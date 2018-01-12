В наше время довольно много людей 20−30 лет подолгу не занимаются сексом. И вовсе не потому, что никто не хочет с ними общаться. Несколько девушек рассказали о своих причинах для целибата.

«Мне 22 года, и быть девственницей — мой выбор. Я только целовалась. Я религиозна, это факт, но вообще я хочу подождать до свадьбы, и даже если бы не была верующей — ждала бы. Не могу представить себя занимающейся сексом с кем-то, кто не является моей безусловной любовью на всю жизнь, кому я не доверяю. У меня довольно мало друзей, а личную жизнь я вообще ни с кем не обсуждаю. Была бы счастлива встретить хорошего человека, но это не главный приоритет в жизни. Сейчас я хочу получить диплом и найти работу, а не беременеть непонятно от кого», — Ольга.

«Я никогда не занималась сексом, а мне 24. Меня растили с убеждением, что нужно сберечь себя до свадьбы, и этот внутренний голос сильно мешает. Но ничего с этим не поделаешь. В 18−19 лет я много флиртовала, встречалась с теми, кто понимал, что я не готова, и отказывала, если он хотел всего и сразу. Однажды я чуть не лишилась девственности с однокурсником, у которого было много друзей, я так хотела попасть в их круг! Но потом одумалась», — Наталья.

«Мне 21. Я не намерена ждать до свадьбы, но мне нужен подходящий партнер. Я никогда не поддерживала долгих отношений, то есть и возможности у меня, считай, не было. С одной стороны, меня немного беспокоит этот вопрос, хотя я никогда бы не осудила девушку моего возраста или старше за отсутствие опыта. С другой — я не хочу расставаться с девственностью только потому, что так нужно. Я перестала бы себя уважать. К тому же меня раздражает постоянная пропаганда секса!» — Влада.

«Мне 24, я одинока и неопытна. Я очень независима, ориентируюсь только на карьеру и бизнес. К тому же большинство молодых парней — совсем дети, они просто ищут возможность с кем-то переспать. Может, я ошибаюсь. Мало людей моего возраста хотят прочных отношений, глубокой эмоциональной связи и безусловного принятия. Так что я за традиционные отношения и романтику!» — Анна.

«Мне 22, недавно начала встречаться с мужчиной, и он хочет подождать с сексом до свадьбы. А раньше у меня не было секса, потому что я ни с кем не встречалась», — Милена.

«Мне скоро 28! Я асексуальна, и это главная причина. Кроме того, я интроверт и никогда не ходила на свидания. Когда-то меня звали, я отказалась, потому что он явно сделал это от безысходности», — Вера.

«Мне 22, были возможности, но я всегда отказывалась, потому что мужчины не нравились», — Светлана.

«Мне 20, серьезных отношений не было. Бывали ситуации, в которых я могла бы решить этот вопрос, но я не хотела заниматься сексом один раз и больше никогда этого человека не видеть. Так что я подожду человека, с которым будет хорошо, которому можно довериться и который будет проявлять ко мне заботу и уважение», — Ксения.

«23. В детстве я подверглась насилию со стороны взрослого друга семьи и уверилась, что секс — то, чего надо бояться. У меня есть возможность заняться сексом, но я боюсь и не хочу», — Алла.

«Мне 27, даже не целовалась. Я симпатичная и очень высокая, может, потому меня не очень-то любят мужчины. У меня много друзей, интересов, активная социальная жизнь. Не думаю, что я глупая и скучная, но так вот вышло», — Яна.