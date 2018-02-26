5 секретов домашнего романтического ужина 

Неважно, сколько времени вы вместе, сколько у вас детей или даже внуков, — романтический ужин всегда волнителен, особенно если вы остаетесь наедине. От желания провести вечер с любимым до сказочной ночи — всего пять простых шагов.

1. Секрет света

Приглушенный свет поможет расслабиться, сделает атмосферу уютной и сгладит «шероховатости» домашней обстановки. Добиться нужного эффекта помогут свечи, неяркие бра или торшер с абажуром, на который можно накинуть красную или оранжевую ткань.

2. Секрет запахов

Многим известно, что афродизиаки — это вещества (в том числе ароматы и еда), которые усиливают влечение. Например, запах жасмина, корицы, ванили или сандала подогреет ваше желание друг к другу. Если у тебя нет парфюма с этими нотами, капни немного ароматического масла в специальную лампу или обычную свечу.

В еде также есть афродизиаки — это рыба и морепродукты. Поэтому, планируя меню, обрати особое внимание на азиатскую кухню. Японские или китайские блюда не так-то просто освоить, так что есть смысл заказать готовые блюда к назначенному времени.

Романтический ужин не должен быть тяжелым, поэтому на десерт предложи фрукты. Для особенного вечера подойдут необычные фрукты: инжир, сочная карамбола, манго или нежный мангостин.

3. Секрет музыки

У идеального романтического плей-листа есть два секрета. Первый: вы не должны вслушиваться в текст и отвлекаться на слова. Второй: песни не должны вызывать личных воспоминаний, не связанных друг с другом. Учитывая это, составь подборку из незаезженных иностранных медленных песен и композиций без слов. Например, послушай знаменитые сборники Cafe del Mar — эти альбомы с музыкой, которая играет в знаменитом испанском баре на закате.

4. Секрет образа

Да, это не простой домашний ужин, чтобы оставаться в пижаме и теплых носках. Но все-таки вы не выходите в свет, поэтому платье и тем более вечерние туфли будут неуместны. Выбери что-то уютное, соблазнительное, но не агрессивное. Например, платье-комбинацию или удлиненный джемпер на одно плечо пудрового оттенка. Ты будешь выглядеть очень сексуально, если дополнишь джемпер всего лишь гетрами или носками крупной вязки, «забыв» про остальные части одежды.

5. Секрет еды

В романтический вечер хочется быть соблазнительной, а не уставшей. И мы не осуждаем тебя, если так не хочется тратить время на готовку! К тому же недостаточно приготовить несколько блюд — нужно успеть вымыть кастрюли-сковороды-противень, которые ну совсем не вписываются в романтическую обстановку. А как быстро избавиться от запахов кухни, если квартира небольшая? И, конечно, что-то может пойти не так, особенно если ты осваиваешь новый или экзотический рецепт. Тогда придется не только избавляться от запаха горелого, но и спасать весь ужин.

Чтобы оградить себя от переживаний, закажи готовую еду. Изучи меню любимых ресторанов за несколько дней до свидания и закажи пару блюд заранее, чтобы оценить их. Когда ты продумаешь меню, останется только красиво сервировать стол и расслабиться.