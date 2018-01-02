Demiart.ru

Резонансной стала появившаяся на исходе года новость о том, что Минобороны в лице министра Раймонда Бергманиса и Латвийский союз охотников (ЛСО) подпишут договор о сотрудничестве.

Это значит, если что, то охотники не станут прятаться бы в кустах, а примут живое и непосредственное участие в обороне государства. Или даже наоборот — пускай прячутся себе в кустах. Но не просто так без дела, а обороняя страну от потенциального агрессора. И по возможности способствуя патриотическому воспитанию молодежи.

Между прочим, охотники могут выполнять еще и важную идеологически-пропагандистскую функцию. Ведь с их помощью так естественно расчеловечить врага. Это же животное, зверь — полюбуйтесь вы на него. Такого и убить не жалко.

Между прочим, ЛСО объединяет в своих рядах более чем 9 000 охотников. А вся армия в Латвии — чуть более 5 000 военных. И порядка 8 000 ополченцев из Земессардзе.

Тут, конечно, в сети сразу стали ерничать. Почему, дескать, только охотники? А почему бы Минобороны не поставить под ружье грибников и ягодников? Тем более, что у грибников — ножи. Лес они знают не хуже охотников а по грибнице могут провести регулярные войска в тыл врагу. Навести галлюциногенного дурману на вражеских командиров. Сколько у нас грибников/ягодников? Намного больше, чем охотников.

А яхтсмены и гребцы? Кто как не они, не по наслышке знающие родные воды, могли бы ставить заслон вражеским подводным лодкам, забрасывая их донными гранатами?

А вот как описывает преимущества охотников Эгилс Лицитис в газете Latvijas Avīze. Всерьез он это делает или нет — решайте сами. Хорошие охотники, как известно, не только могут передвигаться бесшумно, как индейцы и по мху на деревьях узнавать где находятся Москва, а где Брюссель. Но и способны попасть в глаз белке с тысячи метров.

Благодаря этому навыку воздушно-десантные операции над нашей территорией становятся абсолютно бессмысленными. Ведь наши «соколиные глаза» собьют парашютистов на подлете что твоих уток в день открытия сезона охоты на водоплавающих. А чего стоят браконьеры? Не зря за их ловкость и неуловимость Лицитис называет их не иначе, как «наши ниньзя».

Однако, есть в плане Минобороны существенный изъян, из-за которого он напоминает порченную дробью шкуру. Дело в том, что охотники — они ведь не привыкли, что животные могут стрельнуть в ответку. Вот где печалька. И еще. Международные договоры, в частности и Женевские конвенции, четко разделяют гражданское население от мирного: «Женевские конвенции требуют от сторон, участвующих в конфликте, проводить различие между гражданским населением и непосредственными участниками военных действий (комбатантами) с целью обеспечения защиты гражданского населения и гражданских объектов. Запрещены нападения как на гражданское население в целом, так и на отдельных мирных граждан».

Но позвольте, если охотники ведут боевые действия против наступающей стороны, какие бы козлы на ее стороне не воевали, то вряд ли они уже являются мирным населением и в любом случае не подпадают под защиту женевской конвенции... Об этом в Минобороны охотникам рассказали?

Ах да. Вопрос снимается. Как раз недавно Сейм рассматривал законопроект, запрещающий нашему населению не сопротивляться оккупантам. Министерство обороны Латвии подготовило поправки к закону «О национальной безопасности». В тексте документа перечислены обязанности граждан в случае войны или вооруженного вторжения.

Цитируем: «Граждане имеют право поддерживать движение сопротивления и его участников, всеми возможными средствами противиться незаконным властям и вооруженным подразделениям агрессора, заниматься саботажем и вредительством с целью нанесения вреда агрессору. Также граждане имеют право на вооруженное сопротивление, соблюдая нормы международного права».

Вопрос из зала. А имеют ли граждане право не сопротивляться? Дает ли им латвийский закон такую лазейку? Разве право быть трусом не является одним из самых главных завоеваний современной западной демократии? Разве латвийцу не позволительна роскошь спрятаться под листочком ландыша, как зайцу, и там дрожать, дрожать, дрожать, если на него едут танки или летят бомбардировщики с атомными бомбами?

Интересный опрос среди депутатов Сейма провела газета Kas Jauns. Журналисты спросили слуг народа — а что вы будете делать в случае агрессии? Все опрошенные били себя в грудь и сурово грозили потенциальному врагу пальцем. Один только Гунар Кутрис ответил, что вопрос ваш некорректен. «Я не знаю ни одного человека, который в ходе открытого опроса сказал бы правду (все равно, чтобы показать свою храбрость или чтобы не выглядело так, что он не любит эту страну). Действия можно оценивать только в конкретной ситуации (не дай Бог!)».

Таким образом нашелся один честный человек, который косвенно признал, что выдвигаемые поправки заставляют людей врать.

Что там по этому поводу говорил старик Брехт? «Несчастна та страна, которая нуждается в героях». Особенно если нужда в героизме и опасность со стороны вероятного противника, мягко говоря, преувеличены, добавим мы от себя.

В любом случае, поздравляем депутатов и остальных латвийцев с наступающим Новым годом и желаем, чтобы в 2018 году самые их сокровенные страхи, самые любимые фобии и самые обожаемые кошмары не сбылись! Потому что белочка с ружьем — это действительно страшно.