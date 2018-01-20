Дмитрий Ермолаев

Помимо способа защиты от России, Затлерсу надо было еще поучить финнов, как образовывать институт неграждан, как выбирать национальных героев и как строить демократию

Экс-президент Латвии Валдис Затлерс разразился во влиятельной газете Latvijas avize статьей, в которой менторским тоном старшего брата взялся объяснять Финляндии, как ей обороняться от России.

По мнению экс-президента, Суоми должна как можно быстрее вступить в НАТО.

Затлерс прибалтизирует

То есть бывший президент страны, жители которой в 1940 году с цветами встречали советские танки, а армия которой не сделала ни одного выстрела в сторону подразделений Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), учит финнов, как правильно обороняться от России. Финнов, которые в ходе Зимней войны (Советско-финская война) действительно воевали с СССР.

Я даже не буду сейчас анализировать все ошибки Затлерса, который Зимнюю войну почему-то называет Второй мировой, говоря о каком-то успехе Суоми в ней.

Он, видимо, даже не понимает разницы между Зимней войной и участием Суоми в нападении на СССР в ходе Второй мировой войны. А если и понимает, то о каком «успехе» Финляндии во Второй мировой идет речь? Ведь единственным успехом Суоми тогда можно считать лишь то, как Хельсинки удалось выбраться из этой авантюры в 1944 году, причем без особых для себя последствий.

Важно другое. Вместо того, чтобы использовать опыт Суоми по построению отношений с Россией, когда за одно столетие был пройден путь от карельских авантюр и двух войн к политике добрососедства, вместо того, чтобы финляндизировать политику Латвии, Затлерс пытается прибалтизировать Финляндию.

Научим демократии

Только вот Затлерс не учитывает одного. Это в Латвии такой «высокий» уровень демократии, что можно было включить страну в состав военного альянса НАТО без проведения референдума. А вот в «отсталой» Финляндии без всенародного голосования не обойдется. А учитывая то, что большая часть финнов решительно против вступления страны в НАТО, то и членство в альянсе невозможно.

Хотя, наверное, Затлерс может найти ответ и на этот казус. Видимо, в Суоми можно ввести институт неграждан, лишить гражданства всех, кто против НАТО, и после этого проголосовать. Но Суоми – не Латвия. В Суоми такое невозможно, так же, как нельзя воспользоваться опытом Затлерса по оборудованию кухни на даче за счет секретного оборонного бюджета.

Стоит сказать и о национальных героях. В Латвии таковым является Карлис Улманис, который при вводе советских войск в страну призвал население соблюдать спокойствие.

В Суоми чтут память Карла Маннергейма, который создал одноименную военную укрепленную линию и ее защищал. А после войны стал президентом Финляндии и налаживал отношения с СССР.

Отмечу, что, конечно же, такие мои оценки роли Маннергейма внутри Суоми не влияют на мое неприятие идей об увековечивании Маннергейма в России. Я всегда считал, что Маннергейм – это герой Суоми и пусть финны его и почитают.

А нам все равно

И напоследок стоит особо отметить, что президент Суоми Саули Нийнистё недавно заявил, что страна не планирует вступление в НАТО. Но Затлерса это, видимо, мало волнует. Как и мнение финского народа.

И, кстати, есть еще Парижский мирный договор, который четко ограничивает функции вооруженных сил Финляндии защитой территории страны. Договор этот юридически корректен — не был видоизменен через Совет Безопасности ООН, а поэтому является частью действующего международного права.