Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 

Если у кого-то еще были иллюзии относительно того, что пусть в Латвии у людей нет простого здоровья, зато пускай будет хотя бы электронное, то и они приказали долго жить. Но что удивило во всем этом безобразии и конфузе, почти парализовавших систему здравоохранения?

Даже не безответственность и безрукость ответственных товарищей. К этому все привыкли, натренировались не удивляться еще на «Электронной школе». Хотя тут большая разница. Дебилы-выпускники появятся не сразу, несколько лет придется потерпеть. А со здоровьем результаты могут быть гораздо скоропостижнее.

Больше всего удивил тот факт, как это представители власти и СМИ не стали бить тревогу сразу: караул, пророссийские хакеры нанесли удар по почкам и печени латвийской системе здравоохранения! Никто ведь уже не стесняется, русские хакеры уже и президентов США назначают в свободное от работы время.

И вот только в последние дни зазвучали робкие намеки. В передаче De facto Латвийского телевидения прозвучала такая версия: за атакой могут стоять сами сотрудники отрасли здравоохранения, которым пришлась не по нраву предлагаемая прозрачность системы. Но не следует исключать и сценарий, что за этим могут стоять и силы, желающие выставить Латвию государством-неудачником. Кто это?

Говоря о возможном иностранном влиянии, заместитель начальника Полиции безопасности Инт Улманис не стал скрывать, что наибольшие риски вероятны со стороны России. Однако пока сигналов о вмешательстве извне, по его словам, нет. Тем не менее, это не помешало ему повторить тезис спикера Сейма Инары Мурниеце о том, что Россия наверняка вмешается в ход предстоящих выборов в Сейм.

«Мы на своей шкуре еще не ощутили, да и нет у нас информации, которая бы свидетельствовала, что иностранное государство могло бы вмешаться в латвийскую систему выборов. Но я думаю, мы будем к этому готовы», — на всякий случай сказал Улманис.

Еще бы не готовы. Ведь полиция безопасности провела огромную работу, прикрыв тылы в самых уязвимых местах публичного доступа к интернету — в библиотеках. Библиотекарши теперь должны распознать потенциальных террористов (а возможно и русских шпионов), суметь нейтрализовать их с помощью секретных приемов джиу-джитсу и задержать до приезда полиции.

Но самая большая опасность, как оказалось, таится не в библиотеке, а в аптеке. Именно здесь речь уже может идти о настоящей войне, ведь люди, вовремя не получившие помощь и необходимые лекарства вполне могут быть зачислены в потери личного состава. И тут уже не до шуток. Как пишет в «Неаткариге» Юрис Пайдерс, в Латвии уже появляются «военные эксперты», которые требуют задействовать 5 статью договора НАТО в случае кибератаки...

Слава богу, до полномасштабных военных действий против иностранного агрессора с привлечением союзников ни в интернете ни в действительности в Латвии пока не дошло. Однако мы можем с полной ответственностью заявить: в Латвийском сегменте сети уже давно заметны признаки гражданской войны. Обмен мнениями латышской и русскоязычных пользователей в комментариях на информационных порталах не следует применять всерьез. Он напоминают перестрелку засевших в окопах противников, контуженных тяжелой артиллерией и информационными бомбардировками.

Но вот некоторые инициативы по сбору подписей уже вполне могут быть отнесены у кибервойне между латышами и русскими. Взять, к примеру, сбор подписей под требованием снести памятник Освободителям а Пардаугаве https://manabalss.lv/uzvaras-pieminekla-demontaza/show. Или призыв отменить билингвальное образование.

Если на улицах раскола общества не видно, то оно бросается в глаза именно здесь. И самым ярким боевым эпизодом и, что называется, прецедентом для Латвии стала битва под Google Play Store за небезызвестное приложение для мобильных телефонов Valodas draugs (Друг языка), презентованное недавно Центром госязыка. Сразу после того, как блюстители государственного представили общественности свою систему, позволяющую оперативно жаловаться на случаи неуважения к языку или наоборот, хвалить дружественные к нему компании и организации, в сети появились призывы блокировать приложение, жалуясь на него в Google.

В соцсетях Twitter и Facebook появляется ряд записей с критикой приложения, где подчеркивается, что оно способствует межнациональной розни и ущемляет права человека.

Тут же в интернете прошла и призывная кампания патриотов и друзей государственного языка. Не обошлось без политических комиссаров. На священную войну своих соратников и потенциальный электорат призвало Национальное объединение в лице Парламентского секретаря Министерства юстиции, Яниса Иесалниекса. Он призвал жителей Латвии противостоять «организованной в России» кампании против «Друга языка».

«В российских СМИ организована кампания, в ходе которой призывают ставить приложению 1 балл и сообщать о ней как «не соответствующей». Можем ли мы дать отпор троллям Кремля, поставив соответствующую объективную оценку мобильному приложению Центра госязыка «Друг языка»? «», — написал Иесалниекс.

В латышских соцсетях была организована настоящая контратака. Патриоты языка должны были зайти на Google Play Store, скачать приложение и поставить ему оценку 5. В то время как задача виртуального русскоязычного противника — наставить приложению как можно больше «колов». Борьба идет с переменным успехом. Если поначалу средний балл приложения был чуть выше плинтуса — 1,3, то стараниями защитников языковой крепости уже через день оценка выросла до 2,2 из пяти возможных. Через четыре дня этот бал остановился на отметке 1,9. По состоянию на вечер пятницы 02.02. у приложения твердая двоечка. При этом пятерку ему поставили 284 пользователя, единицу — 872.

Ну, в любом случае. Пускай войны, в том числе и гражданские, ведутся исключительно в киберпространстве. Здесь не бывает оторванных рук и ног, родные не оплакивают убитых. Голова? Да, голова, конечно, страдает. Но как показывает новейшая история, это не самая важная часть тела.