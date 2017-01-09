Одно дело бить аутсайдера, ту же «Северсталь», совсем другое — держать ответ в чемпионате КХЛ перед лидерами Западной конференции. В двух очередных матчах рижские динамовцы по очереди принимали на домашнем льду ЦСКА и питерский СКА Олега Знарка. Такой вот «армейский дуплет», который команде Нормунда Сейейса изначально ничего хорошего не сулил.