В честь Дня всех влюбленных мы решили вспомнить самые красивые звездные пары российского шоу-бизнеса. Смотреть на них — одно удовольствие! Своим примером они доказали: успешная карьера и личная жизнь вполне совместимы.

ОксанаСамойловаиДжиган

По словам рэпера Джигана, с первых дней знакомства с Оксаной Самойловой он уже знал, что хочет видеть ее рядом с собой в качестве жены и матери будущих детей. Все получилось, и вот уже почти 7 лет мы наблюдаем за идеальной семьей.

Матильда и Сергей Шнуровы

Красавица и хулиган — так называют их поклонники. Музыкант Сергей Шнуров и ресторатор Матильда Шнурова познакомились 10 лет назад, а в прошлом году отметили седьмую годовщину свадьбы. В одном из ранних интервью пара рассказала, что после знакомства им сразу стало понятно: они созданы друг для друга.

Ирина Старшенбаум и Александр Петров

Ирина Старшенбаум и Александр Петров не скрывают своих чувств друг к другу. «Такое бывает раз в жизни», — говорят они журналистам. «Купидоном» невольно оказался Федор Бондарчук — молодые люди встретились на съемках фильма «Притяжение». Александр уже сделал Ирине предложение, так что ждем свадьбу!

Рита Дакота и Влад Соколовский

Рита Дакота и Влад Соколовский познакомились на «Фабрике звезд». Молодые люди быстро стали друзьями, но романтические отношения у пары возникли лишь спустя несколько лет. Однажды Дакота и Соколовский встретились на вечеринке, разговорились и… больше не расставались. В октябре прошлого года музыканты стали родителями чудесной девочки Мии.

Оксана Фандера и Филипп Янковский

Одна из самых красивых и крепких пар российского кинематографа — Оксана Фандера и Филипп Янковский. Почти 30 лет вместе! В одном из интервью Филипп признался, что сразу предупредил Оксану: в семье Янковских традиция — один брак на всю жизнь. Оксане традиция понравилась: актеры воспитывают двоих детей и по сей день нежно любят друг друга. Берем пример!

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Федор Бондарчук и Паулина Андреева вместе уже около двух лет. Свои отношения пара старается не афишировать, но поклонники с нетерпением ждут объявления о свадьбе. А недавно Федор дал интервью журналу Men’s Health, в котором признался, что с Паулиной он абсолютно счастлив.

Ксения Собчак и Максим Виторган

Свадьба Ксении Собчак и Максима Виторгана была для всех полной неожиданностью. Кто-то назвал это «пиаром», кто-то не верил в долгосрочность этих отношений… Однако все хейтеры остались с носом! Супруги счастливы вместе уже 5 лет, у них растет замечательный малыш Платон. А недавно в честь очередной годовщины свадьбы Максим опубликовал в Instagram романтичную фотографию с Ксенией и написал нежное послание супруге: «Твои объятия — любимое место на Земле. Какое счастье, что я тут прописался 5 лет назад! Спасибо тебе, что ты такая живая и так бесишь догматиков всех мастей — мне это очень важно, ведь я один из них. А ты — свобода! Именно ты показала мне, что жизнь не комната, не многоквартирный дом, не город, не планета, а вселенная. С тобой она безгранична!»

Анастасия Шубская и Александр Овечкин

До встречи с красавицей Анастасией Шубской хоккеист Александр Овечкин слыл знатным сердцеедом: в списке его возлюбленных числятся Лена Ленская, Виктория Лопырева, олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова, теннисистка Мария Кириленко, балерина Анна Самсонова и даже певица Ферги. «Если встречу свой идеал, обязательно сделаю предложение», — коронный ответ хоккеиста на вопросы журналистов. Сказал — сделал: летом 2016 года Овечкин женился на Анастасии Шубской. В день рождения любимой Александр написал трогательный пост в своем Instagram: «Моя родная, любимая сладкая девочка! я поздравляю тебя с днём рождения! я безумно тебя люблю, благодарен судьбе, что ты моя жена! Спасибо, что ты рядом, что поддерживаешь меня в любой ситуации! Оставайся всегда такой же доброй, ласковой, нежной! Очень тебя люблю, твой муж))» (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Звание «Самой нежной и трогательной парочки» российского шоу-бизнеса получают Наталья Подольская и Владимир Пресняков! Артисты поженились в 2010 году, а спустя 5 лет у них родился сын Артемий. Наталья и Владимир стараются все время проводить вместе. По словам обоих, разлука больше чем на день для них невыносима.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Одна из самых загадочных пар российского шоу-бизнеса — Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Она спортсменка, красавица и просто хорошая девочка. Он саркастичный комик хулиганской наружности. Они такие разные, но все-таки вместе. Определенно, это любовь!