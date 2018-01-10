Спасибо в первую очередь вам, наши дорогие читательницы и подписчицы журнала «Люблю!». Вас более 2000 тысяч – тех, кто решил провести 2016 год вместе с нами и выписал журнал «Люблю!» и глянцевый ЛЮБЛЮlife. Для себя, для мамы или бабушки, тети или подруги.

Спасибо тем мужчинам, которые сделали такой прекрасный подарок своим любимым женщинам – женам и подругам, мамам и бабушкам.

Спасибо вам за то, что вот уже 19 лет вы решаете быть с нами. Поверьте, я знаю цену вашему выбору, ведь вокруг столько всего яркого, громкого, зовущего: «Выбери меня, выбери меня!». А вы говорите: «Мне – «Люблю!». Спасибо вам огромное за это!

Спасибо всем коллегам и партнерам, которые остаются с нами.

Спасибо всем новым людям, которые приходят к нам – сотрудничать, дружить, вместе расти и делать общее хорошее дело. Радовать и приятно удивлять женщин – юных барышень, взрослых девушек, зрелых женщин. Давать советы – не потому, что это мы такие умные, а потому, что мы знаем, у кого умного спросить. И с удовольствием делаем это для вас – задаем вопросы и получаем полезные ответы от врачей, косметологов, ветеринаров, дизайнеров, стилистов, поваров, фотографов и т. д. Развлекать интересными историями, которыми потом можно поделиться при случае с подружками или блеснуть в разговоре с мужчиной, которого хочется поразить. Показывать красивые вещи, лица людей, природу и, конечно-конечно, котиков-собачек, куда ж без них!

Спасибо всем, кто так же, как и мы – за красоту, за любовь и за дружбу, что бы ни происходило в мире. И помните, дорогие мои, самое лучшее начинается тогда, когда мы говорим это волшебное – «Люблю!».

Будем вместе!

Инна Авина, главный редактор