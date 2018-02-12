Если коротко, то принцип такой: мухи — отдельно, котлеты — отдельно. В последние годы экономические котлеты с трудом лезли в горло, поскольку их плотно облепили политические мухи. Мухи оказались назойливыми. Но и отказаться от котлет не получилось — спустя четверть с лишним века экономические связи между бывшими ССР по–прежнему крепки. Транзит грузов, поставки сырья, обмен электроэнергией, экспорт–импорт товаров, туризм, трудовая миграция — все это не смогли добить ни санкции, ни контрсанкции.
В итоге получалось как–то нехорошо. Утром Грибаускайте называет РФ террористическим государством, а вечером приходит домой и разогревает ужин на российском газе. Или, наоборот, вечером Ринкевичс в Твиттере сравнивает РФ с Третьим рейхом, а утром приходит на работу и рассуждает о возможности сотрудничества с Москвой. Впрочем, и в Германии не лучше. Там Меркель с утра до вечера стыдит Путина, а немецкий бизнес норовит с ним заключить выгодные контракты.
Новая схема позволяет каждой стране–стороне сохранить лицо и одновременно подзаработать с помощью своего геополитического оппонента. Не зря в последнее время латвийский МИД не устает напоминать Кремлю: Крым, конечно, не ваш, но там, где выгодно, сотрудничать будем. О том же в новом году заговорили в злопамятном Таллине и в непримиримом Вильнюсе.
Здесь главное специалистов по внешним отношения распихать по разным палатам. В одну — Жириновского и Мурниеце, в другую — реальную экономику. И еще важно, чтобы они в коридоре не столкнулись.
Под эту схему с помощью Стокгольмского суда подверстали даже Украину. Тамошние депутаты принимают законы о стране–агрессоре, а правительство тем временем закупает у агрессора газ.
То, что схема работает, показал визит премьера Кучинскиса в Минск. Еще несколько месяцев назад латвийские «мухи» тревожно следили за российско–белорусскими учениями «Запад–2017» и пугали друг друга танковой атакой с территории Беларуси. А несколько дней назад в «тыл врага» отправился латвийский премьер — обсуждать транзит и поставки электроэнергии с БелАЭС.
Кто ж откажется от белорусских «котлет», которые могут накормить голодающие порты Латвии.
Андрей ШВЕДОВ,
главный редактор
газеты «СЕГОДНЯ».
100% atbalstu« ответить
"схема работает"?« ответить
Не думаю. В Москву-то никто не едет, хотя, в принципе, и не зовут, пока в горбу российского верблюда остаются какие.то запасы.
от сюда бегут даже мигранты, а вот в москву приежают миллионы, с той же вусраины« ответить
Ну, ты же не бежишь?« ответить
eto skaklov nado ot sjuda scanoj trjapkoj gnatj' v zonu ATO, zawiwaj' vusrainu« ответить
Недорогой отель Владимирский находится рядом с центром Нижнего Новгорода. Ближайшая станция метро Ленинская находится в 640 м от гостиницы, что позволяет попасть в центр города за 10-15 минут. Гостиница располагается в Нижнем Новгороде рядом с ЖД вокзалом.« ответить
Гостиница Нижний Новгород
Сталин тоже до последнего Гитлеру стратегические материалы посылал. Ну и чё теперь- обрубать всё? А если войны не будет? Сцыканёт путлер?« ответить