Патриотическая организация Tēvijas Sargi – вещь не шуточная. Не камеди клаб какой-нибудь. Потому что думает о не смешных вещах. Таких, как безопасность государства, патриотическое воспитание молодежи, существование в веках латышской нации и латышского языка, высеченных в преамбуле конституции.

Правда, не так давно стражи отечества стали объектом подтрунивания в латышских социальных сетях после того, как опубликовали в интернете фрагменты фотосессии, на которой крупные ребята в куртках с надписью Tēvijas Sargi патрулировали окрестности центра для размещения беженцев в Муцениеки. Дескать, никаких беженцев-шмеженцев мы на нашей земле не допустим.

Тогда народные герои стали материалом для всякого рода остроумных фотожаб. Быть может именно после этого они затаили злобу на юмор. Как бы то ни было, на днях на своей страничке в Фейсбук стражи отечества опубликовали подробную инструкцию как распознать враждебный для латвийского государства юмор и обезвредить его прямо в своем сознании, перерезав проводок нужного цвета.

В ней сказано, что интернете и социальных сетях в частности все больше места занимают картинки и видео развлекательного характера и статьи на русском языке. «Развлекательный и юмористический жанр — весьма ценимое российскими спецслужбами средство руководства общественным мнением как в России, так и за ее пределами», — Утверждают авторы инструкции на голубом глазу. И даже поминают всуе ушедшего от нас в мир иной Михаила Задорнова. Как одного из самых известных персонажей, служивших интересам внешней политики РФ.

Какие же цели преследует Кремль, прикрываясь шутками и прибаутками? Первая задача, по мысли авторов инструкции — получение влияния и власти и их укрепление. Духовная или информационная власть является одним из трех столпов власти наряду с экономической и физической (в том числе военной) — авторы демонстрируют системный подход к проблеме. В комплексе эти три кита создают и политическую власть.

Чтобы достичь доминирующего положения в духовно-информационном аспекте, необходимо выполнить две задачи: ослабить конкурирующую сторону (в нашем случае авторитет латвийской власти, подвергнув сомнению ее дееспособность, легитимность, авторитет и и.т.п). Впрочем, от себя скажем, что тут особого юмора и не нужно. Достаточно привести очередной опрос статуправления степени доверия государству со стороны населения. Тут не до смеху, ей Богу. И второе — укрепить своей авторитет, убедив аудиторию в своем моральном, интеллектуальном и физическом превосходстве.

Далее эксперты Tēvijas Sargi приходят к выводу, что методы манипуляции эффективнее, если используются не только официальные и открытые источники информации, но и скрытые. В том числе содержание развлекательного характера. Так как оно преследует свои цели незаметно. Ну и понятно, что такие методы против Латвии используются потому, что в стране большой удельный вес тех, кто понимает по-русски. И тех, кто еще в детстве успел впитать в себя советский культурный продукт — кино, музыку, мультфильмы, анекдоты, и т.п.

А ведь человек, который решил развлечься и расслабиться, «расслабляет «мускулы критического мышления», а смешная и развлекательная информация действует на него как отвлекающий маневр — рассуждают специалисты по информационной обороне. Она попадает прямиком в подсознание, обходя аналитические центры, которые находятся у некоторых в голове. Кроме того, юмор провоцирует приятные эмоции. Не говоря уже о котиках. Вы представляете себе только — «Путинские котики»! Хотя тематика может быть весьма разнообразной — от спорта и оружия до путешествий и фотографирования.

Профили для распространения такой информации могут быть фальшивыми. Но могут быть и настоящими. Это говорит о том, что его владелец такого ресурса сознательно распространяет желаемую для России информацию или же пал жертвой манипуляции, из-за чего уверен, что распространяет информацию по своему свободному выбору.

Ну и далее идут рекомендации по гигиене. Надо внимательно отслеживать вредоносные профили и источники и тщательно фильтровать те, с которыми вы делитесь со своими друзьями, сообщая им о возможном вредоносном содержании. Даже если те не несут никакой идеологической нагрузки, следует отдавать себе отчет в том, что регулярно делясь в сети содержанием на русском языке вы укрепляете доминирование русского языка. Особенно печально видеть, когда видеоклипами, созданными Россией в пропагандистских целях, делятся военные или земессарги. Таким образом они как бы признают превосходство противника, убеждены в Tēvijas Sargi.

Немало в сети и тех, кто с ностальгией вспоминает достижения СССР и Советской Латвии, свою жизнь в те времена. Это тоже опасно, так как ведет к размышлениям о том, а нужна ли вообще независимая Латвия?

В Заключение авторы приходят к выводам, к которым сложно не присоединиться. По их мнению, находящиеся в Латвии у власти политики своей бесхозяйственной и непатриотической политикой часто облегчают России ведение инфовойны против Латвии.

Смех смехом, а чувство юмора, вернее способность понимать шутки и анекдоты одного народа другим всегда служило показателем близости этих народов , как это сегодня называют, интеграции. И приходится признать, что раньше латыши действительно чаще смеялись над шутками русских. Хотя кто знает, может быть они только притворялись? Или наоборот, умело претворяются теперь, сдерживаясь, чтобы нет рассмеяться? Сейчас ведь не над всеми шутками смеяться безопасно и идеологически правильно, А вдруг услышат более бдительные сограждане?

Несколько лет назад отставной латвийский дипломат Нормунд Васариньш выписал в своем Твиттер рецепт, как наконец уже Латвии стать по-настоящему западной страной.

По его мысли, это произойдет само собой, когда наше общество перестанет ежегодно восторгаться фильмом «Ирония судьбы, или С легким паром!», снятие которого с новогоднего эфира Первыми каналом сейчас живо обсуждается.

Все-таки, великие фильмы, особенно комедии, примечательны тем, что заставляют не только смеяться, но и бояться —как бы чего не вышло. Помнится, в 80-е фильм Рязанова на несколько лет был отлучен от телеэкранов в рамках борьбы за трезвость. Теперь вот в бывших советских республиках в нем усмотрели опасность, как в разносчике опасной ностальгии и рецидиве советского мышления.

А ведь прав Васариньш на все 100 процентов. «Ирония судьбы» — сплав всего лучшего, что было в людях в советскую пору. Интеллигентность, вера в чудо, любовь и дружба, чувство юмора, помогавшее пережить засилье официоза. Не говоря уже о пронзительных стихах, звучащих в фильме.

Меняются поколения, и с годами все меньше людей будут смотреть это Кино в Новый год. Все меньше будет и главных героев картины — тех самых врачей и учителей — плоти от плоти советской интеллигенции. И мы, наверное, будем становиться все более западными, хотя от этого становится как-то неуютно, как на морозе в ботиночках с тонкой подошвой.

Есть еще одно кино, которое здесь было бы уместно вспомнить. Оно называется «Тот самый Мюнгхаузен». Вот этот фильм действительно опасен для сегодняшней Латвии и должен быть запрещен. Не потому что прототип главного героя имеет отношение к Латвии. А потому что ему принадлежат слова, многое объясняющие в современной Латвии:

Я понял, в чём ваша беда: вы слишком серьёзны. Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.