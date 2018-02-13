10 лучших советов из «Секса в большом городе»

Конфликты звезд «Секса в большом городе» чуть ли не каждую неделю поражают общественность накалом страстей.

И пока фанаты сериала обсуждают последнюю ссору Ким Кэттролл и Сары Джессики Паркер, мы решили поддаться ностальгии и вспомнить лучшие советы самых известных кино-жительниц Нью-Йорка. Ведь вышедший в далеком 1998 году сериал до сих пор остается главным феноменом телевизионного мира: кинокритики считают, что именно «Секс в большом городе» изменил представление о реальной жизни в условиях мегаполиса и развенчал многие социальные стереотипы.

1. Быть одинокой – это не проблема

Лейтмотив саги «Секс в большом городе» – поиск любимого человека и собственной гармонии в отношениях. Все героини доказывали неоднократно, что любой разрыв – это шаг вперед, и надо быть честной прежде всего с самой собой.

«Некторые женщины не созданы для того, чтобы их приручили. Они созданы быть свободными, пока не встретят кого-то похожего, чтобы быть свободными вместе».

2. Будь собой и не теряй свою индивидуальность

В каждых своих отношениях Кэрри Брэдшоу изначально пыталась казаться своему избраннику идеальной. Но в конце концов понимала, что попытки изменить себя ради кого-то не приводят к успеху и не стоит забывать, кто ты есть. Ведь завтра можно встретить человека, который полюбит тебя такой, какая ты на самом деле. Именно Мистер Биг научил Кэрри любить себя и заботиться о себе: с ним она изменила свой стиль, переехала в большую квартиру и наладила свою профессиональную жизнь.

«Даже самые хорошие отношения всегда строятся на компромиссах. Но скольким мы можем пожертвовать ради другого человека, прежде чем перестанем быть самими собой? И где та грань, за которой компромиссы перерастают в самоуничтожение?».

3. Найди свой уникальный стиль

Сериал славится не только своей сюжетной линией, но и фешн-образами главных героинь. Фанаты полюбили четырех подруг за то, что каждая из них является индивидуальностью и всячески подчеркивает это в своем стиле. Кэрри ведет колонку в модном журнале и демонстрирует тренды, спуская всю зарплату на новые туфли. Миранда – успешный адвокат, она предпочитает строгие костюмы и короткую стрижку. Саманта – директор собственного пиар-агентства, светская львица и любительница сексуальных нарядов. Шарлотта – искусствовед с классическим консервативным стилем.

«Поход за покупками помогает женщине раскрыть творческий потенциал».

4. Цени друзей и прислушивайся к ним

Дружба главных героинь подтверждает, что в критические моменты жизни именно друг может дать правильный совет или помочь пережить сложный период. Когда Кэрри хотела переехать в Париж за Петровским и бросить карьеру, именно Миранда помогла ей понять, что это может стать роковой ошибкой.

«Говорят, ничто не вечно. Мечты меняются, тренды приходят и уходят, но дружба никогда не выходит из моды».

5. Умей смеяться над собой и в отношениях

Иногда чувство юмора может помочь сделать карьеру, а хорошая шутка – спасти брак. Яркий тому пример – отношения Шарлотты и Гарри, которые смеялись над странностями друг друга и не принимали их всерьез.

«Вселенский разум не всегда справедлив к нам, однако у него отличное чувство юмора».

6. У любви нет возраста

Героини сериала не отчаивались, когда очередные их отношения заканчивались разрывом. Они продолжали влюбляться и не жалеть своих чувств, спокойно и с иронией относясь к своему возрасту. Только в последнем сезоне сериала Саманта встретила Смита, который был младше ее на 20 лет и стал ее настоящей любовью.

«В моей жизни была карусель, была комната смеха, и вот, наконец, я встретила человека, с которым можно остановиться и больше никуда не бежать. Ты не хочешь остановиться со мной?»

7. Идеальных отношений не бывает

Не стоит идеализировать чужие отношения, которые на вид кажутся картинкой. Когда Шарлотта вышла замуж за богатого аристократа Трэя МакДугла, их жизнь выглядела как счастливый хэппи энд – блестящая карьера, деньги, роскошная квартира в центре Нью-Йорка. Но за закрытыми дверями их спальни стало ясно, что у этих людей нет ничего общего. И только встретив толстоватого адвоката Гарри, Шарлотта стала по-настоящему счастливой, хотя никто сначала не верил в их союз.

«Во всем виноват День святого Валентина. Сотни и сотни открыток с декларацией «Ты один единственный!». Сотни и сотни телефонных звонков с той же навязчивой идеей, но проблемы шире, чем любовь. Мы всю жизнь ищем то, что делает нашу жизнь идеальной: идеальную работу, идеальную семью. Может быть, не стоит тратить свою жизнь на пустое ожидание?».

8. Принимай неудачи, учись на них и двигайся дальше

Главные уроки жизни мы получаем в кризисные моменты, поэтому не стоит застревать мыслями на своих ошибках. Самый лучший учитель – это негативные эмоции, которые мы анализируем и из которых делаем выводы. Саманта долго пыталась пережить измену Ричарда и позволяла ему манипулировать своими чувствами. Но она смогла отпустить ситуацию и защитить себя, разорвав эти токсичные отношения.

«В конечном итоге компьютеры ломаются, люди умирают, отношения рушатся... и лучшее, что мы можем сделать — это глубоко вздохнуть и перезагрузиться».

9. Идеальных мужчин не существует

Кэрри Брэдшоу всегда олицетворяла Мистера Бига не с реальным человеком, а со своими фантазиями о принце на белом коне. В начале отношений он был мужчиной ее мечты, но спустя время реальность ее разочаровала. Именно Кэрри учит снимать розовые очки и оценивать мужчин по их поступкам.

«Оказалось, самое опасная территория для фантазий — это реальность».

10. Иногда самое главное – это просто научиться ждать

Как миллион раз доказывала Кэрри Брэдшоу: не надо торопиться ни с покупкой новых туфель (дождись распродажи), ни с переездом в другой город (стоит ли менять всю свою жизнь ради мужчины?), ни с выходом замуж (настоящая любовь стоит того, чтобы ее дождаться).

«Отношения, как и кутюрные наряды, ужасны, если не подходят тебе полностью».