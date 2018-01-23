Тихо, идет зима! 

Самые смелые красавицы присылали свои фото нам.
Огромное спасибо всем, кто принял участие в нашем конкурсе новогодних платьев «Карнавальная ночь»! Мы целый месяц разбирали редакционную почту и любовались вашими нарядами! Путем сложнейшего отбора и обсуждений со
стилистами выделили финалисток — голосуйте теперь за ваши симпатии на стр. 4-5!
И вот наконец-то праздники кончились, наступила обычная неделя — ни одного праздника. Впервые за почти что месяц.
Что делать?
Психологи учат, что и от отдыха нужно отдыхать. Точнее — восстанавливаться. Желательно в тишине и уединении. Потому что за время отдыха мы испытываем такое количество эмоций, что организм сбоит. Ему трудно, даже если эмоции сплошь положительные. Что уж говорить, когда мы психуем, ругаемся с близкими или злимся на себя. А во время праздников мы и психуем, и ругаемся, и злимся в несколько раз больше...
В общем, к чему это я все? Да к тому, что сейчас время пришло дивное и чудное — затишье. Можно забросить подальше шпильки и парадную косметику. Можно позволить себе не «убиваться» на тренажерах и велодорожках, а
вместо этого «таять» в бане или отмокать в бассейне. Можно пройти курс релаксирующего массажа. А можно просто забраться в берлогу, закрыть лапой нос и впасть в спячку. До следующих праздников еще целая вечность — почти месяц!
Обратите внимание, дорогие подписчики, — следующий номер «ЛЮБЛЮ!» С СЮРПРИЗОМ вы получите в среду, 31 января, и отныне будете получать ПО СРЕДАМ.
Инна Авина, главный редактор
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