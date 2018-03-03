10 правил семейной жизни, которые можно и нужно нарушить

Самое главное: нет никаких правил семейной жизни. Их просто не может быть, потому что в семейной жизни не может быть никаких гарантий. А если нет гарантий, то зачем какие-то правила? Чтобы что? Смысла — ноль.

Зато вокруг семьи и брака сплетено плотное кольцо стереотипов, которые и выдают за правила. Ну, хорошо, раз кому-то нравится слово «правила» — пусть будет. Ведь правила для того и созданы, чтобы их нарушать.

В доме нужно создать атмосферу счастья

А если никак не получается — попробуйте стратосферу, что ли? На самом деле никакую атмосферу в доме создать невозможно, сколько усилий ни прилагай. Просто потому, что ощущение дома как места силы не поддается никакой искусственной коррекции. В доме может быть чисто, уютно и красиво — большего не добьешься. Большее возникает само по себе как естественное следствие гармоничных отношений. Нет никакого смысла заморачиваться и пытаться что-то искусственно создать. Пустая трата времени и нервов.

Не стоит лгать близкому человеку

Все лгут. Это чистая правда. Никто и никогда не бывает абсолютно честен ни с кем, почему драгоценная половина должна быть исключением? Если понятно, что правда может травмировать любимого человека, лучше оставить ее при себе. Умалчивание — это тоже ложь, да. Иногда очень полезная.

Секс — плохой способ примирения

Веками проверенный способ забыть об обидах вдруг чем-то стал нехорош. С какой стати? Считается, что конфликт не завершен, если вы его не проговорили. А что, вы ссоритесь только на почве тем, о которых стоит вдумчиво разговаривать? Нет, вы же не роботы. Ссора может полыхнуть на ровном месте. Хоть бы и потому, что он опять запихнул свои носки под диван. Или потому, что ты слишком долго болтала по телефону с подругой. И все, понеслось. Ну вот что тут потом проговаривать? Это же будет унылый нудеж. Гормоны все поправят гораздо быстрее и качественнее.

Нужно проводить больше времени вместе

Это не вопрос количества. Это вопрос качества. Если вы заняты вместе чем-то, что интересно вам обоим, — да, это, безусловно, хорошо. А если вы что-то делаете вместе, потому что так вроде бы надо (кому надо?), — смысла в этом ноль.

У пары должно быть общее хобби

Прям должно. Обязано! То-то тебе в радость, наверное, покормить комаров на рыбалке, а он прямо мечтает заняться скрапбукингом. Залог крепких отношений — общие ценности и похожие взгляды на жизнь, а вовсе не общие интересы. Если они есть — это прекрасно. Если нет — так даже лучше, потому что вы всегда сможете рассказать друг другу что-то новое.

Нужно свести к минимуму ссоры и конфликты

Интересно, как это сделать? Безусловно, есть пары, которые почти никогда не ссорятся, но не надо пытаться им подражать. Возможно, у них просто нет поводов для конфликтов, потому что они давно пережили сложный период притирки. Или они просто такие люди — спокойные. Это не хорошо и не плохо, это просто вот так. А если у вас не так, то попытки замолчать конфликт и загнать его вглубь приведут к проблемам. Нельзя сделать вид, что все хорошо, если есть проблема. Она обязательно возникнет снова, только раздражения накопится еще больше.

Если есть дети, то нужно посвятить себя им

Бедные, бедные дети. Не успели они родиться, как из них тут же вылепили идолов местечкового масштаба — и давай приносить им жертвы. Самые счастливые дети растут в семьях, где родители любят друг друга и заботятся друг о друге. Именно тогда малыши чувствуют себя уверенно, потому что знают: семья — это самый крепкий тыл. Такие дети не боятся нашего огромного мира, доверяют ему, а потому растут счастливыми. А вот те, кому родители посвятили свою жизнь (то есть забыли о себе, своем браке и сосредоточились только на воспитании), — те за собой тащат огромное чувство долга. Тяжелая ноша для малышей. И бессмысленная, потому что отношения родителей запросто треснут, пока те будут себя «посвящать».

Секс должен быть феерическим

Огромное число браков распалось именно по этой причине: сексуальная жизнь перестала напоминать праздничный фейерверк и стала какой-то обыденной. Вообще-то, это нормально, мы так устроены. Невозможно всю жизнь прожить с одним сексуальным партнером и всякий раз испытывать те же ощущения, что были в начале отношений. Потому что нельзя стереть из памяти все, что между вами происходило, — и в постели в том числе. Это как с детством: все деревья были большими, а все конфеты — вкусными. Но теперь-то все не так. Мы меняемся, и меняется все. Просто нужно понимать, что «по-другому» — вообще никак не синоним слова «хуже».

Он должен быть мужественным, она должна быть женственной

«Никто никому ничего не должен» — это не лозунг инфантильных эгоистов, а суровая правда жизни. Разумеется, все друг другу что-то должны, это нормальный аспект социальных отношений. Но при этом никто и никогда не должен быть кем-то, кем не является на самом деле. От того, что вы создали пару, вы не перестали быть самими собой. Просто вы теперь вместе, и все, что вам нужно, — это договориться, кто и какие обязательства готов принять на себя. Обязательства, а не качества. Это две большие разницы.

Всеми силами нужно сохранять любовь

Что, если представить любовь как некое живое существо, про которое сняли фильм? Пусть это будет такой красивый эльф. Вот он, бедняга, заболел, и его лечат. Ура, поправился! Это прекрасно! А если нет? Реанимационная бригада его потеряла, бывает. Какая картинка рисуется дальше? Ну, наверное, похороны, все плачут, произносят прочувствованные речи, потом долго горюют и, наконец, начинают жить дальше. Нормальное такое кино, просто грустное. Как в жизни. Но почему-то некоторые считают, что про этого эльфа нужно снять ужастик. Зомбиапокалипсис грядет! Мертвый эльф скребется истлевшей ручкой в окно и жалобно подвывает. Посмотреть такой фильм интересно — ну, для любителей. Жить в этом не захочется, наверное, никому.