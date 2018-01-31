Зимний вечер 

На улице что-то непонятное творится — то метель ледяная, насквозь пронизывающая, то мороз, от которого ни пуховик, ни шуба не спасают, то оттепель, превращающая снежную красоту в какую-то невообразимую кашу под ногами.

И настроение такое же. Как говорил классик, «чего-то хочется: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то взять бы да ободрать кого-нибудь» (Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин «Книга о праздношатающихся»).

А что делать, когда все не так — и настроение, и погода, и люди, и окружающая действительность, и вообще? У меня лично рецепт такой: залечь на дно. Чтобы не приумножать энтропию вселенной.

Но не просто залечь, а с комфортом.

Сделать себе прекрасный напиток — красивый, полезный, поднимающий настроение (см. рецепты на стр. 40). Взять в руки любимый журнальчик «ЛЮБЛЮ!», поплакать над прекрасной love story Элизабет Тейлор и Ричарда Бертона, посмеяться над шутками Михаила Пореченкова...

Дойти до материала Элеоноры Рузвельт «Как правильно смотреть телевизор», обрадоваться, пошуршать страницами и включить телевизор с новым чувством.

Перенастроить на пульте каналы (см. совет на стр. 39), удивиться и обрадоваться. А на радостях — позвать ребенка (любого возраста), обнять и сказать, что он самый лучший (а если у вас ребенок подросток — обратить особое внимание на материал на стр. 34), ну и далее — снова по классике: заплатить налоги и спать спокойно (мастер-класс в нашей новой полезной рубрике на стр. 36).

Приятного вечера!

Инна Авина, главный редактор

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