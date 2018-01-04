Сергей Тыщенко, отвественный редактор газеты «Сегодня» Хороший старый анекдот был: «Здравствуйте товарищи! Я — революционный матрос Железняк. Как… на фиг?!».

Это случилось ровно 100 лет назад, 5 января. Одна неловкая фраза, и Анатолий Григорьевич вошел в историю. «Караул устал и хочет спать».

«Он шел на Одессу, а вышел к Херсону…» Никого в советское время не смущало, что товарищ Железняков промахнулся на 200 верст. И что не был большевиком — анархист. Князь Петр Кропоткин (паж Его императорского величества, из тех Кропоткиных, что владели нынешней Сигулдой и окрестностями) да один из отцов–основателей Первого интернационала Михаил Бакунин значили для него больше, чем Ульянов/Крупская вместе с Бронштейном/Троцким. Талантливый командир, но драпанул из Бессарабии и вместе с частью отряда вернулся в Петроград. В итоге через год «на той единственной, гражданской» нарвался на пулю. Но не «в степи под Херсоном», а в Москве, на Ваганьковском, нашел свой последний приют левак–радикал Железняков.

Многие уверены, что именно Анатолий Железняк на долгое время положил конец российскому парламентаризму. Но — нет. Были Советы, и на их V съезде левые эсеры и остатки ими же разгромленных московских анархистов подняли 6 июля мятеж против большевиков, и выступление было жестоко подавлено, кстати, латышскими стрелками — не к ночи будут помянуты!

И вот тогда–то и установился «блок коммунистов и беспартийных». И советские люди видели, как, к примеру, тот же латвийский парламентаризм привел к бардаку, регулярным и перманентным правительственным кризисам, экономическому провалу и в итоге завершился диктатурой, а вершиной всего этого стала сдача Карлисом Улманисом своей страны в руки «усатого дяди Джо».

И через 50 лет новые «патриоты» наводняют нашу жизнь старыми лекалами со всеми недостатками и болячками прошлого.

И делают это до такой степени надменно, цинично, пОшло, что — не дай Бог, конечно, — однажды придет такой Анатолий Григорьевич Железняков и скажет: «Караул устал!».

Как — на фиг?!