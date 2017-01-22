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Мэр Лондона встал в женские ряды против Трампа (3)К десяткам тысяч человек, принимающим участие в женском марше против президента США Дональда Трампа в центре Лондона, присоединился мэр города Садик Хан.
Переговоры по Сирии и отказ США (3)Посол США в Казахстане Джордж Крол будет представлять Вашингтон на переговорах по Сирии в Астане, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление госдепартамента США.
На Украине старательно моделируют Майдан в США (6)По смоделированному украинцами сценарию, изгнанного президента Трампа президент России Путин поселит в Москве. Украинские «Вести» познакомили с ситуацией, при которой в США произойдет Майдан и новый президент Трамп превратится в изгнанника.
СМИ: Запущена кампания за импичмент Трампа (4)Американские правозащитные организации запустили кампанию за отстранение от власти нового президента США. Из-за того что Дональд Трамп сохраняет связи со своим бизнесом, его обвиняют в конфликте интересов, сообщает Deutsche Welle.
Lifenews
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Победная точка рижского «Динамо» в Минске: хулиганы наказаны!
Свое самое длительное турне нынешнего сезона в чемпионате КХЛ рижские динамовцы завершили матчем в Минске с местными одноклубниками. Игра для рижан сложилась удачно — победа со счетом 3:1. Этот матч стал особенным по одной причине — минчане набрали в этой игре 43 минут штрафа. Неудивительно, что все три шайбы гости забросывали в большинстве.
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