10 привычек, от которых появляются морщины

Каждая из нас думает о том, чтобы сохранить свою кожу молодой и эластичной как можно дольше. Мы тратим уйму денег на дорогие уходовые средства и чудо-кремы, но сводим все усилия на нет своими вредными привычками, ускоряющими появление морщин.

Если вы хотите, чтобы кожа как можно дольше оставалась гладкой, пересмотрите образ жизни — иногда даже незначительные изменения способны пойти на пользу. Мы собрали 10 самых распространенных привычек, которые могут вызывать появление морщин.

Игнорируете кремы с SPF-защитой

Эта проблема особенно актуальна в ясные дни — да, мы знаем, что вы очень любите солнце, но ваша кожа — нет. О том, что активные солнечные лучи вызывают преждевременное старение, нам твердят, кажется, из каждого утюга, но мы почему-то продолжаем игнорировать использование крема с SPF-защитой. Он нужен вам не только во время пляжного отдыха, но и каждый день, даже когда вы просто идете на работу. Измените своей привычке пользоваться круглый год одним и тем же любимым кремом — вашей коже обязательно нужен SPF, чтобы отсрочить появление морщин.

Обожаете жвачку

Свежее дыхание, как мы помним из рекламного слогана, облегчает понимание — и это здорово. Но если у вас есть привычка постоянно жевать жвачку, то вы оказываетесь в зоне риска. Бесконечные движения челюстью со временем могут стать причиной раннего появления носогубных складок и морщин вокруг рта. Здесь все просто — если вы часто хмурите лоб, то на нем появляются морщины, если вы постоянно жуете — то кожа в области рта тоже растягивается. Поэтому лучше заменить жвачку на мятные пастилки или леденцы.

Излишняя любовь к очищению

Разумеется, нет ничего плохого в том, чтобы следить за чистотой своей кожи, особенно если она склонна к жирности и появлению акне. Но фанатки очищения, всевозможных скрабов, пилингов и щеточек для умывания зачастую переходят грань дозволенного. Как избежать появления морщин? Если вы пользуетесь скрабом больше, чем 2 раза в неделю и постоянно протираете лицо тоником или лосьоном, самое время прекратить это делать. Косметическими средствами вы нарушаете естественную среду и Ph своей кожи. В итоге снижается ее иммунитет и сопротивляемость. Более того, вы сами не замечаете, как пересушиваете лицо — а это причина номер один, когда дело касается появления морщин.

Утреннее умывание с очищающим средством

Это продолжение предыдущего пункта. Да, на ночь совершенно нормально умыться с очищающим средством и протереть лицо мицеллярной водой, но зачем вам это после сна? Когда, простите, вы успели «испачкаться»? Утром достаточно просто сполоснуть лицо простой водой комнатной температуры и воспользоваться косметическим льдом. И все!

Слишком редко меняете наволочку

Нет ничего криминального в том, чтобы менять постельное белье раз в неделю, но вот ваша наволочка может быть источником опасности — на ней скапливается больше всего бактерий, и это еще полбеды. Лак для волос, любое другое средство для укладки — все это оседает на наволочке во время сна, а значит, оказывается на вашем лице. А химические элементы влияют на кожу и вызывают появление морщин под глазами. Обзаведитесь полезной привычкой — меняйте наволочку каждые 2−3 дня.

Вы не высыпаетесь

Нехватка сна может стать причиной массы проблем, о которых вы даже не догадываетесь. И одна из них — преждевременное старение. Дело в том, что когда вам не хватает сна, организм просто не успевает восстанавливаться — это касается и клеток кожи. Если хотите выглядеть сногсшибательно после 50 лет и отодвинуть возраст появления морщин, забудьте про полуночные бдения — ночью красавицы должны спать!

Вы спите в неправильной позе

Еще одна причина появления морщин, связанная со сном, — неправильная поза. Многие из нас обожают спать на животе, вдавив щеку в подушку (а на утро потом остаются прекрасные следы от наволочки). Теперь представьте — на несколько часов нарушается нормальное кровообращение, а кожа находится в «сдавленном» состоянии. Это и становится причиной появления морщин под глазами и не только. Чтобы минимизировать риски, приучите себя спать на боку или на спине — полезно не только для кожи, но и сердечно-сосудистой системы.

Выдавливаете прыщики

Хотя бы раз это случалось с каждой из нас, несмотря на то, что мама еще в детстве строго-настрого запретила это делать. И проблема не только в том, что вы рискуете занести инфекцию, но и в том, что во время выдавливания вы сжимаете и травмируете кожу. Потом на этом месте может остаться рубец или даже мелкая морщинка. Оно вам надо?

Не используете увлажнитель воздуха

Если у вас дома слишком жарко и сухо, кожа обязательно на это откликнется. Увлажнитель воздуха — действительно очень важный прибор, который вам все-таки стоит приобрести, а еще не забывать его включать (такое тоже случается, знаем).

Вы курите

Здесь, наверное, ничего не нужно объяснять? Курение и желание продлить молодость несовместимы.