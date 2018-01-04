Памяти матроса Железнякова(5)

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газета Сегодня
14:51 04.01.2018
газета Сегодня / Свой взгляд

Сергей Тыщенко, отвественный редактор газеты «Сегодня» Хороший старый анекдот был: «Здравствуйте товарищи! Я — революционный матрос Железняк. Как… на фиг?!».

Это случилось ровно 100 лет назад, 5 января. Одна неловкая фраза, и Анатолий Григорьевич вошел в историю. «Караул устал и хочет спать».

 

«Он шел на Одессу, а вышел к Херсону…» Никого в советское время не смущало, что товарищ Железняков промахнулся на 200 верст. И что не был большевиком — анархист. Князь Петр Кропоткин (паж Его императорского величества, из тех Кропоткиных, что владели нынешней Сигулдой и окрестностями) да один из отцов–основателей Первого интернационала Михаил Бакунин значили для него больше, чем Ульянов/Крупская вместе с Бронштейном/Троцким. Талантливый командир, но драпанул из Бессарабии и вместе с частью отряда вернулся в Петроград. В итоге через год «на той единственной, гражданской» нарвался на пулю. Но не «в степи под Херсоном», а в Москве, на Ваганьковском, нашел свой последний приют левак–радикал Железняков.

 

Многие уверены, что именно Анатолий Железняк на долгое время положил конец российскому парламентаризму. Но — нет. Были Советы, и на их V съезде левые эсеры и остатки ими же разгромленных московских анархистов подняли 6 июля мятеж против большевиков, и выступление было жестоко подавлено, кстати, латышскими стрелками — не к ночи будут помянуты! 

 

И вот тогда–то и установился «блок коммунистов и беспартийных». И советские люди видели, как, к примеру, тот же латвийский парламентаризм привел к бардаку, регулярным и перманентным правительственным кризисам, экономическому провалу и в итоге завершился диктатурой, а вершиной всего этого стала сдача Карлисом Улманисом своей страны в руки «усатого дяди Джо». 

 

И через 50 лет новые «патриоты» наводняют нашу жизнь старыми лекалами со всеми недостатками и болячками прошлого. 

 

И делают это до такой степени надменно, цинично, пОшло, что — не дай Бог, конечно, — однажды придет такой Анатолий Григорьевич Железняков и скажет: «Караул устал!».

 

Как — на фиг?!

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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Ты суслика видишь? 15:11 04:01:2018

Зло и остроумно написано! Браво! :)

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Latviešu patriots 15:26 04:01:2018

Pastulba paskvila kremļa stilā.

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ну ко, педриотс? 15:56 04:01:2018

Правда глаза колет? ЛР - несостоявшейся государство. Провал почти во всем.

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Imanta5 18:01 04:01:2018

Нет у нас Железняка...Харизмы у наших лидеров не хватает, а конформизма хоть отбавляй. Не продались только Жданок, Панкратов и Линдерман...

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mariyaSerkova 21:01 04:01:2018

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газета Сегодня
04.01.2018

Памяти матроса Железнякова (5)