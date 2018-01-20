10 культовых бьюти-приемов знаменитостей

В нашем рейтинге — звезды, которые в 2017 году удостоились не только звания best dressed, но и best maked up. Укладкам и макияжу у них определенно стоит поучиться.

Анджелина Джоли

Розовый — новый хит сезона, уверена Анджелина Джоли. После громкого развода с Брэдом Питтом она вернулась к режиссерской карьере, раз за разом демонстрируя на красных дорожках исключительно удачные образы. Общая черта — акцент на губы при помощи всех оттенков розового. Стоит ли говорить, что такой роскошной мы не видели актрису со времен ее начала бурного романа с Питтом.

Мелания Трамп

Могут сколько угодно меняться наряды Мелании Трамп, однако неизменными остаются фирменные легкие волны и макияж с акцентом на глаза. Дымчатые smoky eyes первой леди уже давно признаны эталонными в бьюти-индустрии, равно как и красиво акцентированные скулы при помощи золотистого бронзера и чувственные нюдовые губы. Окрашивание Мелании также легко претендует на звание культового: карамельный балаяж с эффектом выгоревших на солнце прядей.

Кейт Миддлтон

Герцогиня кембриджская всегда остается верна одному и тому же бьюти-образу — что поделаешь, таков королевский протокол. Роскошные каштановые волосы, неизменно уложенные крупными локонами, и макияж в пастельных тонах: сомнений нет, Кейт Миддлтон — новая королева сердец.

Ким Кардашьян

Последние полгода Ким Кардашьян уверенно чувствует себя в платиновом блонде. Причем для своих выходов она выбирает то удлиненный боб, то роскошные длинные локоны (разумеется, из накладных прядей). Выпустив собственную линию косметики с вполне предсказуемым звездным продуктом (набор для контуринга), Ким остается верна своему образу: все то же идеальное скульптурирование, акцентирующее скулы, накладные ресницы и губы естественного оттенка с влажным финишем.

Селена Гомес

Под занавес 2017 года Селена Гомес удивила весь мир, завершив романтическую лавстори с The Weeknd неожиданным возвращением к бывшему бойфренду Джастину Биберу и кардинальной сменой имиджа. Платиновый блонд с говорящим оттенком Nirvanna в считанные дни стал самым популярным запросом в салонах красоты по всему миру. Еще одна безусловная победа певицы — появление на красной дорожке Met Gala со стрелками цвета бургунди: решившись на эксперимент, Селена не прогадала и в очередной раз стала одной из самых обсуждаемых звезд красной дорожки.

Марго Робби

Нынешний киносезон определенно пройдет под знаком Марго Робби. Красавица-австралийка впервые номинирована на премию «Оскар» за роль в байопике «Тоня против всех». В рамках промотура в поддержку картины актриса представила с десяток удачных образов. На примере Марго стилисты наглядно продемонстрировали все возможные варианты, как уложить самую актуальную стрижку сезона, удлиненный боб: идеально прямым каскадом, небрежными волнами, голливудскими локонами или же ловко перехватив пряди атласной лентой. Бьюти-образ Робби — тоже всегда отдельная тема: совершенный тон с эффектом легкого сияния, необычный макияж глаз (помните тот эксперимент с желтыми тенями?) и чувственные губы.

Джиджи Хадид

Одна из главных супермоделей современности знает толк по части ярких выходов. Мы без ума от эффекта естественно выгоревших на солнце волос, который теперь модель поддерживает у лучших колористов Нью-Йорка, так как в родной солнечной Калифорнии бывает не чаще нескольких недель в году. Королева стритстайла для своих ежедневных образов выбирает небрежные пучки, гениально сочетая их с нарядами из последних кутюрных коллекций. Макияж? Его и вовсе нет — Джиджи фанат эффекта «макияж без макияжа», увлажненной кожи в духе gym skin и нюдовых губ.

Рианна

Еще одна звезда, запустившая собственную линию косметики, —Рианна. Похвально, но певица добросовестно использует абсолютно все продукты собственного бренда: переливающиеся хайлайтеры, тональные кремы с эффектом фотошопа и полупрозрачные блески для создания соблазнительных и чувственных губ. Так же как и Ким Кардашьян, Рири не боится экспериментов с длиной, появляясь на публике то с коротким афро, то с роскошными локонами до пояса.

Блейк Лайвли

Недавно ставшая во второй раз мамой, Блейк Лайвли наконец вернулась к работе, а заодно к светской жизни. В бьюти-образах актрисы все всегда идеально и продумано буквально до мелочей: начиная от роскошного шатуша и небрежных волн, заканчивая легким макияжем с акцентом на глаза и скулы и фирменной помадой нежно-розового оттенка.

Джессика Бил

Еще одна молодая мама, наконец-то вернувшаяся из декретного отпуска, — Джессика Бил. Актриса уверенно покорила не одну красную дорожку, в том числе на недавно прошедшем «Золотом глобусе». В чем секрет ее успеха? В фарфоровой, всегда совершенной коже с акцентом на скулы, классических стрелках и элегантной укладке, ну и немного в Джастине Тимберлейке, который неизменно сопровождает супругу на все значимые церемонии.