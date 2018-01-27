Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз(13)

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Павел Кириллов
15:15 26.01.2018
Спорт / Олимпиада

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Отдел Госдепартамента США по спорту и физической культуре, больше известный как МОК, не перестает удивлять нас новыми инновациями на тему «Как нам обустроить зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане».

 

Каждое утро в Международном олимпийском комитете начинается с летучки. За столом сидит строгий сотрудник Государственного департамента США, а напротив — на постеленном на всякий случай полиэтилене — переминаются с ноги на ногу ответственные чины МОК.

 

— Ситуация тревожная, — сурово говорит сотрудник. — Несмотря на запрет русской сборной демонстрировать свои флаг, гимн и форму на Олимпиаде и отстранение их лучших спортсменов, дела в Сирии у нас идут неважно. Все наши теперь почему-то воюют между собой, а русские с Асадом стоят в сторонке с увесистыми пачками попкорна. Жду ваших предложений в сложившейся непростой ситуации.

 

— А что если… — неуверенно говорит чиновник МОК.

 

— Не стоит, — строго отвечает сотрудник.

 

— Понятно. Разрешите хотя бы…

 

— А вот это попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте.

 

И чиновники гуськом выходят из кабинета, прикидывая, что бы еще запретить русским.

 

Если до февраля ситуация для американцев в Сирии не улучшится, КНДР не откажется от ядерной программы, а Китай — от идеи торговать нефтяными фьючерсами за юани, отправляя нефтедоллар туда, куда Трамп ранее отправил Гаити, то Россию неминуемо ждут новые спортивные запреты, так как спорт вне политики.

 

В бобслее, скелетоне и санном спорте нашим спортсменам будет предложено кататься на картоне, ведь бобы и санки — только для стран — участниц Игр.

 

В биатлоне нам предложат стрелять по мишеням из рогатки или бросать в них снежки.

Горнолыжники должны будут скатываться со склонов без лыж, ловко скользя на подошвах, а хоккеистам запретят пользоваться клюшками и вратарями.

 

В керлинге отберут щетки, в прыжках с трамплина — трамплин, а в фигурном катании — музыку.

 

Самое интересное, что даже в этом случае Россия может собрать все медали, такая уж у нее карма.

 

Пронесутся наши бобслеисты на картонке с веселым посвистом, как в детстве с горки: бац — и мировой рекорд.

 

Выбьет наш биатлонист все мишени из рогатки, из-за которой его родители ходили в школу чаще, чем он сам, да и ломанется босиком по снегу к финишу, как бегал из проруби обратно в баню, укладываясь в две с половиной секунды. А опоздавший на полчаса шведский лыжник долго еще будет в отчаянии ломать свою высокотехнологичную винтовку о снулую корейскую сосну.

 

А кругом болельщики машут советскими флагами и поют «Катюшу», будя в европейских членах МОК подсознательную тревожную тоску.

 

И попробуйте эти флаги у них отнять. За этот флаг дед болельщика взвод предков членов МОК одной саперной лопаткой положил под Воронежем, и внука тоже лучше не провоцировать.

 

Но, думаю, нашим болельщикам и так через недельку запретят ехать болеть в Корею, так как болельщики — только для стран — участниц Игр.

 

Чему в МОК будет посвящена следующая летучка.

 

А в ответ на эту аббревиатуру «СОР» нужно переименовать посольства стран, голосовавших за отстранение нашей сборной от Олимпиады, в ИП («иностранное посольство») и брать с них ежедневный налог в шесть процентов от их совокупных зарплат за ведение индивидуальной подрывной деятельности. Собранные средства пустить на развитие детского массового спорта в России.

РИА Новости / Фото
Комментарии (13)
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На каждого урода компромат есть-то педик,то вор!
Боятся русских спортсменов,придумывают,оболгали всех и чистых,не замеченных НИ в ЧЕМ русских спортсменов!
А у самих лошади,накаченные анаболиками выступают-Вильямс посмотрите-просто геракл вдруг стала!!!

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народ Латвии 17:55 26:01:2018

смешно клоунов пиндосских слушать!Просто уроды в МОКе сидят!
Моральные уроды,нагнутые пиндосами!

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Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз (13)

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