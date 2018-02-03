Несмотря на то, что исполнительный директор и председатель правления АО RB Rail, созданного для реализации проекта Rail Balticа, является специалистом по маркетингу, она нечасто выделяется публичными заявлениями.

Еще бы — грандиозный проект железнодорожной колеи Таллин-Европа влачит за собой шлейф вопросов — финансовых, экологических, политических — чего стоят одни только разногласия участвующих в проекте Латвии, Литвы и Эстонии. Однако главная претензия к проекту — его целесообразность. Если, конечно, речь идет об условиях мирного времени.

И вот в течение двух дней две, на первый взгляд, не связанные между собой новости от госпожи Рубесы.

В четверг в своем микроблоге Твиттер она написала о том, что Латвийские телевизионные провайдеры вкладывают в свои пакеты услуг слишком много каналов на русском языке. По ее словам, упор надо делать на латышские каналы, а, если говорить об иностранных, то на каналы из Европы https://twitter.com/rubesita?lang=en.

“Весьма печально, что, покупая телевизионные услуги в Латвии, есть возможность смотреть каналы на русском языке, а не каналы схожего формата из Европы”, — написала она в своем микроблоге Твиттер.

При этом большинство думающей публики не поняло — а причем тут Рубеса? Где железная дорога, а где телевизор? Но в пятницу стала известна следующая информация:

Акционеры АО RB Rail выразили неудовлетворенность работой руководителя предприятия Байбы Рубесы, сообщила председатель совета компании Рийя Силлавеэ.

«Байба Рубеса успешно провела этапы презентации проекта Rail Baltica и подготовки к его реализации. В то же время не удалось снять противоречия в распределении задач и ответственности сторон в этот период между странами-участницами и координатором проекта. Это обстоятельство и стало причиной того, что акционеры предприятия выразили неудовлетворенность работой председателя правления. В то же время руководители Rail Baltica однозначно заверили, что в их странах проект продолжает реализовываться по плану», — сказала Силлавеэ агентству BNS.

Как сообщалось, на состоявшемся в четверг собрании акционеров АО RB Rail литовские и эстонские акционеры проголосовали за отставку исполнительного директора и председателя правления Байбы Рубесы. Сама она объяснила причину своей немилости тем, что «была неудобным исполнительным директором».

При таком раскладе заявления Байбы Рубесы, направленные против русского языка уже не так и удивительны. Ведь русофобская карта до сих пор всегда была козырной для латвийских политиков. А тут на носу выборы в Сейм...

Интересно, что в интервью газете «Неаткарига» в апреле 2016 года сама Рубеса отрицала возможность своего ухода в политику. Однако на просьбу прокомментировать слухи о том, что ее прочат аж в президенты Латвии она дипломатично ответила: «Никогда не говори никогда». Но активно над этим вопросом она не работает, сказала он, признав, что ей предлагали стать министром сообщения, премьер-министром, но таких амбиций у нее на тот момент не было.