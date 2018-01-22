Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? 

Как говорится, свершилось. С фото (объектив снимает снизу вверх, чтобы передать монументальность модели, возможно использование палки для селфи) сурово взирает юноша. Возможно даже честный и НЕПОДКУПНЫЙ юноша. Максималист и идеалист (ни дать не взять будущий политик).

Он олицетворяет собой укор молодого поколения латышей в адрес поколения старшего. Вопрос, который он им задает через газету Latvijas Avīze, многим кажется нивным: а что, собственно, происходит? Чего вы не откроете уже ваши мешки КГБ?

А молодым ничего не сказали

Передавая пафос послания библейским языком, «легче верблюду пройти через игольное ушко, чем с такими вот безобразными мешками войти в новую Латвию».

И здесь, дождались, наконец-то, происходит столкновение двух тектонических плит. С одной стороны — это реальная жизнь в Советской Латвии, о которой прекрасно знает старшое поколение, пользовавшееся всеми ее благами. С другой — то, чему о ней учили то самое новое поколение, которое представляет позирующий на фото Артурс Бутанс. Студент бизнес-менеджмента из города Сидней, что в Австралии.

Про мешки КГБ сейчас говорят везде — пишет автор, почти на каждой кухне, в баре и коридоре. И в СМИ конечно. При этом родившихся в свободной Латвии никто не спрашивает, резонно отмечает студент. Поэтому от себя и лица молодых, разделяющих его мнение он и решил им поделиться. Первое, что бросилось в его честные глаза — мнение о том, открывать или нет дьявольскую картотеку испрашивается в основном у тех, кто сам более или менее связан с проклятыми мешками.

Между тем всем ясно, что чекисты были обидчиками, а народ был жертвой. Так почему ни в одном сюжете или дискуссии нет интервью с политически репрессированными? — Спрашивает пытливый юноша. Вместо них выступают сами чекисты и их современники, которые пытаются дело замять.

Дальше автор сравнивает трагедию народа с семейными отношениями. Для него это похоже на интервью, в котором поколачивающий жену муж с умным выражением лица рассуждает о том, почему так поступает и зачем не может по-другому. Жене слова никто не дает и извинений они не дождется. Не выйдет ли так, что таким образом они вырастят поколение новых избивателей жен и стукачей?

«А мы, молодые пускай вообще закроем рот, так как не понимаем, что по-иному в то время нельзя было», — возмущается Артурс.

Покаяние и сор из избы? Сор против

Не взирая на заслуженные седины, юноша прошелся по совершившему каминг-аут поэту Янису Рокпелнису. Дескать, служил самому кровавому в мире режиму (спасибо учителю истории). Между тем, Артуру не мешало бы поинтересоваться хотя бы у себя в Австралии. По некторым данным, заселение этого континента европейскими колонизаторами началось в 1788 г. По примерным оценкам численность aборигенов в те годы составляла около 750 000 человек, а через полтора века их стало в 10 раз (!) меньше. Большинство погибли вследствие депортаций, резни, голода и инфекций.

И вот только сейчас, когда земля горит под ногами, 27 лет спустя мирной жизни поэт решился на свой каминг-аут, продолжает молодой человек. И то даже не извинился перед народом. Литовцы отыскали в своих мешках прославленного актера Донатаса Баниониса. Раймонд Паулс высказался, что ему все равно, сотрудничал ли Банионис с ЧК. Ведь главное, что он хороший актер.

Но разве профессиональный талант могут служить оправданием какому бы то ни было предательству, коллаборационизму и преступлению? — Спрашивает автор. Совместимы ли, наконец, гений и злодейство?

Артур указывает на масштабы бедствия. В чекистской картотеке 583 деятеля культуры. Да, многовато. Но тут юноша указывает на радикальный путь, как нам уже вступить в новую Латвию. Так как в СМИ в роли интеллигенции и экспертов выступают люди, чей возраст и статус допускают сотрудничество с КГБ, первым делом необходимо просто взять и сменить поколение. Дипломатично отстранив этих людей от процесса формирования общественного мнения. Чтобы постепенно открыть пресловутые мешки в своих головах.

