10 правил ухода за окрашенными волосами

Чтобы волосы не превратились в пересушенную жесткую мочалку, ухаживайте за ними правильно, и они будут прекрасно выглядеть, несмотря на перепады температур и сухой воздух в помещениях.

Срезайте посеченные кончики

Ничто не превращает прическу в неряшливое «гнездо» так эффективно, как посеченные кончики волос. Окрашенные волосы секутся быстрее натуральных, поэтому следите и вовремя ликвидируйте проблему. А в промежутках между стрижками наносите на концы волос специальные средства, чтобы продлить им жизнь.

Используйте правильные средства

Не стоит мыть окрашенные волосы шампунем для придания объема. Специалисты не зря разработали отдельные линейки для окрашенных волос, причем продвинутые марки выпускают отдельно продукцию для блондинок и для брюнеток. Не пренебрегайте этим!

Избегайте термоукладки

Окрашенные волосы в два раза сильнее страдают от нагрева, поэтому по возможности сушите их прохладным воздухом и не мучайте плойками, утюжками, щипцами, не делайте брашинг. Да, это невозможно. Но мы должны были вас предупредить. По меньшей мере не забывайте про термозащитные спреи.

Наносите бальзам до мытья волос

Таким образом вы получите тот же эффект смягчения и легкого расчесывания и защитите волосы от негативного воздействия примесей, которые есть в водопроводной воде.

Окрашивайте реже

Оптимальный вариант — красить волосы раз в 5−6 недель, не чаще. Если корни у вас отрастают быстрее, пользуйтесь тонирующими средствами для корней.

Используйте масло

Оливковое, кокосовое, миндальное — какое есть под рукой. Наносите на всю длину, оставляя чистыми корни, укутывайте и держите хотя бы час. Делайте так раз в неделю, и результат вас порадует.

Никогда не расчесывайте мокрые волосы

Это самая вредная для них процедура! Дайте им просохнуть или высушите прохладным феном, и только потом расчешите.

Избегайте бассейнов

Вода в них слишком насыщена химикатами. Если плавание — неотъемлемая часть вашей жизни, обязательно надевайте плотную резиновую шапочку, чтобы минимизировать попадание воды на волосы.

Старайтесь мыть волосы питьевой водой

Это довольно накладно, но эффективно: если вы будете использовать бутилированную воду, волосы будут более мягкими и блестящими.

Собирайте и заплетайте

Волосы меньше травмируются, если вы носите их в хвосте, пучке или косе, поскольку трение о плечи и одежду дает ненужное статическое электричество и быстрое появление секущихся концов.