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22:15 Вместо бунта — эмиграция
21:09 Зарплата ликвидатора — 16,5 тысяч евро в день. Почему те, кто разрушает, получают больше тех, кто создает?
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2017 — год возможных революций (1)Ожидаемые в 2017 году геополитические трансформации обещают быть настолько фундаментальными, что впору говорить о начале перехода к новому этапу истории. Таким мнение делится публицист Владимир Лепёхин.
Хиллари Клинтон хоронят, как политика (8)Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон не будет участвовать в выборах на пост мэра города Нью-Йорк, а также каких-либо еще выборах в будущем, считает ее доверенное лицо Нира Танден, передает телеканал CNN.
Израильский дипломат: Борис Джонсон — идиот (6)Израильский дипломат Шаи Масот (Shai Masot) в разговоре с британской чиновницей назвал главу британского МИД Бориса Джонсона «идиотом», эту сцену зафиксировала скрытая камера репортера телеканала Al Jazeera.
Источник терроризма в Европе — тупость европейцев (5)В миграционном кризисе виновны не боевики ИГ, а европейские элиты и псевдоэлиты, при этом политика США и части ЕС способствовала разложению ближневосточного региона, заявил в воскресенье экс-президент Чехии Вацлав Клаус, выступая на TV Prima.
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По законам армейского времени... Динамовцы уступают и ЦСКА, и СКА
Одно дело бить аутсайдера, ту же «Северсталь», совсем другое — держать ответ в чемпионате КХЛ перед лидерами Западной конференции. В двух очередных матчах рижские динамовцы по очереди принимали на домашнем льду ЦСКА и питерский СКА Олега Знарка. Такой вот «армейский дуплет», который команде Нормунда Сейейса изначально ничего хорошего не сулил.
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