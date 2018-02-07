10 правил критики, которая сближает

Чтобы критика была конструктивной, повышала ваш авторитет, чтобы к вам прислушивались и советовались с вами, пользуйтесь правилами.
1. Не критикуйте, а давайте обратную связь
Начинайте оценку с положительных замечаний, с того, что вам действительно понравилось. Будьте искренни. После прокомментируйте, что вы бы сделали по-другому.
2. Не давайте воли негативным эмоциям
Приступайте к критике только в спокойном состоянии. В противном случае велик риск перейти на личности, а это ведет к обидам и конфликтам.
3. Старайтесь быть доброжелательными
Улыбайтесь, говорите спокойным ровным голосом, в этом случае собеседник скорее прислушается к вашим словам.
4. Избегайте обвинительного тона
Замените фразу «Вы сделали неправильно» словами «Я думаю, надо было сделать по-другому».
5. Не сравнивайте с другими, а рекомендуйте полезный опыт
Допустим, вы говорите: «У вас не получилось, а вот Иван Иванович справился с задачей!» Такое сравнение, во-первых, ничего не дает собеседнику, а во-вторых, подрывает его веру в себя. Конструктивнее построить беседу так: «Иван Иванович занимался похожим проектом. В своем блоге он описывал опыт и ошибки, совершенные в процессе работы. Может, вам стоит почитать его блог? Наверняка там окажется много полезного».
6. Оценивайте действие, а не человека
Почувствуйте разницу между фразами «В вашем отчете есть некорректные данные» и «Вы так невнимательны, что наделали кучу ошибок в отчете».
7. Не обесценивайте чужие усилия
Попробуйте встать на место собеседника, представить себе, сколько сил и энергии он вложил в то, что вы сейчас оцениваете. Это поможет стать добрее к нему.
8. Структурируйте оценку
Сумбур и большой объем информации не помогут донести свою мысль. Говорите четко и по делу. Это придаст авторитета оценке, и собеседник к ней прислушается.
9. Не навредите
Случается, что мы бессознательно стремимся разочаровать другого. Например, вы видите, что коллега, друг или знакомый что-то сделал блестяще. Он сам в этом уверен и ждет, что вы его похвалите. Вместо этого вы говорите: «В целом, неплохо». Такой оценкой вы как минимум испортите собеседнику приподнятое настроение, как максимум подорвете веру в себя.
Причина подобного поведения — зависть. Попробуйте поступить иначе: во-первых, будьте выше зависти, восхититесь работой. Во-вторых, пусть зависть мотивирует вас на новые достижения и самосовершенствование.
10. Приободрите того, кого критикуете
Важно заканчивать критику на добром слове, чтобы не отбить у собеседника желание советоваться с вами или что-либо делать.
Конструктивная критика сближает и становится источником личностного роста как для того, кто высказывается, так и для того, кого критикуют. Диалог — источник нового опыта, знаний и способ найти общие интересы. Критикуя со смыслом и добрыми намерениями, вы создаете прочную базу для партнерских отношений.
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