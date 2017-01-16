СМИ: Кремль закрывает глаза на прозападный курс Минска В Москве осознают, что Белоруссия интересует Запад лишь по одной причине: она находится рядом с Россией, пишет Rzeczpospolita. Кремль обеспокоен прозападным жестом Минска в виде отмены виз для граждан 80 стран. В Москве осознают, что Белоруссия интересует Запад лишь по одной причине: она находится рядом с Россией, пишет Rzeczpospolita. Кремль обеспокоен прозападным жестом Минска в виде отмены виз для граждан 80 стран.

Обама: американцы доверяют России больше, чем правительству США Президент США Барак Обама в интервью телеканалу CBS рассказал об опасениях за будущее страны. Президент США Барак Обама в интервью телеканалу CBS рассказал об опасениях за будущее страны.

СМИ рассказали, почему Порошенко прячется от украинцев За последние два месяца президент Украины Петр Порошенко стал реже появляться на публике и резко сократил число международных контактов, сообщает газета «Вести». За последние два месяца президент Украины Петр Порошенко стал реже появляться на публике и резко сократил число международных контактов, сообщает газета «Вести».