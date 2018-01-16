Есть такая то ли профессия, то ли хобби — фенолог. Это такой человек, который по народным приметам предсказывает — какая будет погода летом, зимой. Ну и не всегда, конечно, у него получается угадать. Приметы, может, устарели. Да и народ не тот уже.

Артиллеристы, Сталин дал приказ!

И все же попытаемся выделить приметы, которые говорят о закате в Латвии какой ни есть, а демократии и наступлении тоталитаризма. Помните, в шельмуемое нынче советское время было модно писать письма трудовым коллективам или творческим союзам по поводу разных важных государственных вопросов.

В газете Latvijas Avīze читаем такое коллективное письмо в поддержку реформы Шадурскиса об уничтожении русского образования в Латвии. Дескать, всесторонне поддерживаем и одобряем. Давно пора. Что в письме необычного? Это состав подписавшихся товарищей.

Здесь в дружном строю глава Латвийского объединения офицеров, председатель Объединения латышских стрелков (они что, еще живы?), начальники Общества национальных воинов, Латвийских национальных партизан (тех самых «лесных братьев»), Объединения ветеранов Земессардзе, Латвийского государственного фонда обороны «Лачплесис».

Вы можете себе представить, чтобы во времена СССР письмо с требованием всячески углубить изучение русского языка в латышских школах подписали бы Союз ветеранов Прибалтийского военного округа, Братство радистов подводного флота ВМС СССР и Союз прапорщиков и мичманов армии и флота? И еще артиллеристы с кавалеристами до кучи.

Не пой, красавица, при мне…

Или вот последние инициативы, посвященные тому, чтобы уважали, значит, государственные символы — флаг и гимн. Чтобы не могли петь кому и как вздумается, кому в стиле реп, кому рэгги, кому в виде русских частушек. Не дай бог тебе запеть пьяному и в неправильной тональности и не вздумай перепутать мажор с минором. Хотя, с другой стороны, сами латыши говорят, что гимн — это не что иное, как народная молитва. И это, извините, все равно, что разрешить читать «Отче наш» исключительно священникам.

И с флагом тоже, чтобы обязательно нужные цветовые пропорции, правильная гамма и наипрочнейший материал. Уважать символы, конечно, надо. Но вот откуда эта вера в то, что, если во флаге все будет выверено до миллиметра, а в гимне до миллионной доли шага метронома, то какие-то высшие силы спасут Латвию, и латышская нация будет жить в веках, согласно преамбуле к Сатверсме? Не от язычества ли это?

Когда «правдометр» зашкаливает

Ну и конечно, охота на ведьм и шельмование неправильного мнения. На днях глава католической церкви Латвии архиепископ Збигнев Станкевич сказал, что в мире и, в частности, в Латвии наблюдается тенденция к формированию одного господствующего мнения, которое навязывается обществу. Если же у людей имеется отличное от «общепринятого» мнение, его пытаются заглушить, назвать разжиганием вражды, гомофобией и другими словами.

За примерами далеко ходить не надо. Достаточно зайти на сайт той же Latvijas Avīze. Там есть такая рубрика atmaskots — «размаскировано», значит. В прошлом году несколько латышских изданий получили грант Минкульта, чтобы они лучше разоблачали фейковые новости и пропаганду Кремля. Подчеркиваю, именно и исключительно латышских. Вероятно, где-то наверху кто-то решил, что на государственном латышском языке ничего фейкового или предвзятого или разжигающего рознь написать нельзя. Поэтому объектом расследования может быть единственно написанное на великом и могучем.

Недавно мишенью наших латышских коллег стал и наш информационный портал Vesti.lv. По мысли автора статьи Гиртса Викманиса, этот ресурс часто распространяет идущие из России «поддельные» новости. Примеров, правда, не приводится. Хотя нет, в тексте упоминается публикация — «Латвия — оккупированная часть России». Коллеги из Latvijas Avīze не удосужились поинтересоваться, почему эта статья появилась на сайте, зачем — похоже, их мнение уже готово.

