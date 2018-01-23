Тихо, идет зима!

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Люблю!
12:45 23.01.2018
Люблю!

Позади главные зимние праздники. Марафон нешуточный — два Рождества, два Новых года, балы, приемы, фуршеты... Настоящее испытание. Сначала мы два месяца готовились — худели, экспериментировали с новыми прическами и макияжами, искали наряды, аксессуары, подарки. Потом блистали, порхали, поражали и искушали. Конечно же, фотографировались.

Самые смелые красавицы присылали свои фото нам.

 

Огромное спасибо всем, кто принял участие в нашем конкурсе новогодних платьев «Карнавальная ночь»! Мы целый месяц разбирали редакционную почту и любовались вашими нарядами! Путем сложнейшего отбора и обсуждений со

стилистами выделили финалисток — голосуйте теперь за ваши симпатии на стр. 4-5!

 

И вот наконец-то праздники кончились, наступила обычная неделя — ни одного праздника. Впервые за почти что месяц.

 

Что делать?

 

Психологи учат, что и от отдыха нужно отдыхать. Точнее — восстанавливаться. Желательно в тишине и уединении. Потому что за время отдыха мы испытываем такое количество эмоций, что организм сбоит. Ему трудно, даже если эмоции сплошь положительные. Что уж говорить, когда мы психуем, ругаемся с близкими или злимся на себя. А во время праздников мы и психуем, и ругаемся, и злимся в несколько раз больше...

 

В общем, к чему это я все? Да к тому, что сейчас время пришло дивное и чудное — затишье. Можно забросить подальше шпильки и парадную косметику. Можно позволить себе не «убиваться» на тренажерах и велодорожках, а

вместо этого «таять» в бане или отмокать в бассейне. Можно пройти курс релаксирующего массажа. А можно просто забраться в берлогу, закрыть лапой нос и впасть в спячку. До следующих праздников еще целая вечность — почти месяц!

 

Обратите внимание, дорогие подписчики, — следующий номер «ЛЮБЛЮ!» С СЮРПРИЗОМ вы получите в среду, 31 января, и отныне будете получать ПО СРЕДАМ.

 

Инна Авина, главный редактор

журнал "Люблю!" / Фото
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Люблю!
23.01.2018

Тихо, идет зима! 

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