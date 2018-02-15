Будем радоваться! 

Два прекрасных и веселых праздника мы с вами, дорогие мои читательницы, отмечаем на этой неделе – день Святого Валентина, он же праздник всех влюбленных 14 февраля и широкую Масленицу, он же праздник окончания зимы и наступления весны.

Первый длится всего день (и даже не праздничный, а обычный, рабочий), зато второй – аж целую неделю.

Оба праздника подразумевают то, что нам всем так нравится: вкусную еду, сюрпризы, всяческие милые романтические глупости и веселье!

Да, я знаю – День Валентина не все любят, но я уверена – это лишь потому, что не умеют его готовить. Потому что как же можно не любить все, что хоть как-то связано с самой любовью?

И совсем не обязательно в этот день ждать от мужа или бойфренда плюшевого медведя или букет из 101 розы, тем более, что ни тот, ни другой радуют ровно одну секунду, а потом их совершенно некуда приспособить – ни радости, ни пользы.

Лично мне накануне праздника хочется закрыть глаза на все несовершенства мира и населяющих его существ – хоть человеческих, хоть из животного мира, хоть из сказочно-эзотерического... А открыть глаза – на очевидные вещи: что быть добрым совсем несложно, что красота спасет мир, и любовь – она повсюду!

И если задержаться в таком благостном настроении хотя бы на денек-другой мир почему-то начнет меняться. Я понятия не имею, как это работает, но – проверено лично.

А Масленицу я люблю, во-первых, за бесконечные хождения по гостям (и это не «наглость второе счастье», а дань традиции, если что). Во-вторых, за фирменное праздничное блюдо – блины. Пышные, жирные, с начинками и без, со сметаной, творогом, икрой, рыбой, мясом, джемами и вареньями – на любой вкус (см. наш «блинный мастер-класс» на стр. 36).

Приятного аппетита!

Нескучной вам ночи!

Счастья и любви!

Инна Авина, главный редактор