Мухи отдельно, котлеты отдельно(7)

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газета Сегодня
15:00 12.02.2018
газета Сегодня / Свой взгляд

Спустя четыре года после Майдана на постсоветском пространстве наконец придумали способ относительно мирного и выгодного сосуществования. Чтобы и бизнес–овцы целы были, и национал–политики сыты оставались.

Если коротко, то принцип такой: мухи — отдельно, котлеты — отдельно. В последние годы экономические котлеты с трудом лезли в горло, поскольку их плотно облепили политические мухи. Мухи оказались назойливыми. Но и отказаться от котлет не получилось — спустя четверть с лишним века экономические связи между бывшими ССР по–прежнему крепки. Транзит грузов, поставки сырья, обмен электроэнергией, экспорт–импорт товаров, туризм, трудовая миграция — все это не смогли добить ни санкции, ни контрсанкции.

 

В итоге получалось как–то нехорошо. Утром Грибаускайте называет РФ террористическим государством, а вечером приходит домой и разогревает ужин на российском газе. Или, наоборот, вечером Ринкевичс в Твиттере сравнивает РФ с Третьим рейхом, а утром приходит на работу и рассуждает о возможности сотрудничества с Москвой. Впрочем, и в Германии не лучше. Там Меркель с утра до вечера стыдит Путина, а немецкий бизнес норовит с ним заключить выгодные контракты.

 

Новая схема позволяет каждой стране–стороне сохранить лицо и одновременно подзаработать с помощью своего геополитического оппонента. Не зря в последнее время латвийский МИД не устает напоминать Кремлю: Крым, конечно, не ваш, но там, где выгодно, сотрудничать будем. О том же в новом году заговорили в злопамятном Таллине и в непримиримом Вильнюсе.

 

Здесь главное специалистов по внешним отношения распихать по разным палатам. В одну — Жириновского и Мурниеце, в другую — реальную экономику. И еще важно, чтобы они в коридоре не столкнулись.

 

Под эту схему с помощью Стокгольмского суда подверстали даже Украину. Тамошние депутаты принимают законы о стране–агрессоре, а правительство тем временем закупает у агрессора газ.

 

То, что схема работает, показал визит премьера Кучинскиса в Минск. Еще несколько месяцев назад латвийские «мухи» тревожно следили за российско–белорусскими учениями «Запад–2017» и пугали друг друга танковой атакой с территории Беларуси. А несколько дней назад в «тыл врага» отправился латвийский премьер — обсуждать транзит и поставки электроэнергии с БелАЭС.

 

Кто ж откажется от белорусских «котлет», которые могут накормить голодающие порты Латвии.

 

Андрей ШВЕДОВ,

главный редактор

газеты «СЕГОДНЯ».

Vesti.lv / Фото
Комментарии (7)
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Latviešu patriots 15:09 12:02:2018

100% atbalstu

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Саня 15:09 12:02:2018

"схема работает"?
Не думаю. В Москву-то никто не едет, хотя, в принципе, и не зовут, пока в горбу российского верблюда остаются какие.то запасы.

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Пеца 15:10 12:02:2018

от сюда бегут даже мигранты, а вот в москву приежают миллионы, с той же вусраины

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Саня 15:28 12:02:2018

Ну, ты же не бежишь?

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narod 15:56 12:02:2018

eto skaklov nado ot sjuda scanoj trjapkoj gnatj' v zonu ATO, zawiwaj' vusrainu

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OtelByday 17:56 12:02:2018

Недорогой отель Владимирский находится рядом с центром Нижнего Новгорода. Ближайшая станция метро Ленинская находится в 640 м от гостиницы, что позволяет попасть в центр города за 10-15 минут. Гостиница располагается в Нижнем Новгороде рядом с ЖД вокзалом.

Гостиница Нижний Новгород

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ИвАн 18:01 12:02:2018

Сталин тоже до последнего Гитлеру стратегические материалы посылал. Ну и чё теперь- обрубать всё? А если войны не будет? Сцыканёт путлер?

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (7)