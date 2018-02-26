ABLV с возу — бабе легче(3)

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газета Сегодня
10:00 26.02.2018
газета Сегодня / Свой взгляд

Благодаря набирающему обороты банковскому кризису внесена ясность по крайней мере в один вопрос: когда и от чего отрезали пуповину министра финансов?

Оказывается, пуповина, которая связывала банки с государством, была разорвана десять лет назад после краха Parex banka, доложила глава минфина Дана Рейзниеце–Озола. Доложила очень вовремя — накануне отпевания ABLV. 

 

То есть когда банки платят в казну десятки миллионов евро в виде налогов, пуповина существует и она очень крепка. Когда банкиры дают денег политическим партиям, включая ту, от которой в правительство попала министр, то пуповина имеется. Нужна пуповина, и когда отставные министры ищут новое место работы. 

 

А сейчас вдруг выяснилось, что пуповина порвалась. Хорошо еще, что министр–шахматистка разорвала ее вербально. А ведь могла для полной ясности и шахматной доской банкиров по голове огреть — чтоб макроэкономические показатели не портили. А также чтобы не напоминали членам правительства, что их (членов) берут на работу (и платят щедрые зарплаты и премии) не только для того, чтобы они в тучные годы доили банковских коров. Но и чтобы в тяжелую годину отгоняли желающих их пристрелить. 

 

В нашем случае от хромой коровы моментально открестились, обрезали пуповину и списали на убой. И дело даже не в тяжести ранения коровы, или, вернее, свиньи–копилки. Дело в национальности обвинителя. Звездно–полосатый флаг действует на местных политиков как удав на обезьян: сразу пытаются вскочить и бежать подписывать акт о безоговорочной капитуляции. 

 

Вы представляете, чтобы латвийский минфин позволил себе бросить тень сомнений на самый захудалый американский банк? А минфин США легко уничтожает один из самых крупных банков Латвии. 

 

Да ладно банки. Вы представляете, чтобы Раймондс Вейонис вызвал в свой Рижский замок президента Трампа, канцлера Меркель и премьера Мэй? А главное, чтобы они согласились гурьбой прилететь в Ригу? Зато Трамп легко может выписать в свои апартаменты трех президентов стран Балтии, чтобы оптом поздравить их с юбилеями республик: кого–то постфактум, кого–то на полгода раньше. Апрельская поездка трех прибалтийских президентов в Вашингтон больше похожа на маркетинговую акцию «три по цене одного». Экономится время американцев…

 

Но тогда, может, и остальным логичнее отчитываться перед американским конгрессом и платить налоги в казну США? Там по крайней мере своих в обиду не дадут. А члены латвийского правительства могут продолжать коров пасти — на этой раз в буквальном смысле, а не в фигуральном.

 

Андрей ШВЕДОВ,

главный редактор

газеты «СЕГОДНЯ».

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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Imanta5 16:05 26:02:2018

Ужас, что сотворили с нашим банком. "Три по цене одного" - доставило! Акция! Спешите купить пока не протухло!

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Latviešu patriots 17:52 26:02:2018

Да, пора возвращаться на хутора и брать в руки вилы.
Навоз в хлеву, под самый потолок, окна закрыл уже прошлым летом.

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Latviešu patriots 19:53 26:02:2018

100% атбалсту!!!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)

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