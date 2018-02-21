10 мифов о человеческом теле, которые пора развенчать

Руководствуясь тем, что полезно, а что нет для человеческого тела и организма, мы часто ориентируемся на устаревшие знания или опыт поколений, от которого давно пора отказаться.

1. Человек использует свой мозг только на 10%

При весе около 1,4 кг, человеческий мозг содержит в себе почти 100 миллиардов нейронов. Они передают информацию друг другу через промежутки, который называются синапсы — их в мозге около квадриллиона.

Три главные части, из которых состоит мозг — это головной мозг, мозжеок и ствол мозга. Первый контролирует работу 85% всех других органов человека, мозжечок отвечает за координацию и баланс, а ствол регулирует все автоматические функции — такие, как дыхание или пищеварение.

И для всего этого мозгу достаточно лишь 10% от его возможностей?

Ученые давно опровергли это утверждение, хотя оно по-прежнему популярно. 10% вашего мозга задействовано разве что при чтении этого абзаца.

2. Желудку требуется 7 лет, чтобы переварить жвачку

Многие помнят этот ужас в детстве, когда, случайно проглотив жвачку, вы слышали, что желудочно-кишечный тракт теперь будет переваривать ее семь лет. Если вы сейчас как раз находитесь в процессе этого — выдохните с облегчением, это утверждение — полная глупость.

Безусловно, жевательная резинка относится к неудобоваримой пище. В официальных документах продукт определяют как «непитательное жевательное вещество» (то есть, не как еду). Проглатывать жвачку не рекомендуется, но если это все же случилось, она просто выйдет из организма примерно в том виде, в каком и попала в него.

3. Шоколад плохо влияет на кожу

Половое созревание и подростковые годы сами по себе уже достаточно основание для проблем с кожей, но многие девушки убеждены, что истинная причина появления прыщей — в съеденной шоколадке.

Да, частое употребление продуктов с высоким содержанием жира и сахара действительно может увеличиться выработка в организме кожного сала. Но прямая зависимость между шоколадом и прыщами — не более, чем миф. Подростковые прыщи часто нужно просто пережить, стараясь при этом питаться правильно.

4. Морковь улучшает ночное зрение

Это миф, сохранившийся со времен мировой войны, когда британских солдат уверяли в том, что морковь улучшит их способность видеть в темноте. Морковь действительно является источником бета-каротина, который во время пищеварения превращается в витамин А, благотворно влияющий на зрение. Но улучшается ли таким образом именно ночное зрение? Нет.

Вся морковь мира не может на это повлиять. И маловероятно, что немецкая разведка купилась на миф о сверхспособностях британских солдат. Зато в чудесную силу моркови поверил весь остальной мир.

5. У нас есть пять чувств

Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус — вот пять человеческих чувств, которые были сформулированы еще во времена греческого философа Аристотеля. С тех пор прошли тысячи лет, и теперь ученые уверены: чувств у человека гораздо больше.

Так, осязание гораздо сложнее, чем просто одно ощущение. Человек воспринимает силу, с которой к нему прикасаются, чувствует температуру предмета, боль.

Сейчас можно говорить минимум о 33 различных чувств, свойственных человеку. К ним относятся, например, кровяное давление и равновесие. Так что когда вы в следующий раз услышите, как кто-то рассказывает о своем шестом чувстве, смело говорите, что у вас их 33.

6. Способность скручивать язык в трубочку — генетическая

Об этом учителя биологии рассказывали в школе: если кто-то из родителей способен так делать, значит, можете и вы. На самом деле все не так просто.

В 1940 году американский генетик Альфред Стертевант опубликовал исследование, в котором впервые назвал способность сворачивать язык наследственной, основанной на доминирующем гене. Но его заявление быстро опровергли: ученые поняли, что есть близнецы, один из которых может это сделать, а другой нет, хотя родители в данном случае одни и те же.

7. Тепло тела выходит через голову

Этот миф берет начало в 1950-х годах, когда ученые проводили следующие исследования: они подвергали людей воздействию низких температур и зафиксировали, что накопленное тепло выходит сверху.

Проблема с этим исследованием заключалась в том, что испытуемые были одеты в пальто, и голова оставалась единственной непокрытой частью тела.

Так что да, если вы хорошо одеты, но без головного убора, вы потеряете непропорциональное количество запасов тепла именно через голову. Во всех иных случаях, через нее выходит не более 7% тепла — что логично, поскольку на голову приходится 7% всей поверхности тела.

8. Волосы и ногти продолжают расти после смерти человека

Довольно жуткий факт о человеческом теле — и тоже неверный. После смерти тело человека довольно быстро обезвоживается, при этом кожа сморщивается и западает внутрь. Это создает иллюзию, что волосы и ногти все еще растут. На самом деле, просто сокращается поверхность тела.

9. Хруст суставами может привести к артриту

Артрит — это универсальный термин для целой группы болевых синдромов, которые характеризуются отеком и воспалением суставов. Очевидно, что если бы были конкретные действия, которых нужно избегать, чтобы не заболеть артритом, люди бы делали это.

Однако это заболевание одинаково поражает и тех, кто хрустит суставами кистей, и тех, кто никогда не злоупотреблял этим.

Ученые Гарварда провели исследование, которое не обнаружило связи между хрустом и артритом.

10. Если сбрить бороду, новая вырастет темнее

Вы можете сбрить волосы где угодно: на лице, руках, ногах и так далее — но все будет напрасно. Новые не поменяют свой цвет.