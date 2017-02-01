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В ДНР заявили о возможности «Авдеевского котла» для украинской армии (3)Части Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут попасть в окружение в районе Авдеевки. Об этом рассказал ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Матюшин, сообщает в среду, 1 февраля, Федеральное агентство новостей (РИА ФАН).
Двум офицерам ФСБ предъявили обвинения в госизменеГлаве отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову предъявлено обвинение в государственной измене в пользу США. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат Иван Павлов.
Ушаков: Минский формат нужен Киеву для давления на Москву (4)Минский формат нужен властям Украины исключительно в качестве средства давления на Москву и «прикрытия», заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Украинское СМИ: Российские оккупанты убивают украинских боевиков (9)Боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения антитеррористической операции (АТО), передает украинское СМИ 112.ua
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Нет давления — есть победы: рижские динамовцы дожимают «Автомобилист»
Свою очередную домашнюю серию чемпионата КХЛ хоккеисты рижского «Динамо» завершили победой в овертайме над екатеринбургским «Автомобилистом» — 4:3. Но даже при таком раскладе все равно команда Нормунда Сейейса больше потеряла, нежели приобрела. Два очка из шести возможных на этой неделе — этот тот максимум, на который способны динамовцы сегодня.
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