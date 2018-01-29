Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» 

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Говорят, ректор одного латвийского вуза на встрече в выпускниками школы и потенциальными студентами задал им вопрос на знание физики: железо в воде тонет, а корабль из железа нет. — Как такое может быть? Так большинство вчерашних школьников крепко задумались и так и ушли задумчивыми.

Недавний скандал на пляже под Павилостой также поверг общество в сильную задумчивость. Там ситуация, если помните, такая. У нас в Латвии многие, у кого есть деньги, не прочь иметь дом на пляже. Ну вы понимаете. Для многих пляж — воплощение рая на земле. Но, слава Богу, в Латвии есть закон. Иначе бы на берегу балтийских волн уже давно было некуда ступить из-за разномастных строений.

И как показал опыт Павилосты, люди, обладающие достаточным, чтобы нанять грамотных адвокатов, количеством денежных знаков, ухитряются таки обустроить себе жилище на берегу. Государственная служба среды проиграла в суде компании Alco, владельцем которой является миллионер Аргодс Лусиньш. Суд признал, что застекленное строение на побережье является судном. В стадии строительства. Хотя с виду так вылитый дом. Ни дать ни взять корабль-призрак, который, кстати, ни чиновники, ни журналисты не замечали пять лет.

А на днях адвокат Виктор Тихонов выступил в латышской прессе в защиту состоятельного «судовладельца» в статье под заголовком «У корабля есть права быть застекленным».

Он опровергает мнение зевак и профанов в том, что спорный объект не является кораблем, разбивая их доводы в щепки, подобно тому, как прибрежные скалы разбивают остов потерпевшего крушение корабля.

Во-первых, может ли застекленное строение плавать? Ответ — да, — пишет адвокат. Объект соответствует всем техническим требованиям, предъявляемым к плавательным средствам, он успешно плавает и долго держится на воде. Поэтому и зарегистрирован не где-нибудь, а в Судовом регистре. С другой стороны, ведь многие предметы и вещества не тонут, но это не значит, что им место в вышеупомянутом регистре, или как?

Второй вопрос — как быть с инженерными коммуникациями, например с водой и канализацией. Их нет, утверждает адвокат. Ибо кораблям они не нужны. Как же так, миллионер без удобств? Не совсем. Есть исключение, — продолжает Тихонов, — это кратковременное подключение в портах, или к другим судам, например, для отвода балластных вод). Дескать, клиент подключился к городской канализации по маленькому, на минутку, чтобы избавиться от балласта.

И третье — было ли у этого корабля право находиться на берегу вот время строительства? — Да, было. Вот и бумаги имеются.

И какой тут простор для творчества. Ведь если к дому приделать гусеницы, его можно зарегистрировать как трактор! А если к корове приклеить клаксон, она вполне поможет сойти за автомобиль!

Как доказательство своей правды адвокат приводит плавучий павильон в Юрмале на реке Лиелупе рядом с рестораном. Там еще, помнится, свой юбилей однажды отмечал композитор Игорь Крутой. И еще Тихонов приводит неоспоримые доводы о том, что плавающие объекты украшают собой среду, способствуют развитию туризма. Кроме того, они даже каким-то образом способствуют созданию рабочих мест и в конечном итоге развитию народного хозяйства! А если все запрещать, то все уедут из Латвии, аргументирует законник. Можно подумать, что 300 000 латвийцев или сколько их там, все покинули страну потому, что им не разрешали строить домики на пляже.

И я тут подумал — насколько же все-таки символичная эта посудина на пляже! Это как с историей успеха Латвии. Нас ведь приняли в ЕС и НАТО? — Да! Взяли в клуб богатых государства ОЕСD? — Взяли. У нас ВВП растет быстрее, чем в среднем по ЕС?— Если верить статистике, да. Зарплаты увеличиваются стремительнее, чем в Еврозоне? — Еще бы! Безработица, внешний долг, заболеваемость перхотью? — Все в норме и даже лучше! А экономика Латвии даже удивила гостивших на днях в стране экспертов МВФ мощным развитием! Глава же МИД Латвии сказал: Латвия — полноправная часть западной системы с характерной для нее убежденностью в ценностях демократического и правового государства.

Конечно, найдутся пессимисты, зануды и неверующие, которые будут причитать, что мнение более трети населения страны в Латвии попросту игнорируется, какая уж тут демократия. Что страну покинула четвертая часть ее народа, что 45% оставшихся живут на грани бедности, что пенсионеры в Латвии — нищие, что наши смертность и заболеваемость зашкаливают. И что судя по всем законам физики этот утюг плыть ну никак не может. Ан нет. По документам и статистическим выкладкам он плывет. Вы только посмотрите на эти прекрасные, наполненные ветром надежды паруса, господа! E la Nave va!

И вообще, как верно заметили в соцсетях, в то время, как границы идентичности размываются, девочки чувствуют себя мальчиками, мальчики — девочками, а телефоны — фотоаппаратами, почему дом не может осознавать себя бригантиной?

Как известно, один из пессимистов, мэр Павилосты Улдис Кристапсонс предложил таки устроить кораблю испытание — спустить на воду. Мероприятие это действительно могло бы собрать кучу народу, можно было бы организовать продажу разных сувениров и вкусняшек, привлечь тотализатор — потонет или нет. Полетит ли барон Мюнхаузен на луну в своем ведре? Простите, ядре. Это ведь так называется центр ЕС, куда мы вроде как попали, да?

Одно дело спокойная, как одеяло речка Лиелупе. И совсем другое — море на западном побережье Латвии, где случаются и шторма. Испытание, достойное инквизиции, кажется так в средние времена проверяли ведьм. Плавает — значит нечистая сила помогает. Утонула — значит была невиновна. Правда тут с точностью наоборот.

Говорят, что и Латвию собираются уже пустить в свободное плаванье, лишив денег из европейских фондов. Как сообщили, только в прошлом году оттуда в экономику Латвии влили миллиард. И еще удар по бюджету откуда не ждали. — Латвийский кукольный театр освободили от обязанности отчислять дивиденды в госбюджет до 2021 года. А между тем только в этом году театр планирует прибыль в размере 1458 евро.

Ну ничего. Может налегке корабль действительно всплывет и поплывет. Главное, чтобы течение и направление ветра были благоприятными. Главное, чтобы не в направлении восточного соседа. Уж лучше к Тобаго. Хорошо бы уже нам воссоединиться со своей старинной колонией. Говорят там до сих пор можно строить себе бунгало на берегу.

P.S Как стало известно, миллионер Аргодс Лусиньш и члены его семьи с 2010 года пожертвовали различным политическим партиям Латвии 155 тысяч евро.