Еще бы — грандиозный проект железнодорожной колеи Таллин-Европа влачит за собой шлейф вопросов — финансовых, экологических, политических — чего стоят одни только разногласия участвующих в проекте Латвии, Литвы и Эстонии. Однако главная претензия к проекту — его целесообразность. Если, конечно, речь идет об условиях мирного времени.
И вот в течение двух дней две, на первый взгляд, не связанные между собой новости от госпожи Рубесы.
В четверг в своем микроблоге Твиттер она написала о том, что Латвийские телевизионные провайдеры вкладывают в свои пакеты услуг слишком много каналов на русском языке. По ее словам, упор надо делать на латышские каналы, а, если говорить об иностранных, то на каналы из Европы https://twitter.com/rubesita?lang=en.
“Весьма печально, что, покупая телевизионные услуги в Латвии, есть возможность смотреть каналы на русском языке, а не каналы схожего формата из Европы”, — написала она в своем микроблоге Твиттер.
При этом большинство думающей публики не поняло — а причем тут Рубеса? Где железная дорога, а где телевизор? Но в пятницу стала известна следующая информация:
Акционеры АО RB Rail выразили неудовлетворенность работой руководителя предприятия Байбы Рубесы, сообщила председатель совета компании Рийя Силлавеэ.
«Байба Рубеса успешно провела этапы презентации проекта Rail Baltica и подготовки к его реализации. В то же время не удалось снять противоречия в распределении задач и ответственности сторон в этот период между странами-участницами и координатором проекта. Это обстоятельство и стало причиной того, что акционеры предприятия выразили неудовлетворенность работой председателя правления. В то же время руководители Rail Baltica однозначно заверили, что в их странах проект продолжает реализовываться по плану», — сказала Силлавеэ агентству BNS.
Как сообщалось, на состоявшемся в четверг собрании акционеров АО RB Rail литовские и эстонские акционеры проголосовали за отставку исполнительного директора и председателя правления Байбы Рубесы. Сама она объяснила причину своей немилости тем, что «была неудобным исполнительным директором».
При таком раскладе заявления Байбы Рубесы, направленные против русского языка уже не так и удивительны. Ведь русофобская карта до сих пор всегда была козырной для латвийских политиков. А тут на носу выборы в Сейм...
Интересно, что в интервью газете «Неаткарига» в апреле 2016 года сама Рубеса отрицала возможность своего ухода в политику. Однако на просьбу прокомментировать слухи о том, что ее прочат аж в президенты Латвии она дипломатично ответила: «Никогда не говори никогда». Но активно над этим вопросом она не работает, сказала он, признав, что ей предлагали стать министром сообщения, премьер-министром, но таких амбиций у нее на тот момент не было.
старой вонючей кошелке место на кладбище найдется« ответить
тьфу на неё« ответить
Hello. And Bye.« ответить
Novēlu veiksmi Rubezes kundzei, patriote un gudra sieviete!« ответить