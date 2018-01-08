Перед Новыми годом многих читателей сетевых ресурсов задела за живое переведенная порталом Inosmi. ru статья Уильяма Кука во влиятельном английском The Spectator под заголовком «Российские фейковые новости вызывают проблемы в Латвии».

В связи с этим почему-то на память приходит песня про то, как аборигены съели Джеймса Кука — однофамильца и соотечественника корреспондента. Ведь по наблюдениям Уильяма, в европейской Риге в самом ее центре за железнодорожной насыпью живут дикие русские, находящиеся под влиянием путинской пропаганды. Судя по всему, корреспонденту The Spectator просто повезло унести ноги. А еще вероятнее то, что он просто там не был.

“По другую сторону железнодорожной линии находится русская часть этого города — урбанистическая запущенная территория, состоящая из безликих жилых домов, территория, которая переносит вас в плохие старые времена существования Советского Союза. После 20 лет независимости Рига продолжает оставаться разделенным городом. Она напоминает мне Белфаст на последнем этапе конфликта. Тогда не было актов насилия, однако атмосфера оставалась напряженной».

Ряд, мягко говоря, натяжек, допущений и преувеличений, которые ставят под сомнение профессионализм корреспондента уважаемого консервативного журнала и способствует ненужной напряженности в латвийском обществе заметили латвийские журналисты, живущие и работающие в Лондоне. В связи с чем написали письмо издателям The Spectator.

«Мы были неприятно удивлены увидев, что статья «Русские фальшивые новости вызывают проблемы в Латвии» опубликована в столь независимом и влиятельном издании, каким является The Spectator, пишут Кира Савченко и Александр Юхневич.

По их наблюдению, статья изобилует массой ужасных фактических ошибок и вполне способна привлечь внимание правоохранительных органов. Однако разве автор, основной пафос текста которого, по иронии — борьба с дезинформацией Кремля, не должен бы был и сам уклоняться от разжигания национальной розни и, по меньшей мере, быть беспристрастным?

Так, их английский коллега использует термин «ассимиляция» в контексте того, «как латвийское государство может ассимилировать этих русских»? В соответствии с Оксфордским словарем термин «ассимиляция» подразумевает возможность потери этнической группой своей культурной идентичности. Такого никогда не было в повестке дня политиков Латвии и это противоречило бы конституции страны. Хотя латвийские политики, скажем честно, и имеют ввиду ассимиляцию, когда заводят речь об интеграции.

Автор The Spectator утверждает, будто бы Рига — разделенный город, в котором русские живут в мрачных пригородах, попасть в которые для иностранца — приключение. Однако, если поинтересоваться данными Центрального статистического бюро, то мы быстро увидим, что это утверждение далеко от истины, пишут авторы письма. Нет в Риге районов, которые были бы чисто латышскими или русскими. Взять хотя бы Московский форштадт или «Маскачку», которую иногда незаслуженно называют русским пригородом с высоким уровнем преступности и низким уровнем жизни. Так вот здесь на начало 2017 года проживало 49% русских, 31% латышей, 6% белорусов, 5% украинцев и т. д. В других районах Риги соотношение между этническими группами еще более сбалансировано.

Конечно, на этом фоне мелочью выглядит утверждение Уильяма Кука о том, что у неграждан Латвии серые паспорта. Хотя это — новость для любого журналиста, который пишет о Латвии.

Вопросы в подлинности вызывает и следующая приведенная автором цифра — 90 000 высланных в Сибирь латышей. Естественно, ни словом он не обмолвился, что от сталинских репрессий в Латвии пострадали и русские и евреи и представители других национальностей. То есть это было что угодно, но только не этнические чистки. А ведь такие чувствительные вещи перед публикацией должны тщательно изучаться и проверяться.

Авторы письма в издательство информируют адресата и о том, что русские в Латвии не появились вдруг по прихоти Сталина после войны. Что уже в 1897 году их здесь проживало 171 000 человек, в 1935 — 206 000.

Кира Савченко и Александр Юхневич настаивают на том, что стремление показать русских Латвии единой лояльной Кремлю массой усиливает межнациональную напряженность в обществе и способствует его разделению. Между тем, русские Латвии, не являются частью проблемы. Напротив, они являются частью решения проблемы, аргументируют авторы письма. Именно многонациональное общество всегда было сильной стороной Латвии. К сожалению, десятилетиями в Латвии эта сила нивелировалась теми, кто разжигал этническую вражду для преследования своих целей.

Заканчивают авторы констатацией того, что в последние годы в Латвии достигнут громадный прогресс на пути к интеграции в единое многонациональное общество. Это был нелегкий путь по дороге, покрытой шипами ненависти и кровавой истории. И такие подстрекательские и не точные статьи являются худшим подарком, который Латвия могла бы получить в год своего юбилея.

Как сообщили Sputnik Latvia авторы письма, в конце прошлой неделе ответ от издателей The Spectator получен пока не был.

От себя хочется обратить внимание еще на одно место в «аналитическом труде» английского журналиста. Цитируем: «Россия пытается создать впечатление, что Латвия является несостоявшимся государством с фашистским наследием, а не полноправным членом Евросоюза с более высоким уровнем ВВП на душу населения, чем в Польше, Венгрии, Болгарии или Румынии, тогда как темпы роста ее экономики превышают средний уровень в Евросоюзе (выше, чем в Британии или в Германии)».

Думается, не надо быть экономическим журналистом, чтобы понимать, что означает рост ВВП в такой маленькой стране, как Латвия, где продажа за границу одного состава с металлоломом способна вдвое улучшить показатели экспорта металлургической промышленности. И не надо быть слишком проницательным, чтобы понять, что в условиях Латвии главным является не те цифры, исходя из которых Латвия обгоняет Британию и Германию по росту экономики. А те, которые характеризуют масштабы исхода населения Латвии в страны ЕС, в том числе Германию и Великобританию.

Так что, уважаемый Уильям, не такие мы и страшные, чтобы убедиться в этом, приезжайте к нам на «Маскачку». Или уж лучше мы к вам?