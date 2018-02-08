Снова с Новым годом! 

И казалось бы — где Китай, а где Латвия, и что нам до этого, пусть и милого, и прекрасного, но все же чужого совершенно праздника?
Так, ну или примерно так, мы думали еще лет десять назад...
А глядите — прижились. И праздник, и ритуалы.
И мы покупаем накануне совершенно европейского Нового года календари, брелоки и прочую сувенирную мелочь со смешными собачками (дракончиками, кроликами и другими тотемами). Читаем и даже выполняем (конечно, шутки ради, но тем не менее) смешные ритуальные действа, которые ну никакого отношения не имеют ни к 31 декабря, ни к Европе, ни к европейским традициям.
Такой процесс можно назвать «взаимопроникновением и взаимообогащением культур» (потому что на Востоке тоже будь здоров сколько взяли от нас), а можно проще и понятнее — дружбой.
Приятной и полезной.
Ведь стыдно признаться — большинство из нас, напрочь забыв школьную географию, довольно невежественны, когда речь заходит об отличительных особенностях стран Северной Азии и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и дальнего...
А ведь на «той стороне» земного шара столько интересного!
Поэтому мы традиционно сделали особый выпуск «ЛЮБЛЮ!», посвященный Востоку.
Чтобы приоткрыть завесу некоторых восточных тайн.
Как разобраться в модной корейской косметике (стр. 20)
Как привнести в свой гардероб восточный колорит (стр. 8)
Как научиться готовить вок в сковороде вок (стр. 36)
Для чего японцы пьют волшебный чай матча и как его приготовить самостоятельно (стр. 28)
От чего и для чего нам поможет акупунктура (стр. 28)
Как съездить в Китай с удовольствием и без разочарований (стр. 38)
И много чего еще другого!
Ну и еще раз — с наступающим Новым годом!
Инна Авина, главный редактор
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.