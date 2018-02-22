«Тело в любви» — это прекрасный французский фильм, наполовину художественный, наполовину научно-популярный, немного шуточный, местами весьма серьезный — о феномене любви.

Авторы — ученые нейробиологи и биохимики — подробно рассказывают и показывают, как происходит зарождение влюбленности. Я не могла оторваться от экрана! Оказывается, любовь — это... гормональное недоразумение. Сбой в био-программе.

Ученые замеряли физические изменения тела мужчины и женщины в разные периоды — в момент пресловутого первого взгляда, во время первого разговора, первого касания. Так вот, дорогие мои: любовь начинается... в носу, а оформляется в мозге. Мы, несмотря на все достижения прогресса, остаемся детьми природы и в проявлениях основного инстинкта ничуть не отличаемся от братьев наших меньших.

Когда в наши органы дыхания попадает запах «нашего» человека, мозг буквально взрывается: «Вот оно!!! Держи! Хватай! Обладай!» И начинает нам по мере сил помогать: «отключает» центр критического восприятия, блокирует зоны, ответственные за речь (поэтому люди несут невразумительную, но милую обоим чушь), «сажает на гормон наслаждения», которым сопровождается каждое движение влюбленных... И те не могут быть, жить, дышать друг без друга. Стопроцентная наркомания: чем больше потребляешь, тем больше хочется...

Я смотрела и думала: наука — это замечательно. Но с другой стороны – а как же всякие другие виды любви? Которые «не по правилам». Любовь к кумиру, которого не то что не понюхаешь — может, и в жизни не увидишь? Любовь на расстоянии: она в Латвии, он в Америке? Любовь к фантомному «объекту»?

Жизнь, я думаю, будет всегда подбрасывать науке загадки, над которыми она будет биться с переменным успехом.

А мы с удовольствием опишем все виды любви в «Люблю!». Читайте – и получайте порцию «гормона радости».

Инна Авина, главный редактор