Мы все, конечно очень разные женщины и девушки, но в чем-то схожи невероятно. Например, в непреодолимом желании начать новую жизнь. С января, а как же. Ну или хотя бы завести две-три новые привычки, непременно полезные, хоть и трудновыполнимые. Потому что (пока мужчины не слышат) усложнять жизнь – это «наше все», верно же?

То есть все как обычно: мы начинаем новый год с того, что даем обеты и обещания. Бросаем есть сладкое (как часть продуктов вообще и пирожные на ночь – в частности), бросаем курить, бросаем ругаться с детьми и родителями, бросаем «только один бокальчик по вечерам...» Что мы там еще бросаем? Ну да, очень многие честно-пречестно собираются бросать «того козла» и честно выдерживают без смс-ок аж до... вечера 1 января.

Не смешно?

Понимаю. Мне тоже. Я ж – как вы. Я тоже честно-пречестно каждый год собираюсь перестать есть после шести, начать по утрам делать зарядку, заняться наконец-то йогой и т.д.)

Кстати да, с планами еще веселее. Только напланируешь себе чего-нибудь, как судьба, смеясь тебе прямо в лицо, расставляет все по СВОИМ местам. Знаю реальную историю, которая случилась с моей приятельницей. Девушка 35+ решила: в эту новогоднюю ночь решительно говорю с ухажером, пудрившим мозги с женитьбой в течение пяти лет. Разговор обернулся не датой свадьбы, а скандалом и разрывом. Проревевшись, 1 января девушка заполнила анкету на сайте знакомств, а на следующий Новый год клала подарки для своего мужа (!) и новорожденной 2-недельной лапочки-дочки!

Наша редакция тоже начала год традиционно: мы собрались на большую планерку и начали думать, что бы такого в новом сезоне сделать интересного? Поговорили, поспорили, посмеялись... И решили, что писать будем только о самом главном в жизни женщины: о красоте и здоровье, о любви и счастье материнства, о карьере и образовании, о моде и макияже, об искусстве и рукоделии... И еще о 100 не менее важных вещах.

Скажешь, что все это было и есть? Конечно. И будет. Но мы-то изменимся. Мы все время меняемся! Но одно останется неизменным – все у нас с вами будет по-старому – нам будет хорошо!

Инна Авина, главный редактор