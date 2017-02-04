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Немецкий портал: страны Балтии отгораживаются от России (4)Желанием окончательно остановить нелегальную эмиграцию со стороны России и дать ясный сигнал Москве о том, что «зеленых человечков» здесь не ждут, объясняют эксперты укрепление тремя странами Балтии границ с Россией.
Портал рассказал что из себя представляет армия Новороссии (12)Россиян среди рядовых бойцов вооруженных сил ДНР и ЛНР практически нет, но они есть в командном составе, утверждает «Страна.ua»
СМИ: Русские песни и пляски в Эстонии категорически «не ждут» (1)Выдать разрешение на приезд в Эстонию Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова невозможно, потому что это «типичное орудие российской пропаганды», заявил министр обороны Маргус Цахкна.
Лукашенко: белорусам нельзя отказываться от русского языка (10)Президент Белоруссии пообещал: пока он во главе государства, он не позволит использовать языковой вопрос.
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4 317 720 долларов — такова зарплата самого высокооплачиваемого латвийского спортсмена в этом году, баскетболиста «Нью-Йорка» Кристапа Порзиньгиса. И это его оклад в нынешнем сезоне без вычета налогов. Согласно заключенному контракту новичка, в «Нью-Йорке» он точно будет играть до сезона 20192020 годов.
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