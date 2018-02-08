Снова с Новым годом!

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Инна Авина
20:40 07.02.2018
Люблю!

В этом году празднование Китайского нового года начнется 16 февраля и продолжится в течение двух недель. Отмечают(ем) наступление года Желтой Земляной Собаки.

И казалось бы — где Китай, а где Латвия, и что нам до этого, пусть и милого, и прекрасного, но все же чужого совершенно праздника?

 

Так, ну или примерно так, мы думали еще лет десять назад...

 

А глядите — прижились. И праздник, и ритуалы.

 

И мы покупаем накануне совершенно европейского Нового года календари, брелоки и прочую сувенирную мелочь со смешными собачками (дракончиками, кроликами и другими тотемами). Читаем и даже выполняем (конечно, шутки ради, но тем не менее) смешные ритуальные действа, которые ну никакого отношения не имеют ни к 31 декабря, ни к Европе, ни к европейским традициям.

 

Такой процесс можно назвать «взаимопроникновением и взаимообогащением культур» (потому что на Востоке тоже будь здоров сколько взяли от нас), а можно проще и понятнее — дружбой.

 

Приятной и полезной.

 

Ведь стыдно признаться — большинство из нас, напрочь забыв школьную географию, довольно невежественны, когда речь заходит об отличительных особенностях стран Северной Азии и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и дальнего...

 

А ведь на «той стороне» земного шара столько интересного!

 

Поэтому мы традиционно сделали особый выпуск «ЛЮБЛЮ!», посвященный Востоку.

 

Чтобы приоткрыть завесу некоторых восточных тайн.

 

Как разобраться в модной корейской косметике (стр. 20)

Как привнести в свой гардероб восточный колорит (стр. 8)

Как научиться готовить вок в сковороде вок (стр. 36)

Для чего японцы пьют волшебный чай матча и как его приготовить самостоятельно (стр. 28)

От чего и для чего нам поможет акупунктура (стр. 28)

Как съездить в Китай с удовольствием и без разочарований (стр. 38)

 

И много чего еще другого!

 

Ну и еще раз — с наступающим Новым годом!

 

Инна Авина, главный редактор

 

 

журнал "Люблю!" / Фото
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Инна Авина
07.02.2018

Снова с Новым годом! 

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