Однако портал Vesti.lv подчеркивает, что заметка опубликована исключительно для того, чтобы читатель был в курсе спектра мнений, существующих в обществе, в частности, в Российской Федерации. Тем более, что автор высказывания Анатолий Вассерман воспринимается немалой частью наших читателей как эксперт, скажем так, достаточно маргинальный, задача которого, как, к примеру, известного политика Владимира Жириновского, — вносить оживление в унылую политическую жизнь. И редакция в данном случае отнюдь не разделяет его мнения, несмотря на корректность приведенных исторических отсылок в той части, где он напоминает, что царь Петр выкупил территории нынешних Латвии и Эстонии у Швеции за 2 миллиона талеров в 1721 году.

Но это все лирика. Целью публикации наших коллег было не просто уличить русских журналистов в неблагонадежности, а указать на государственные компании, которые размещают на портале рекламу, таким образом материально поддерживая «вражеский рупор». Автор не постеснялся позвонить в Банк Латвии, который рекламировал на Vesti.lv новую эмиссию коллекционных монет. И сурово спросил — как вам, дескать, не ай-яй-яй?! Правда, в банке не смутились, спокойно объяснив, что если он получит от компетентных органов заявление о противозаконной деятельности того или много СМИ, то пересмотрит свои отношения с этим информационным ресурсом.

Гиртс Викманис не стал ждать и обратился за экспертной оценкой в Полицию безопасности (спасибо, что не в Общество национальных партизан). Там сказали, что никаких особых рекомендаций рекламодателям не дают. Однако не преминули отметить, что в результате деятельности Vesti.lv латвийское информационное пространство обеспечивается манипулятивной информацией, которая создается, чтобы проводить в жизнь российские геополитические интересы и внешнеполитические задачи.

Вряд ли наши латышские коллеги после всякой публикации на портале беспокоят Полицию безопасности. Скорее всего, сами журналисты решают, правдивая ли информация или фейковая и вредная. Для этого в них, вероятно, встроен «правдометр». Хороший «правдометр» должен быть снабжен нейтрализатором сомнений. А то в латвийском обществе традиционно много говорится о том, что тот, кто критикует государство и даже действия властей, льет воду на мельницу сами знаете кого.

Это, как никто другой, понимают наши чиновники. «Обнародование информации о бонусах, премиях и денежных поощрениях чиновников может причинить ущерб государственным и общественным интересам». К такому аргументу недавно прибегло возглавляемое Эдгарсом Ринкевичем Министерство иностранных дел, отказываясь раскрывать, как тратятся деньги налогоплательщиков.

Увы, вероятно, журналисты портала Vesti.lv по старинке руководствуются таким принципом гражданской журналистики, как критический настрой к власти. Они считают, что если власть не критиковать, то она рано или поздно начинает вести себя совершенно безнаказанно. Это особенно актуально для Латвии, где для любой партии, скомпрометировавшей себя коррупцией и некомпетентностью, индульгенцией становится правильный подход к языку и национальному вопросу. Эксплуатация ксенофобии в Латвии давно поставила крест на интеграции и просто взаимопонимании населяющих Латвию народов. Что нанесло и продолжает наносить Латвии и ее будущему непоправимый вред.

А ведь и в публикациях Latvijas Avīze при желании можно найти немало того, что служит «разжиганию». Не хотелось бы копаться в мусорном ведре, тем более что гранты на эти цели мы не получали. Но вот лишь пара примеров. Недавно постоянный автор газеты Агрис Лиепиньш сравнил русских Латвии с папуасами. А карикатурист газеты изобразил протестующих против ликвидации в Латвии русского образования толпой зомби.

Извините, но по-нашему, так это оскорбительно и разжигает межнациональную рознь. Дает ли это право журналистам Vesti.lv обзванивать рекламодателей Latvijas Avīze и проводить с ними беседы на предмет того, знают ли они, что своей рекламой они подогревают национальную рознь в Латвии?

Догадываются ли наши коллеги, что в демократическом обществе люди имеют на свою точку зрения?

Судя по фото, Гиртс Викманис — журналист достаточно молодой. И историю учил уже по новым лекалам. И учителя не рассказали ему и его одноклассникам, что в результате репрессий против «неправильного» мнения сначала приходят за твоим идеологическим противником, а потом уже за тобой самим. Но это история. Ее нельзя выучить. Ее можно только пережить.

P.S. Возвращаясь от высоких материй к нашим суетным делам, доводим до сведения уважаемых коллег из Latvijas Avīze, что в настоящий момент юристы издательскеого дома Media Nams Vesti зассматривают возможность обращения в суд по поводу нечестной конкуренции.