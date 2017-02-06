Политик: Трамп пытается развести Путина «Всем мил не будешь, всем не угодишь, Трамп грамотно удовлетворяет свой проголосовавший за него «плебейский» (это в терминологии Древнего Рима когда были партии «патрициев» ми «плебеев»), — электорат», рассуждает российский политический деятель Эдуард Лимонов, заявляя, что России США не нужны — можно и с ними не разговаривать. «Всем мил не будешь, всем не угодишь, Трамп грамотно удовлетворяет свой проголосовавший за него «плебейский» (это в терминологии Древнего Рима когда были партии «патрициев» ми «плебеев»), — электорат», рассуждает российский политический деятель Эдуард Лимонов, заявляя, что России США не нужны — можно и с ними не разговаривать.

Порошенко призывают покончить с ненавистью, злобой и горем Говорят, что в США «вспыхнули» бунты потому, что Трамп — первый президент этой страны, который выполняет свои предвыборные обещания. На Украине всё наоборот — безвизовый режим, как обычно, так и остаётся фантазией сделавших «европейский выбор», а ряд других данных Порошенко обещаний по-прежнему остается невыполненным. Например, закончить войну. Говорят, что в США «вспыхнули» бунты потому, что Трамп — первый президент этой страны, который выполняет свои предвыборные обещания. На Украине всё наоборот — безвизовый режим, как обычно, так и остаётся фантазией сделавших «европейский выбор», а ряд других данных Порошенко обещаний по-прежнему остается невыполненным. Например, закончить войну.

Франция: У обедавших в «Макдоналдсе» солдат украли оружие Неизвестные во Франции украли оружие у солдат, которые остановились пообедать в ресторане быстрого питания «Макдоналдс», передает в воскресенье французский телеканал LCI. Неизвестные во Франции украли оружие у солдат, которые остановились пообедать в ресторане быстрого питания «Макдоналдс», передает в воскресенье французский телеканал LCI.