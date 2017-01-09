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Украине в 2017 году будет очень плохо (13)

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Теперь понятно, почему латвийские дороги хуже всех в Балтии (11)

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Депутат ЕП: политиков Латвии — в дурдом (38)

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Из Латвии бегут целыми городами (18)

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Получить 800 тысяч евро из кармана Путина (8)

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Политика

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Мэр Елгавы: У нас в городе много информации на русском языке, и что? (12)

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Юрканс рассказал о скорой отставке Ринкевича с поста главы МИДа (40)

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В мире

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Беларусь вводит безвизовый режим для граждан 80 стран (1)

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2017 — год возможных революций (1)

Ожидаемые в 2017 году геополитические трансформации обещают быть настолько фундаментальными, что впору говорить о начале перехода к новому этапу истории. Таким мнение делится публицист Владимир Лепёхин.
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Хиллари Клинтон хоронят, как политика (8)

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон не будет участвовать в выборах на пост мэра города Нью-Йорк, а также каких-либо еще выборах в будущем, считает ее доверенное лицо Нира Танден, передает телеканал CNN.
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Израильский дипломат: Борис Джонсон — идиот (6)

Израильский дипломат Шаи Масот (Shai Masot) в разговоре с британской чиновницей назвал главу британского МИД Бориса Джонсона «идиотом», эту сцену зафиксировала скрытая камера репортера телеканала Al Jazeera.
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Источник терроризма в Европе — тупость европейцев (5)

В миграционном кризисе виновны не боевики ИГ, а европейские элиты и псевдоэлиты, при этом политика США и части ЕС способствовала разложению ближневосточного региона, заявил в воскресенье экс-президент Чехии Вацлав Клаус, выступая на TV Prima.
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Глава Пентагона: в войне в Сирии виновата Россия (18)

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Наша Латвия

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По законам армейского времени... Динамовцы уступают и ЦСКА, и СКА 

Одно дело бить аутсайдера, ту же «Северсталь», совсем другое — держать ответ в чемпионате КХЛ перед лидерами Западной конференции. В двух очередных матчах рижские динамовцы по очереди принимали на домашнем льду ЦСКА и питерский СКА Олега Знарка. Такой вот «армейский дуплет», который команде Нормунда Сейейса изначально ничего хорошего не сулил.

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