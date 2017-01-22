Политика

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Эксперт: Россия нагло «щупает» Латвию (49)

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Латвийский политолог: Избрание Трампа — история для нас невероятная! (20)

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Бывшие депутаты Сейма в отчаянии: у нас нет работы, мы никому не нужны (24)

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Кто последний? Латвия не будет первой в «очереди за Трампом» (8)

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Министр обороны проверит боеготовность оркестра вооруженных сил (5)

В мире

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Лидер Молдовы: пророссийский – это не антиевропейский

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Мэр Лондона встал в женские ряды против Трампа (3)

К десяткам тысяч человек, принимающим участие в женском марше против президента США Дональда Трампа в центре Лондона, присоединился мэр города Садик Хан.
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Переговоры по Сирии и отказ США (3)

Посол США в Казахстане Джордж Крол будет представлять Вашингтон на переговорах по Сирии в Астане, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление госдепартамента США.
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На Украине старательно моделируют Майдан в США (6)

По смоделированному украинцами сценарию, изгнанного президента Трампа президент России Путин поселит в Москве. Украинские «Вести» познакомили с ситуацией, при которой в США произойдет Майдан и новый президент Трамп превратится в изгнанника.
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СМИ: Запущена кампания за импичмент Трампа (4)

Американские правозащитные организации запустили кампанию за отстранение от власти нового президента США. Из-за того что Дональд Трамп сохраняет связи со своим бизнесом, его обвиняют в конфликте интересов, сообщает Deutsche Welle.
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В Вашингтоне после инаугурации Трампа задержали более 200 человек

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Россия снова применила в Сирии Дальнюю авиацию (5)

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Сенатор в США: Я хочу сделать Путину больно (17)

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Наш город

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Рижская дума отвечает на вопросы рижан

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Дайнис Турлайс: «Рига платит за всех»

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Наша Латвия

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Победная точка рижского «Динамо» в Минске: хулиганы наказаны! 

Свое самое длительное турне нынешнего сезона в чемпионате КХЛ рижские динамовцы завершили матчем в Минске с местными одноклубниками. Игра для рижан сложилась удачно — победа со счетом 3:1. Этот матч стал особенным по одной причине — минчане набрали в этой игре 43 минут штрафа. Неудивительно, что все три шайбы гости забросывали в большинстве.

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Мнение
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Павел Кириллов
20.01.2017

Такого человека обидели... (13)

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