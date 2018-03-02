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Латвийские кинопрокатчики, надо отдать им должное, ищут новые формы. И находят! Вот, например, недавно января на большие экраны мультиплекса Forum Cinema вышел фильм 12 Strong. Который в русском варианте назвали «Кавалерия».

Ну там, вы понимаете, очередное пропагандистское полотно о героических американских парнях, которые, выдерживая все испытания, карают таки зло, неважно в каком конце земли и кем оно творится. На сей раз оно творилось в Афганистане. И там даже американским спецназовцам приходится осваивать непривычный для себя транспорт — лошадей.

Ну не суть важно, сам я фильм не видел, но одобряю. Дело не в сюжете, а в том, что кинотеатр устроил акцию — смотри фильм вместе с дислоцированными в Латвии натовскими солдатами. Представляете, какая мощная политинформация? Это ж можно сразу и непосредственно спросить — что? На самом деле так происходит? Правда, что можно прикурить от осколка мины, перенести на себе через перевал коня и одним выстрелом положить 15 моджахедов? И тут же получить исчерпывающий ответ.

Вспомнился старый советский фильм «Великая сила искусства». Где школьники начали пулять в белых на экране, защищая «неуловимых мстителей». Помните? Там еще песенка директора кинотеатра: «В результате полотно в трех местах повреждено». И «Я вполне понять могу вашу ненависть к врагу, но, в результате пострадал наш советский кинозал».

Forum Cinema пока вроде не пострадал. Но выбор руководства кинотеатра оставляет вопросы. Дело в том, что в тот же день в прокат вышел другой замечательный голливудский фильм. «Секретное досье» с Мэрилл Стрип. Там про то, как в 1971 году журналисты New-York Times и Washington Post нарыли секретные документы. Из них следовало, что правительство давно знало, что США проигрывают войну во Вьетнаме, дела идут все хуже и хуже, но несмотря на это продолжало гнать в джунгли молодых американцев и победно рапортовать. И про то, как Белый дом и весь госаппарат давили на прессу, пытаясь заставить ее не печатать досье.

Так вот, на мой взгляд, американским военным, окопавшимся в Латвии, а также латвийской молодежи гораздо полезнее было бы отправиться в культпоход именно на этот фильм: на самом ли деле такое бывает? Не считаете ли вы, что нахождение вас лично и других военных из стран блока в других странах не всегда отвечает принципам свободы и демократии, напротив, часто служит узким интересам отдельных стран и групп интересов? Ну и так далее.

Сегодня на каждом углу кричат о гибридной войне и мягкой силе, с этой темы кормятся целые институты и исследовательские центры. Конечно, обвинять Голливуд в том, что он является самым мощным рупором пропаганды, коверкающим историю, легко и непринужденно меняющим местами черное и белое — это общее место. Однако именно сегодня надо учить подрастающее поколение тому, чтобы видеть, что скрыто за красивыми спецэффектами. И уметь задавать себе вопрос: а что военные НАТО делают в этой стране. Какие задачи выполняют? Какими были результаты вторжения заокеанских солдат и их союзников в те или иные страны? Существует ли после этого на их территории демократия, легитимная власть? Процветает ли население или хотя бы чувствует себя в относительной безопасности?

Думается, хорошо бы в латышских школах завели специальный предмет, а перед началом сеансов читали лекции.

Что же ты молчишь про российское кино? — Спросят поборники плюрализма мнений и коллеги из газеты Latvijas Avīze. Конечно и тут за примерами патриотического и пропагандистского кино далеко ходить не приходится. Я их сам тоже не видел, поэтому и говорить о них не буду. Но не могу промолчать о другом.

Как раз недавно Актер Павел Майков, который снялся в сериале «Бригада», заявил, что этот сериал — преступление против России. Дескать, какой пример для молодежи. И тут я готов согласиться с актером. Большинство сериалов, которым травят народ российские телеканалы, с их чернухой, насилием и дурным вкусом — это, конечно, преступление перед Россией. Скажем так, пятая кинематографическая колонна, разлагающая страну изнутри. Геноцид собственного населения.

Знаете, есть целый ряд замечательных фильмов в рамках международного проекта» Я люблю». Это фильмы с названиями Я люблю тебя Париж, Я Люблю тебя Нью-Йорк, Рио, и далее со многими остановками. По форме каждый фильм — несколько коротких новелл, трогательных или забавных историй, рассказывающих о городе-герое через чувства и мысли его обитателей. Тут любовь, страсти, слабости. Но все такое, знаете, доброе, вызывающее эмпатию, смех, слезы.

В свое время очередь дошла и до Москвы. Почти семь или восемь новелл — чернуха, пессимизм, главные герои — сплошь киллеры или самоубийцы. За что, Господи?! Сильно я сомневаюсь, что такое кино, как и многие другие образчики современного российского киноискусства работают на пользу России и ее имиджу.

А самой большой эмоцией по просмотру этого кино было желание убить сценаристов и режиссеров... Волшебная сила искусства.