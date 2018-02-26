Благодаря набирающему обороты банковскому кризису внесена ясность по крайней мере в один вопрос: когда и от чего отрезали пуповину министра финансов?

Оказывается, пуповина, которая связывала банки с государством, была разорвана десять лет назад после краха Parex banka, доложила глава минфина Дана Рейзниеце–Озола. Доложила очень вовремя — накануне отпевания ABLV.

То есть когда банки платят в казну десятки миллионов евро в виде налогов, пуповина существует и она очень крепка. Когда банкиры дают денег политическим партиям, включая ту, от которой в правительство попала министр, то пуповина имеется. Нужна пуповина, и когда отставные министры ищут новое место работы.

А сейчас вдруг выяснилось, что пуповина порвалась. Хорошо еще, что министр–шахматистка разорвала ее вербально. А ведь могла для полной ясности и шахматной доской банкиров по голове огреть — чтоб макроэкономические показатели не портили. А также чтобы не напоминали членам правительства, что их (членов) берут на работу (и платят щедрые зарплаты и премии) не только для того, чтобы они в тучные годы доили банковских коров. Но и чтобы в тяжелую годину отгоняли желающих их пристрелить.

В нашем случае от хромой коровы моментально открестились, обрезали пуповину и списали на убой. И дело даже не в тяжести ранения коровы, или, вернее, свиньи–копилки. Дело в национальности обвинителя. Звездно–полосатый флаг действует на местных политиков как удав на обезьян: сразу пытаются вскочить и бежать подписывать акт о безоговорочной капитуляции.

Вы представляете, чтобы латвийский минфин позволил себе бросить тень сомнений на самый захудалый американский банк? А минфин США легко уничтожает один из самых крупных банков Латвии.

Да ладно банки. Вы представляете, чтобы Раймондс Вейонис вызвал в свой Рижский замок президента Трампа, канцлера Меркель и премьера Мэй? А главное, чтобы они согласились гурьбой прилететь в Ригу? Зато Трамп легко может выписать в свои апартаменты трех президентов стран Балтии, чтобы оптом поздравить их с юбилеями республик: кого–то постфактум, кого–то на полгода раньше. Апрельская поездка трех прибалтийских президентов в Вашингтон больше похожа на маркетинговую акцию «три по цене одного». Экономится время американцев…

Но тогда, может, и остальным логичнее отчитываться перед американским конгрессом и платить налоги в казну США? Там по крайней мере своих в обиду не дадут. А члены латвийского правительства могут продолжать коров пасти — на этой раз в буквальном смысле, а не в фигуральном.

Андрей ШВЕДОВ,

главный редактор

газеты «СЕГОДНЯ».