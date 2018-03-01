10 фраз, которые нельзя говорить партнеру

Отношения — хрупкая штука. Они требуют работы и терпения, но гармонию легко разрушить. Иногда достаточно пары неудачно подобранных слов. Старайтесь никогда, даже под влиянием сильных эмоций, не говорить их партнеру. А если услышите их в свой адрес, дайте понять, что вам это неприятно.

1. «Он бы сделал это для меня»

Главное правило отношений: никогда не вспоминайте бывших и не сравнивайте с ними нынешнего партнера. С прошлым невозможно состязаться. Это только порождает комплексы, неврозы и чувство неполноценности. К тому же это вызовет вопрос: а точно ли предыдущие отношения закончились, или вы хотите продолжения? Если нужно, чтобы партнер что-то сделал для вас, прямо об этом скажите, без отсылок к давно минувшим дням и людям.

2. «Это самая большая чушь, которую я слышала в жизни»

Иногда это сложно, но старайтесь с пониманием и уважением воспринимать все идеи и решения партнера. Иначе он просто перестанет ими с вами делиться, а вы будете чувствовать себя некомфортно. Нельзя презрительно или уничижительно отзываться о мыслях и действиях. А если вам что-то в его поведении кажется глупым или неуместным, скажите об этом тактично.

3. «Это твоя вина»

Перекладывание ответственности на чужие плечи не решает проблему, зато пробивает брешь в доверии. Поэтому не стоит тыкать виновника носом в его ошибки, даже если он действительно поступил неверно. Лучше вместе подумать, как найти выход из сложившейся ситуации. А потом, когда проблема разрешится и страсти улягутся, можно обсудить случившееся и выяснить, как избежать повторения.

4. «Иногда мне хочется тебя просто ударить»

Даже если вы никогда всерьез не помышляете о применении физической силы, так все равно лучше не говорить, даже в шутку, для снятия эмоционального напряжения. И даже если вы и правда еле сдерживаетесь, чтобы не поднять руку. Порой любимые люди выводят из себя. Но не стоит внушать им, что в случае чего вы можете их ударить.

5. «Ничего не можешь нормально сделать»

Вы ведь на самом деле так не думаете? Иначе вы бы не были вместе. Эта фраза очень опасна. Чем чаще человек ее слышит, тем ниже падает самооценка и тем больше он разочаровывается в своих силах. Идеальных людей не бывает. Спросите себя: стоит ли портить отношения из-за того, что партнер не может повесить полку или приготовить ужин так, как вам хочется?

6. «А я говорила»

Сообщать кому-то, что ты был прав, а он нет, очень приятно, согласны? А что потом? Стоят ли пять минут сомнительного триумфа испорченных отношений? Каждый имеет право совершать ошибки и извлекать из них уроки. А задача любящего человека — поддержать, прийти на помощь и не осуждать.

7. «Если бы ты меня любил, то никогда бы…»

Это уже манипуляция и попытка изощренного давления на партнера. И это тоже запрещенный прием. Постоянно заставляя партнера доказывать любовь и выполнять ваши пожелания, вы просто разрушаете отношения. В конце концов, ему это надоест, и он сделает все по-своему. Старайтесь находить компромиссы и уважать желания друг друга.

8. «Не надевай это больше»

Никто не застрахован от ошибок в выборе одежды. Воздержитесь от критики в адрес стиля и вкуса партнера. Если что-то в его гардеробе вам кажется старомодным, смешным или неподходящим, отправьтесь по магазинам вместе.

9. «Ты для меня все»

Это звучит очень мило, но на деле принижает и обесценивает вас. Не стоит растворяться в другом человеке, как бы вы его ни любили. Помимо отношений, у вас должны быть в жизни свои интересы, приоритеты и цели.

10. «Ты полный ноль»

Тогда почему вы вместе? Возможно, вы пытаетесь самоутвердиться за счет партнера, поэтому и заставляете его чувствовать себя ничтожеством. Но это явно нездоровые отношения. Перестаньте мучить себя и партнера тоже.