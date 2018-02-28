И не только мир моды – за нею давно уже можно угнаться только при помощи специалистов, а тренды ошеломляют каждый сезон.
Мир искусства, поражающий нас скандалами, диктует какую-то новую философию, которая как минимум вызывает изумление, как максимум – ставит в тупик. Ведь если сегодня приглашение от коллеги-мужчины на кофе и комплимент новому платью некоторые женщины приравнивают к харассменту (и как следствие для несчастного мужчины потерю работы, например), то завтра я буду жить в мире без комплиментов, без приглашений и без мужчин? (Замечу в скобках, этот мир совершенно гениально описал Виктор Пелевин в своем новом романе «iPhuck 10» и это – о ужас!)
Не хочу!
И очень надеюсь, что и не буду.
Что мода поменяется, и комплименты (в том числе и с самым что ни на есть сексуальным подтекстом), и новые платья, кольца, и прочие радости мужчины будут дарить женщинам. Ко взаимному удовольствию.
И пока это пугающее завтра не наступило, мы сегодня может и не модно, но зато искренне и весьма жизнеутверждающе предлагаем: девушки, давайте радоваться тому, что рядом с нами – мужчины.
Которым можно броситься на шею со счастливым «слава богу, ты пришел!» и оказаться в самых крепких объятьях на свете.
И точно знать, что когда страшно, грустно, когда кажется, что выхода нет и сил не осталось, он обязательно появится и все решит.
Герои нашего сегодняшнего номера – только мужчины.
Это – наше признание в любви.
Инна Авина, главный редактор
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