То есть, ну вы понимаете, что случилось. Случилось то, чего так боялись противники открытия картотеки КГБ ЛССР. Что придет новое поколение и даже не до конца отдавая себе отчет в происходящем, обвинит старших в том, что они — плоть от плоти советской системы. Коллаборационисты и приспособленцы, верой ми правдой служившей той, «оккупационной власти». Я уже не буду здесь повторяться об исторической роли латышей в становлении этой власти на одной шестой суши. Я даже не буду утверждать, что молодежной «атмоды» особо боялись. Ведь наша молодежь, как считается, архи аполитичная. И тут вот такой красавец Артурс, готовый, повторимся, политик.

Недавно мы писали о полемике между главой союза писаталей Латвии Арво Юндзе и Эдвином Раупсом. Так Арво заявил, что в Латвии не стоит брать пример с Грузии, где был знаменитый фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние». А может, все таки стоит попробовать? Может как раз молодежи нужны такие фильмы и книги, такие уроки истории, которые рассказали бы правду о том, как жили их отцы при советской власти и какую роль играли? Чтобы молодежь не бегала как ошпаренная с круглыми глазами и не задавала свои наивные вопросы? Чтобы не призывала вымести сор из избы.

Ведь сор в избе — это вы сами. Вы, кто писал нынешний учебники истории и снимал сегодняшние фильмы про самый кровавый в мире режим, где латышам отведена исключительно роль жертвы.

Ну, в общем, это мы сами....

И вот, можно сказать, как гром с ясного неба, мнение психотерапевта Виестура Рудзитиса в газете Neatkarīgā Rīta Avīze. Где он открытым текстом заявил, что латыши ответственны за то, что происходило в Советском союзе. Более того, именно они и создали тот самый КГБ.

«Мы тогда жили в Советском союзе. Многие верили властям, вступали в партию, пытались с ее помощью достичь своих целей в жизни, идентифицировали себя с той страной. А если мы идентифицировали себя с той страной, значит были также ответственны за ЧК. Это наше ЧК! Всегда найдутся люди, которые остро реагируют. Но многие пытались выжить в реальных правилах игры, а не в идеальных», — указал Рудзитис.

Однако правда еще более суровая, так как латыши по большому счету сами создали КГБ.

«Фактически сами латыши создали КГБ. Есть такой анекдот: «Когда Феликс Эдмундович (Дзержинский) вышел из кабинета, остальные чекисты заговорили по-латышски. Не знаю, почему мы не хотим это видеть, но латыши ответственны за то, что происходило в Советском государстве, которое сами помогали создавать, охраняли Ленина. Теперь в Земессардзе состоит 8000 человек, тогда в России было 80 000 латышских стрелков. Что они там делали? Мы все за это ответственны! Если вы так чисты и являетесь ярым противником всего советского, то посмотрите на свою семью и свои истоки», — сказал Рудзитис.

Пожалуйте на дезинфекцию!

Впрочем, есть и такое мнение. Один из комментариев под письмом юноши на сайте газеты Latvijas Avīze от пользователя под ником asais:

«Очередной наивный, который хочет говорить о времени, в котором не жил. У меня вопрос: «Что делали его родители в советское время? Честно работали? Даже осознанные труд на советский порядок является коллаборационизмом, так как поддерживал систему этих коммунистов-тунеядцев, зарабатывал деньги для всех этих репрессивных учреждений и для существования системы. Единственные невиновные — это реально осужденные националы, дети, психически больные и также пьяницы, которые не работали для советской системы, но жили за ее счет. Все остальные жили в этой системе, работали на нее. Поэтому все судьям лучше было бы подумать, и сначала оценить работу своих родителей и дедов в пользу советской системы».

Так-так... А вы уже знаете, что ваш дедушка делал в августе 1938? а В январе 1949? А чем занимался ваш папа в 1979 или в 1983? Будете молчать или спросим по-другому?