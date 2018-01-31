По имени, по отчеству 

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Завтра парламент ЛР рассмотрит подготовленный комиссией по иностранным делам проект решения о призыве установить санкции для лиц, связанных с делом Сергея Магнитского.

Печальный инцидент со смертью в тюрьме «Матросская тишина» бывшего юриста фонда Hermitage Capital Management в 2009 году показался латвийским законодателям настолько актуальным в настоящее время, что они внесли в список целый ряд лиц, так или иначе связанных с тем запутанным процессом. Теперь им будет воспрещен въезд на территорию Латвии, о чем, наверное, будут рыдать.

Люди в списке состоят преимущественно широкой общественности неизвестные, однако под символическую кару отлучения от нашего янтарного берега попали также депутат Государственной думы от ЛДПР Луговой, руководитель Следственного комитета Бастрыкин и глава Чечни Кадыров. А как приятно почитать в документе сейма — Andrejs Konstantinovičs или Ramzans Ahmatovičs!

Вспомнили, что по русской традиции человека именуют по имени–отчеству.

Интересно также, что подобные адресные санкции во всем Евросоюзе приняли только Литва и Эстония, а также Великобритания, которая уже почти не наша. А вообще идея возникла в конгрессе США, ее пролоббировал бывший босс Магнитского, международный жулик Уильям Браудер. Впоследствии к Капитолийскому холму присоединился еще и парламент Канады, но и это все. Итого 5 стран в мире ввели данные ограничения. Не странно ли?

Да, и еще. Содержание под следствием не может быть равносильно смертному приговору. Права арестантов на корректное обращение и медицинскую помощь должны быть соблюдены. Будем надеяться, что в самом ближайшем будущем депутаты сейма рассмотрят все случаи смерти заключенных в полиции и тюрьмах Латвии — и осудят виновных. Только куда бы им въезд запретить?

Николай КАБАНОВ.