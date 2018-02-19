Что вдвойне обидно. Во–первых, неприятно получать санкционную оплеуху от стратегического союзника. Во–вторых, в ходе внезапной атаки США на латвийскую финансовую систему неприятности прилетели не только к банковским клеркам, но также к художникам, скульпторам и архитекторам.
Казалось бы — где современное латышское искусство, а где Американская комиссия по расследованию финансовых преступлений? Оказывается, они тесно связаны. Попавший под раздачу ABLV обещал вложить до 30 млн евро в строительство Латвийского музея современного искусства.
В минувшую пятницу банк проигнорировал вопрос нашей газеты о вложениях: не до жиру — быть бы живу. В свою очередь, министр культуры Даце Мелбарде продолжает надеяться на финансы опального банка и на то, что музей откроют по плану — в ноябре 2021 года.
Да, конечно, деньги не пахнут. Другой вопрос — какой будет аура музея, построенного на комиссионные от отмытых капиталов экс–президента Украины Януковича, на проценты от финансовых потоков северокорейского диктатора Ким Чен Ына и на долю от украденного молдавского миллиарда? Во всяком случае, во всех этих грехах американцы обвиняют меценатов из ABLV.
Впрочем, что нам современные горшки и гобелены! Тут уже встал вопрос о сохранении банка как такового, а вместе с ним о судьбе нескольких сотен рабочих мест и миллионов евро в виде ежегодных налоговых поступлений в госбюджет.
С подачи США латвийский банк ABLV стал источником потенциальных проблем не только для художников и фискалов, но и для вкладчиков, которые опрометчиво вложили туда 2,68 млрд евро. Кстати, накануне добровольно–принудительной национализации Parex banka там хранилась аналогичная сумма вкладов — 2,7 млрд евро (в пересчете с бывших тогда в ходу латов).
Однако второго Parex государство уже не выдержит. Скорее всего, правительство Кучинскиса спихнет системную проблему на плечи совладельцев банка. Я не такая — я жду трамвая: власть прикинется ветошью — мы, мол, здесь ни при чем. Тем более что 97–98 процентов вкладчиков ABLV— это нерезиденты, преимущественно родом из СНГ. Пусть сами разбираются с хозяевами получившего черную метку банка — не зря же много лет они числятся самыми богатыми людьми Латвии…
И еще. Заступая на пост президента США, Дональд Трамп пообещал сделать великой Америку. Создавать рабочие места, налоги и музеи в Латвии — он не обещал.
Андрей Шведов,
главный редактор
газеты «СЕГОДНЯ».
С банками которые отмывают деньги борются во всем мире это нормально и музей не может быть ширмой. А для вкладчиков 100 000 гарантировано« ответить
вслучае чего
придурок,не строй из себя девочку-все мы понимаем!« ответить
Шведские банки,руками америки,потихоньку всех конкурентов убрали!
ВСЕХ!Не скандинавских.
Это и была цель!
Плюс америка заодно и нерезидентов-(читай россиян-т.е. Россию).Пытается и здесь гав...а сделать!
а наши что-люди подневольные.
расскажите механизм выплат.кем и где будут происходить.« ответить
латвия банкрот,денег нет.
что ес выделит?сомневаюсь
Прибалты сквозь лживые масс-медиа оскорбили американский народ в лице Президента США, потоки грязи лились и льются до сих пор, неудивительно, ведь прибалтов слили в сортир, а крики из сортира оказать помощь невпечатляют, латыши плюют в руку дающего, и тут-же требуют жрать, сошедшим с ума прибалтам конечно-же никто не поможет, рекомендовано убогим встать в гуманитарную очередь мирового сообщества , возможно, какой-либо гуманитарный аспирин и набор злаковых успокоит вымирающих обезумевших от нацизма латышей ничтожных.« ответить
Трамп уже не "ваш", иванушка-дурачок, запоздал ты со своим высером.« ответить
Протягивай дальше руку попрошайничая блевотина латышская, никто цент не даст нацистам прибалтийским. :)))« ответить
ни для кого не секрет, что наша деревня держится на грязных российских деньгах. Это удар по России тоже. Просто никто на мелкую сошку даже не смотрит. кому она нужна.« ответить
Забавно, что система построена так, что надо бить по зарубежью, а больнее всех посредникам - лентяям.
И еще. Заступая на пост президента США, Дональд Трамп пообещал сделать великой Америку. Создавать рабочие места, налоги и музеи в Латвии — он не обещал.« ответить
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Не обещал конечно, как не обещал это любой стране Мира, или у газеты есть другие сведения?
Спасибо, АНДРЕЙ ШВЕДОВ..!« ответить
Коротко.. Понятно.. С юмором..!
Вот только почему то грустно...
Мнение обывателя и для обывателей. Деньги отмывают в Швейцарии и самой Америке, достаточно только вспомнить штрафы этим банкам.« ответить