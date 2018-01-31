Зимний вечер

Лента новостей
Куда идёшь, Латвия? За мат и оскорбления сборной Латвии из Олимпийской делегации исключен тренер Ушаков о “Друге языка”: что они там у себя курят?! В сейме переживают за россиян Владмимр Познер о «Кремлевском списке» Комиссия Сейма рассмотрит предложение сделать православное Рождество выходным ЧП в Замке света: на сотрудницу библиотеки обрушилась часть потолка Многодетная мать после общения с СГД: мне стыдно за эту страну! Сколько и как гулять с ребенком зимой? Рекомендации врачей
Eще в разделе
Сколько и как гулять с ребенком зимой? Рекомендации врачей Семейные кризисы как ступени развития: практические советы для пар Запеченная целиком цветная капуста Дочь Риз Уизерспун снялась в цветочной фотосессии для Rodarte Ягодный чай и запеченная скумбрия. Как справиться с перепадами давления
Люблю!
10:35 31.01.2018
Люблю!

На улице что-то непонятное творится — то метель ледяная, насквозь пронизывающая, то мороз, от которого ни пуховик, ни шуба не спасают, то оттепель, превращающая снежную красоту в какую-то невообразимую кашу под ногами.

И настроение такое же. Как говорил классик, «чего-то хочется: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то взять бы да ободрать кого-нибудь» (Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин «Книга о праздношатающихся»).

 

А что делать, когда все не так — и настроение, и погода, и люди, и окружающая действительность, и вообще? У меня лично рецепт такой: залечь на дно. Чтобы не приумножать энтропию вселенной.

 

Но не просто залечь, а с комфортом.

 

 

Сделать себе прекрасный напиток — красивый, полезный, поднимающий настроение (см. рецепты на стр. 40). Взять в руки любимый журнальчик «ЛЮБЛЮ!», поплакать над прекрасной love story Элизабет Тейлор и Ричарда Бертона, посмеяться над шутками Михаила Пореченкова...

 

Дойти до материала Элеоноры Рузвельт «Как правильно смотреть телевизор», обрадоваться, пошуршать страницами и включить телевизор с новым чувством.

 

Перенастроить на пульте каналы (см. совет на стр. 39), удивиться и обрадоваться. А на радостях — позвать ребенка (любого возраста), обнять и сказать, что он самый лучший (а если у вас ребенок подросток — обратить особое внимание на материал на стр. 34), ну и далее — снова по классике: заплатить налоги и спать спокойно (мастер-класс в нашей новой полезной рубрике на стр. 36).

 

Приятного вечера!

 

Инна Авина, главный редактор

 

P.S. Обратите внимание — теперь «ЛЮБЛЮ!» в киосках с ТВ-ПРОГРАММОЙ и ПО СРЕДАМ!

 

 

 

журнал "Люблю!" / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


9-media_thumb
Люблю!
31.01.2018

Зимний вечер 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV