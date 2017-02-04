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Зарплата Кристапа Порзиньгиса в НБА — под пять миллионов долларов 

4 317 720 долларов — такова зарплата самого высокооплачиваемого латвийского спортсмена в этом году, баскетболиста «Нью-Йорка» Кристапа Порзиньгиса. И это его оклад в нынешнем сезоне без вычета налогов. Согласно заключенному контракту новичка, в «Нью-Йорке» он точно будет играть до сезона 20192020 годов.

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02.02.2017

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