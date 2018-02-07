10 правил критики, которая сближает

Порой мы удивляемся: почему некоторые сначала интересуются нашим мнением, а потом обижаются на нашу оценку? Часто это приводит к конфликтам, обоюдному разочарованию, а иногда мы и вовсе перестаем общаться с коллегами или друзьями.

Чтобы критика была конструктивной, повышала ваш авторитет, чтобы к вам прислушивались и советовались с вами, пользуйтесь правилами.

1. Не критикуйте, а давайте обратную связь

Начинайте оценку с положительных замечаний, с того, что вам действительно понравилось. Будьте искренни. После прокомментируйте, что вы бы сделали по-другому.

2. Не давайте воли негативным эмоциям

Приступайте к критике только в спокойном состоянии. В противном случае велик риск перейти на личности, а это ведет к обидам и конфликтам.

3. Старайтесь быть доброжелательными

Улыбайтесь, говорите спокойным ровным голосом, в этом случае собеседник скорее прислушается к вашим словам.

4. Избегайте обвинительного тона

Замените фразу «Вы сделали неправильно» словами «Я думаю, надо было сделать по-другому».

5. Не сравнивайте с другими, а рекомендуйте полезный опыт

Допустим, вы говорите: «У вас не получилось, а вот Иван Иванович справился с задачей!» Такое сравнение, во-первых, ничего не дает собеседнику, а во-вторых, подрывает его веру в себя. Конструктивнее построить беседу так: «Иван Иванович занимался похожим проектом. В своем блоге он описывал опыт и ошибки, совершенные в процессе работы. Может, вам стоит почитать его блог? Наверняка там окажется много полезного».

6. Оценивайте действие, а не человека

Почувствуйте разницу между фразами «В вашем отчете есть некорректные данные» и «Вы так невнимательны, что наделали кучу ошибок в отчете».

7. Не обесценивайте чужие усилия

Попробуйте встать на место собеседника, представить себе, сколько сил и энергии он вложил в то, что вы сейчас оцениваете. Это поможет стать добрее к нему.

8. Структурируйте оценку

Сумбур и большой объем информации не помогут донести свою мысль. Говорите четко и по делу. Это придаст авторитета оценке, и собеседник к ней прислушается.

9. Не навредите

Случается, что мы бессознательно стремимся разочаровать другого. Например, вы видите, что коллега, друг или знакомый что-то сделал блестяще. Он сам в этом уверен и ждет, что вы его похвалите. Вместо этого вы говорите: «В целом, неплохо». Такой оценкой вы как минимум испортите собеседнику приподнятое настроение, как максимум подорвете веру в себя.

Причина подобного поведения — зависть. Попробуйте поступить иначе: во-первых, будьте выше зависти, восхититесь работой. Во-вторых, пусть зависть мотивирует вас на новые достижения и самосовершенствование.

10. Приободрите того, кого критикуете

Важно заканчивать критику на добром слове, чтобы не отбить у собеседника желание советоваться с вами или что-либо делать.

Конструктивная критика сближает и становится источником личностного роста как для того, кто высказывается, так и для того, кого критикуют. Диалог — источник нового опыта, знаний и способ найти общие интересы. Критикуя со смыслом и добрыми намерениями, вы создаете прочную базу для партнерских отношений.