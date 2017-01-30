Свою очередную домашнюю серию чемпионата КХЛ хоккеисты рижского «Динамо» завершили победой в овертайме над екатеринбургским «Автомобилистом» — 4:3. Но даже при таком раскладе все равно команда Нормунда Сейейса больше потеряла, нежели приобрела. Два очка из шести возможных на этой неделе — этот тот максимум, на который способны динамовцы сегодня.