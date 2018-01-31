Зимний вечер 

И настроение такое же. Как говорил классик, «чего-то хочется: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то взять бы да ободрать кого-нибудь» (Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин «Книга о праздношатающихся»).
А что делать, когда все не так — и настроение, и погода, и люди, и окружающая действительность, и вообще? У меня лично рецепт такой: залечь на дно. Чтобы не приумножать энтропию вселенной.
Но не просто залечь, а с комфортом.
Сделать себе прекрасный напиток — красивый, полезный, поднимающий настроение (см. рецепты на стр. 40). Взять в руки любимый журнальчик «ЛЮБЛЮ!», поплакать над прекрасной love story Элизабет Тейлор и Ричарда Бертона, посмеяться над шутками Михаила Пореченкова...
Дойти до материала Элеоноры Рузвельт «Как правильно смотреть телевизор», обрадоваться, пошуршать страницами и включить телевизор с новым чувством.
Перенастроить на пульте каналы (см. совет на стр. 39), удивиться и обрадоваться. А на радостях — позвать ребенка (любого возраста), обнять и сказать, что он самый лучший (а если у вас ребенок подросток — обратить особое внимание на материал на стр. 34), ну и далее — снова по классике: заплатить налоги и спать спокойно (мастер-класс в нашей новой полезной рубрике на стр. 36).
Приятного вечера!
Инна Авина, главный редактор
P.S. Обратите внимание — теперь «ЛЮБЛЮ!» в киосках с ТВ-ПРОГРАММОЙ и ПО СРЕДАМ!
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.