Выход там же, где и вход 

Кругом истерики и скандалы – то о новых налогах, то о старых нерешенных проблемах, то о повальном сумасшествии. На талии лишние килограммы (хочется думать, что «зимние»). В ежедневнике – новые планы (хочется думать, что реальные). А на душе кошки скребут.

Думаю, эти мысли, посетившие меня в минуту слабости, знакомы и вам. Увы...

Но я же первая и говорю – себе и вам – ну все, погрустили и будет. Так же можно и до настоящей проблемы докатиться. Недаром и медики, и эзотерики в один голос говорят, что причины всех наших болезней – в нас самих. Причем болезней не только душевных (депрессий, неврозов и т. д). – но и физических.

По этой же причине и уныние считается смертным грехом. Потому что оно разрушает человека физически и морально. А еще страх, гнев, обида... К сожалению, именно они часто бурлят в нас и являются источниками и питательной средой для самых разных заболеваний – от гриппа до онкологии.

Выход? Как говорят умные люди – там же, где и вход! Надо призвать на помощь другие эмоции – со знаком плюс. Которые вызывают в организме позитивную бурю и выброс в кровь гормона счастья эндорфина. Который делает нас сильными духом, готовыми к испытаниям, смелыми и выносливыми.

Теперь – главное.

Где взять повод для положительных эмоций? Наука озвучивает собственный топ: средство номер один – спорт (или любая иная активность на свежем воздухе), средство номер два — секс (только с любимым партнером), средство номер три – прекрасное (классическая музыка, живопись, хорошее кино).

И от редакции: котики, шоколадка и журнал «ЛЮБЛЮ!»

Всем позитива, крепости духа и хорошего настроения!

Инна Авина, главный редактор