье? История русского новогоднего застолья
21:00 Совбез ООН поддержал договоренности о прекращении огня в Сирии
все новости »
Protest-main

Какие изменения в социальной сфере ждут латвийцев в 2017 году?

3012dea300000578-3395311-bodies_litter_a_central_istanbul_square_after_an_explosion_rippe-a-30_1452595448198-main

В ночном клубе в Стамбуле «Санты» с «Калашниковыми» убили 39 человек (1)

W_image_1433338240123_50108-col15

Поздравления первых лиц: с Новым годом латыши или латвийцы? (11)

10_let_14435103_resize-col15

Столетие Латвии: началась раздача (2)

Jauna-col15

Латвия встречает Новый год 2017 (6)

Patri-col15

Жители Латвии рассказали, чего больше всего жаждут в 2017 году (10)

Политика

Tru-main

Даукштс: Белорусская родня влияет на Трампа (10)

Zhdanok_-_let_15440194-main

Кто из латвийских евродепутатов самый активный (3)

Komand-col15

Накануне Нового года глава НВС проверил боеготовность латвийской армии (9)

Usak-col15

Новый год 2017: Ушаков пригласил всех на рижскую набережную (10)

1483696786-col15

Мамыкин Асаду: Латвия с вами (14)

1002413047-col15

Лембергс готов брать власть в свои руки (23)

В мире

Vpvp-mainsuper

С Новым годом, Америка! Что означает ответ Путина на санкции Обамы (19)

Vismejal-middle

Трамп высмеял «обведенные русскими вокруг пальца» СМИ (7)

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал американские телекомпании CNN и NBC за то, как они осветили новые антироссийские санкции Вашингтона и ответ на это Москвы. Запись об этом он сделал в своем микроблоге в Twitter.
Makkeim-middle

Порошенко в Донбассе наградил сенатора Маккейна псевдоукраинской винтовкой (12)

Президент Украины Петр Порошенко привез группу сенаторов из США в зону конфликта в Донбассе, чтобы поздравить находящихся там морских пехотинцев с Новым годом. О визите на командный пункт в районе Широкино глава государства сообщил в субботу, 31 декабря, в своем Facebook.
Peru-middle

CNN: Перуанские шаманы предсказали Трампу проблемы в новом году (6)

Перуанские шаманы не благоволят избранному президенту США Дональду Трампу, сообщает CNN. Они предсказали ему проблемы в администрации в будущем году. Хотя, отмечает телеканал, их прогнозы не всегда сбываются, ведь победу самого Трампа шаманы не увидели.
Ooo-middle

Совбез ООН поддержал договоренности о прекращении огня в Сирии

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии. Об этом сообщает ТАСС. Соавторами документа выступили Россия и Турция.
Flag_dnr-col15

Под Новый год Украина устроила обстрел ДНР и подтянула танки (14)

Igil_2-col15

«Исламское государство» подверглось мощным атакам (1)

Migranty-col15

Власти Мали вернули в Европу высланных оттуда мигрантов

Samolet_-_enter_air_-_informacja_prasowa-col15

Это рядом: самолет на Варшаву приземлился в Праге из-за угрозы взрыва

Наш город

Riga-new_media_main

Рижская дума отвечает на вопросы рижан 

F15868-new_media_thumb

Дети в садиках будут питаться...

Icon-questio

Задай вопрос Андрису Америксу

Terbatas_28-new_media_thumb

Фасады, двери, балконы: как получить...

Mesok_scastja-new_media_thumb

«Аврора», «Графика», «Бриллиант»:...

Lifenews

Oliv-main

Что было до мандаринов и оливье? История русского новогоднего застолья (1)

Koni-main

Путин довел Пескова до «суицидального» состояния (8)

2017-col15

Путин пожелал здоровья, благополучия и любви в новом 2017 году

Tort_so_svechkami-col15

Индонезиец отметил свой 146-й день рождения (1)

Vodka_2-col15

Как пить, чтобы не мучиться потом похмельем

Santa_claus_vesel-col15

За развенчание мифа о Деде Морозе дирижера выгнали из шоу (1)

Real_santa_claus_-_fb-col15

Facebook вернул аккаунт реальному Санте Клаусу с Аляски (1)

Svecha-col15

Мощно: американцы спели гимн России в память о жертвах крушения Ту-154 (16)

Общество

Sobaki-main

С 1 января все собаки в Латвии должны быть чипированы (12)

Fbr-main

ФБР разыскивает хакера из Латвии, влиявшего на итог выборов в США (9)

Derevja_v_snegu-col15

Зима близко

Mir_v_rukah-col15

В Риге состоялось шествие за мир (3)

Dozhdj-col15

Уходящий год был теплее и дождливее нормы

Gradusnik_2-col15

Тепло сохранится до 1 января

Экономика

Eko-col15

Экономист: 2017 год для Латвии будет «без пульса» (7)

Doroga_-_zakat-col15

«Иностранцы» заплатят за езду по латвийским дорогам (2)

Traktor_-_zm-col15

Латвийские крестьяне съели полмиллиарда евро (3)

Min-col15

Минкульт Латвии выплатил премии почти на 100 000 евро (7)

Let_17754141-col15

«airBaltic» получит еще один самолет CS300 (3)

1483346267-col15

Крик души патриота Латвии: спасибо, что плюёте на нас (14)

Наша Латвия

Noviy-god-1643-new_main_thumb

Бизнесмены Латвиии хотят найти под елочкой... хорошее правительство  (1)

В подарок от Деда Мороза латвийские предприниматели больше всего хотели бы получить правительство, которое снизило бы налоги (71%), а также больше платежеспособных клиентов (68%). Такие данные получены в ходе опроса, проведенного банком Citadele.

Популярное в разделе
Новости Латгалии
Медиа

Техно

Razgovor_po_telefonu-col15

Мобильный 2016 год: итоги

Morskie_gady-col15

Тысячи морских гадов выбросились на берег Канады (5)

1484896414-col15

Россиян могут отключить от интернета (7)

Trud-col15

Times: Новая ядерная гонка будет Москве не по карману (13)

Tuu-col15

Британское СМИ: Ту-154 – ненадежный самолет, и об этом знают все (14)

9112-col15

Институт закупит подопытных животных на 134 000 евро (5)

Спорт

Foto-col15

Радость Дукурсов: 4 российских скелетониста отстранены от соревнований (16)

Mok-col15

Монополия на власть в спорте

Cr_vs-col15

Ни фига себе Шэньхуа! Китайский клуб предложил за Роналду 400 млн! (1)

1484939087-col15

КХЛ: «Металлург» победил у «Салавата Юлаева»

1484690607-col15

Сборная России по хоккею уступила американцам

1475893987-col15

КХЛ: ЦСКА обыграл «Динамо»

Кино

Suicide-squad-comic-con-trailer-col15

Кинокритик о худших фильмах 2016 года

Life__animated_dogwoof_documentary_1-col15

Рецензия на фильм «Анимированная жизнь»

45d2676c4b0a8e0e476550c793617287-col15

Обзор классики «Эта замечательная жизнь»

Kinopoisk

Рецензия на фильм «8 женщин»

1483778362-col15

Кончаловский: Путина обманули и слава Богу (21)

Kinopoisk

«Реальная любовь» — кино для зимних каникул


Мнение
135401_1036681569556f2f6fa3ae9_big-col15
Telegraf.lv
01.01.2017

Президент Латвии: Латвия должна раскрыть свой потенциал (1)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV