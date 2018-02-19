Акела промахнулся? США долго пугали финансовую систему России, а в итоге ударили по латвийскому банку ABLV, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Что вдвойне обидно. Во–первых, неприятно получать санкционную оплеуху от стратегического союзника. Во–вторых, в ходе внезапной атаки США на латвийскую финансовую систему неприятности прилетели не только к банковским клеркам, но также к художникам, скульпторам и архитекторам.

Казалось бы — где современное латышское искусство, а где Американская комиссия по расследованию финансовых преступлений? Оказывается, они тесно связаны. Попавший под раздачу ABLV обещал вложить до 30 млн евро в строительство Латвийского музея современного искусства.

В минувшую пятницу банк проигнорировал вопрос нашей газеты о вложениях: не до жиру — быть бы живу. В свою очередь, министр культуры Даце Мелбарде продолжает надеяться на финансы опального банка и на то, что музей откроют по плану — в ноябре 2021 года.

Да, конечно, деньги не пахнут. Другой вопрос — какой будет аура музея, построенного на комиссионные от отмытых капиталов экс–президента Украины Януковича, на проценты от финансовых потоков северокорейского диктатора Ким Чен Ына и на долю от украденного молдавского миллиарда? Во всяком случае, во всех этих грехах американцы обвиняют меценатов из ABLV.

Впрочем, что нам современные горшки и гобелены! Тут уже встал вопрос о сохранении банка как такового, а вместе с ним о судьбе нескольких сотен рабочих мест и миллионов евро в виде ежегодных налоговых поступлений в госбюджет.

С подачи США латвийский банк ABLV стал источником потенциальных проблем не только для художников и фискалов, но и для вкладчиков, которые опрометчиво вложили туда 2,68 млрд евро. Кстати, накануне добровольно–принудительной национализации Parex banka там хранилась аналогичная сумма вкладов — 2,7 млрд евро (в пересчете с бывших тогда в ходу латов).

Однако второго Parex государство уже не выдержит. Скорее всего, правительство Кучинскиса спихнет системную проблему на плечи совладельцев банка. Я не такая — я жду трамвая: власть прикинется ветошью — мы, мол, здесь ни при чем. Тем более что 97–98 процентов вкладчиков ABLV— это нерезиденты, преимущественно родом из СНГ. Пусть сами разбираются с хозяевами получившего черную метку банка — не зря же много лет они числятся самыми богатыми людьми Латвии…

И еще. Заступая на пост президента США, Дональд Трамп пообещал сделать великой Америку. Создавать рабочие места, налоги и музеи в Латвии — он не обещал.

Андрей Шведов,

главный редактор

газеты «СЕГОДНЯ».