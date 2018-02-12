Спустя четыре года после Майдана на постсоветском пространстве наконец придумали способ относительно мирного и выгодного сосуществования. Чтобы и бизнес–овцы целы были, и национал–политики сыты оставались.

Если коротко, то принцип такой: мухи — отдельно, котлеты — отдельно. В последние годы экономические котлеты с трудом лезли в горло, поскольку их плотно облепили политические мухи. Мухи оказались назойливыми. Но и отказаться от котлет не получилось — спустя четверть с лишним века экономические связи между бывшими ССР по–прежнему крепки. Транзит грузов, поставки сырья, обмен электроэнергией, экспорт–импорт товаров, туризм, трудовая миграция — все это не смогли добить ни санкции, ни контрсанкции.

В итоге получалось как–то нехорошо. Утром Грибаускайте называет РФ террористическим государством, а вечером приходит домой и разогревает ужин на российском газе. Или, наоборот, вечером Ринкевичс в Твиттере сравнивает РФ с Третьим рейхом, а утром приходит на работу и рассуждает о возможности сотрудничества с Москвой. Впрочем, и в Германии не лучше. Там Меркель с утра до вечера стыдит Путина, а немецкий бизнес норовит с ним заключить выгодные контракты.

Новая схема позволяет каждой стране–стороне сохранить лицо и одновременно подзаработать с помощью своего геополитического оппонента. Не зря в последнее время латвийский МИД не устает напоминать Кремлю: Крым, конечно, не ваш, но там, где выгодно, сотрудничать будем. О том же в новом году заговорили в злопамятном Таллине и в непримиримом Вильнюсе.

Здесь главное специалистов по внешним отношения распихать по разным палатам. В одну — Жириновского и Мурниеце, в другую — реальную экономику. И еще важно, чтобы они в коридоре не столкнулись.

Под эту схему с помощью Стокгольмского суда подверстали даже Украину. Тамошние депутаты принимают законы о стране–агрессоре, а правительство тем временем закупает у агрессора газ.

То, что схема работает, показал визит премьера Кучинскиса в Минск. Еще несколько месяцев назад латвийские «мухи» тревожно следили за российско–белорусскими учениями «Запад–2017» и пугали друг друга танковой атакой с территории Беларуси. А несколько дней назад в «тыл врага» отправился латвийский премьер — обсуждать транзит и поставки электроэнергии с БелАЭС.

Кто ж откажется от белорусских «котлет», которые могут накормить голодающие порты Латвии.

Андрей ШВЕДОВ,

главный редактор

газеты «СЕГОДНЯ».