Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России(2)

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Павел Кириллов
14:20 19.01.2018
Наша Латвия / Мнение

Дмитрий Ермолаев

Помимо способа защиты от России, Затлерсу надо было еще поучить финнов, как образовывать институт неграждан, как выбирать национальных героев и как строить демократию

 

Экс-президент Латвии Валдис Затлерс разразился во влиятельной газете Latvijas avize статьей, в которой менторским тоном старшего брата взялся объяснять Финляндии, как ей обороняться от России.

 

По мнению экс-президента, Суоми должна как можно быстрее вступить в НАТО.

 

Затлерс прибалтизирует

 

То есть бывший президент страны, жители которой в 1940 году с цветами встречали советские танки, а армия которой не сделала ни одного выстрела в сторону подразделений Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), учит финнов, как правильно обороняться от России. Финнов, которые в ходе Зимней войны (Советско-финская война) действительно воевали с СССР.

 

Я даже не буду сейчас анализировать все ошибки Затлерса, который Зимнюю войну почему-то называет Второй мировой, говоря о каком-то успехе Суоми в ней.

 

Он, видимо, даже не понимает разницы между Зимней войной и участием Суоми в нападении на СССР в ходе Второй мировой войны. А если и понимает, то о каком «успехе» Финляндии во Второй мировой идет речь? Ведь единственным успехом Суоми тогда можно считать лишь то, как Хельсинки удалось выбраться из этой авантюры в 1944 году, причем без особых для себя последствий.

 

Важно другое. Вместо того, чтобы использовать опыт Суоми по построению отношений с Россией, когда за одно столетие был пройден путь от карельских авантюр и двух войн к политике добрососедства, вместо того, чтобы финляндизировать политику Латвии, Затлерс пытается прибалтизировать Финляндию.

 

Научим демократии

 

Только вот Затлерс не учитывает одного. Это в Латвии такой «высокий» уровень демократии, что можно было включить страну в состав военного альянса НАТО без проведения референдума. А вот в «отсталой» Финляндии без всенародного голосования не обойдется. А учитывая то, что большая часть финнов решительно против вступления страны в НАТО, то и членство в альянсе невозможно.

 

Хотя, наверное, Затлерс может найти ответ и на этот казус. Видимо, в Суоми можно ввести институт неграждан, лишить гражданства всех, кто против НАТО, и после этого проголосовать. Но Суоми – не Латвия. В Суоми такое невозможно, так же, как нельзя воспользоваться опытом Затлерса по оборудованию кухни на даче за счет секретного оборонного бюджета.

 

Стоит сказать и о национальных героях. В Латвии таковым является Карлис Улманис, который при вводе советских войск в страну призвал население соблюдать спокойствие.

 

В Суоми чтут память Карла Маннергейма, который создал одноименную военную укрепленную линию и ее защищал. А после войны стал президентом Финляндии и налаживал отношения с СССР.

 

Отмечу, что, конечно же, такие мои оценки роли Маннергейма внутри Суоми не влияют на мое неприятие идей об увековечивании Маннергейма в России. Я всегда считал, что Маннергейм – это герой Суоми и пусть финны его и почитают.

 

А нам все равно

 

И напоследок стоит особо отметить, что президент Суоми Саули Нийнистё недавно заявил, что страна не планирует вступление в НАТО. Но Затлерса это, видимо, мало волнует. Как и мнение финского народа.

 

И, кстати, есть еще Парижский мирный договор, который четко ограничивает функции вооруженных сил Финляндии защитой территории страны. Договор этот юридически корректен — не был видоизменен через Совет Безопасности ООН, а поэтому является частью действующего международного права. 

Sputnik Latvija / Фото Sputnik Latvija
Комментарии (2)
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Ну латыши и ТУПЫЕ!!!!! 21:04 19:01:2018

Наш то ХЕР УРГ - COBCEM OX y EЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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WilliamAlign 22:32 19:01:2018

Understand your operating style- your foot's arch defines the type of movement you have. The material obtained from the skin of these animals is often of extremely great quality.branded shoes online.

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (2)

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