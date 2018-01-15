10 хитростей для тех, кто хочет брить ноги реже

Бритва — самый простой, действенный, а главное, безболезненный способ избавиться от лишней растительности на теле. Однако при всех этих неоспоримых плюсах есть в нем и минусы. И дело даже не в вероятности порезов или возможном раздражении кожи.

По мнению большинства девушек, предпочитающих этот способ эпиляции, главный недостаток бритья — отсутствие долговременного эффекта.

Оказывается, продлить эффект от бритья вполне возможно. В нашей подборке 10 простых советов, которые помогут тебе избежать неприятных последствий после процедуры бритья, а главное, сохранить ножки гладкими на пару дней дольше.

Используй натуральные масла

Кокосовое, аргановое и оливковое масла для тела не только питают и подсвечивают кожу (что делает отросшие волоски менее заметными), но и помогают смягчить растительность. А если волоски мягкие, то и процесс бритья будет проще и безопаснее. Наноси масло перед сном на влажные ноги, чтобы оно лучше впиталось, а утром приступай к бритью.

Брей ноги утром

Утром наша кожа более упругая и эластичная и вероятность травмы намного ниже, чем вечером. Так что настоятельно рекомендуем тебе встать на 10 минут пораньше и побрить ноги утром.

Подготовь кожу к бритью

Прежде чем приступать к бритью, полежи в теплой ванне или распарь ноги горячей водой из душа. Это размягчит волоски, а саму кожу сделает более эластичной.

Заранее отшелуши кожу

За день до бритья воспользуйся скрабом или кремом для тела с гликолевой или молочной кислотой. Эта процедура устранит ороговевшие участки кожи, а также «освободит» вросшие волоски и предотвратит их дальнейшее появление.

Разогрей бритву перед процедурой

Ты удивишься, но бритва будет скользить легче и брить чище, если перед использованием ты на несколько минут погрузишь ее в теплую (не горячую) воду.

Всегда используй гель или пену для бритья

Многие девушки во время процедуры используют гели для душа или шампунь, полагая, что пены и гели для бритья — не более чем маркетинговый ход. И совершенно напрасно! Специальные средства для бритья обволакивают кожу и волосы максимально плотно, обеспечивают скольжение бритвы по самому основанию волос и успокаивают кожу непосредственно во время процедуры.

Сбривай волоски по направлению их роста

Никогда не сбривай волоски «против шерсти». Звучит странно, но только на первый взгляд! Тем не менее именно такое бритье — залог отсутствия вросших волос. Сбривая волоски против их роста, ты травмируешь кожу, а на месте среза волоса образуется микроболячка, которая может стать причиной врастания.

Чаще меняй лезвие бритвы

Производители рекомендуют менять лезвие раз в месяц. Тупая бритва хуже прилегает к коже, тем самым плохо удаляя щетину, что, собственно, и заставляет тебя бриться чаще.

Не усердствуй

Думаешь, если проведешь по одному участку несколько раз, бритье будет более чистым, а волосы дольше не отрастут? Это не более чем опасное заблуждение! Делая так, ты практически гарантированно травмируешь верхний слой кожи и способствуешь последующему врастанию волосков.

Успокой кожу после бритья

Даже при соблюдении всех вышеописанных условий после бритья твоя кожа будет раздражена. Спасением станут охлаждающий крем для тела или специальное средство «после бритья». Важно: не используй спиртосодержащие продукты, чтобы избежать зуда и покраснения.