Свое самое длительное турне нынешнего сезона в чемпионате КХЛ рижские динамовцы завершили матчем в Минске с местными одноклубниками. Игра для рижан сложилась удачно — победа со счетом 3:1. Этот матч стал особенным по одной причине — минчане набрали в этой игре 43 минут штрафа. Неудивительно, что все три шайбы гости забросывали в большинстве.