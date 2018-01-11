Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

На днях Полиция безопасности МВД ЛР распространила на своей интернет–странице обращение к людям самой мирной специальности — библиотекарям. Их призывают помочь «получить опережающую информацию о возможной радикализации/вовлечении лиц в террористические акты». К таковой, в частности, под номером 1 относится «повышенный интерес посетителей к исламу, в т. ч. террористическим организациям». Приводятся названия пропагандистских экстремистских журналов на английском языке и рекомендация: «В случае, если Вы констатировали какой–то из этих признаков или их совокупность, призываем фиксировать идентифицирующую информацию соответствующего лица (имя, фамилия, описание, интересующая литература и т. д.) и информировать об этом Полицию безопасности».

Да, действительно, времена пошли непростые — когда на помощь местным джеймсам бондам должны прийти трепетные девы из либрариумов. С другой стороны, а отчего бы, зная названия экстремистских сайтов, тупо не заблокировать доступ к ним. Хоть только с публичных точек, хоть со всего интернета в Латвии. Закрываются же на раз сайты онлайновых казино! Но ведь тогда поиск потенциальных бен Ладенов затруднится… Опять же со стороны мусульман вот это специальное внимание к тем, кто интересуется исламом, может быть понято превратно…

А в целом надо запретить в первую очередь фильмы из Голливуда — и вообще западные — о локальных войнах. Ибо сколько бы я ни смотрел тех же военных лент об Афганистане и Ираке — нигде там противоположная сторона не показывалась как полное дерьмо. Можно сказать, в процессе демонстрации боевиков «Талибана» и «Аль–Каиды» возникала даже некая эмпатия. Ведь они — грязные, нищие, неграмотные — с фанатизмом и презрением к смерти бросают вызов суперсовременной военной машине НАТО. Да, они проигрывают — но победитель не рад, он внутренне опустошен. Таков средний сюжет не одного десятка картин на данную тему.

Вообще же розыск врагов государства через библиотечный абонемент заставил меня вспомнить собственные годы молодежного смутьянства. В конце 1986 года, еще до высочайшего объявления перестройки, случилось у меня несколько малоприятных сеансов общения с работниками компетентных органов. И однажды молодой офицер, кстати, литовец по национальности, с усмешкой поинтересовался: для какой такой надобности я брал в читальне на станции Дубулты Уголовный кодекс Латвийской ССР. «Вы хотели узнать, что вам грозит?» Железобетонный аргумент!

На самом деле аромат экстремизма витал повсеместно и в годы развитого социализма. Начиная от диорамы нападения левых боевиков на Рижский централ в 1905 году в Музее революции и до книжек про пионеров–героев. Не говоря уже о «Трех мушкетерах» — вот уж где бурно цветут радикализация и правовой нигилизм.

Так что самым верным методом профилактики надо было бы признать назначение во все библиотеки официальных кураторов в погонах и возвращение к практике спецфондов. В общем доступе оставить только дамские романы!

Николай КАБАНОВ.