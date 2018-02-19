10 самых полезных (и не самых дорогих) продуктов на все времена(2)

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Люблю!
09:50 19.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Исследователи Европейской ассоциации диетологов и гастроэнтерологов опубликовали список самых полезных для здоровья продуктов.

Помидоры

Помидоры содержат антиоксиданты, полезные для сердечно-сосудистой системы: клетчатку, калий и ликопин. А томатный сок способен понизить внутричерепное и артериальное давление до нужного уровня. Кроме того, он помогает справиться с гипертонией и глаукомой.

 

Важно: Ликопин, который содержится в помидорах, имеет противораковые свойства. Однако не стоит злоупотреблять этим овощем. В большом количестве помидоры могут привести к камням в почках или усилить отложение солей, если у человека есть проблемы с суставами. А пуриновые кислоты способны вызвать несварение и даже спазм желчного пузыря. Поэтому томаты нужно употреблять в меру, в день достаточно двух или трех плодов. Помидоры будут еще полезнее после термической обработки.

 

Овсяная каша

Она богата клетчаткой и витаминами группы В, растительными белками и растворимыми пищевыми волокнами. Овсяная каша эффективно выводит токсины из пищеварения. Одна небольшая порция овсянки (около 30 г крупы) способна понизить давление в крови от 5 до 10 единиц.

 

Важно: Овсянка имеет свои минусы: у людей, которые часто едят овсяную кашу, есть риск появления остеопороза, т.е. хрупкости костей. Кроме того, страдающие почечной недостаточностью люди должны ограничить потребление этой каши. Оптимальный вариант – небольшая миска овсянки на завтрак не больше двух раз в неделю.

 

Киви

Этот фрукт богат витаминами А, С и Е. Семена киви содержат жирные кислоты омега-3, которые помогают суставам оставаться эластичными. Поэтому людям с артритом или артрозом этот фрукт будет очень полезен.

 

Важно: В киви много энзимов, которые помогают сжиганию жиров и образованию укрепляющих коллагеновых волокон. Поэтому киви принесет пользу тем, кто хочет похудеть или страдает гипертонией. Однако большое количество кислот, содержащееся в этом фрукте, вредит людям с желчекаменной и язвенной болезнью. Оптимальный вариант: не больше 2-х киви в день.

 

Виноград

Такие сорта, как изабелла, содержат флавоноиды – вещества, которые помогают сосудам быть в тонусе, а также тормозят процесс окисления в организме. Более того, флавоноиды не допускают появления тромбов и злокачественных клеток.

 

Важно: Действительно, когда-то диетологи и крымские врачи довольно успешно использовали лечение виноградом. Тем не менее, есть виноград в больших количествах нужно осторожно, иначе он войдет в реакцию с другими продуктами, что вызовет расстройство кишечника.

 

Так, виноград не следует «смешивать» с сырыми овощами, большим количеством фруктов, жирной пищей, спиртным и пивом, сырым молоком, минеральной водой.

 

Злоупотреблять виноградом нельзя людям, у которых ожирение, проблемы с кишечником или поджелудочной железой, сахарный диабет или язвенная болезнь желудка. Те, кто не страдает этими болезнями, могут съедать до килограмма винограда в день.

 

Рыба и морепродукты

В них есть все необходимые витамины, минералы, микроэлементы и жиры, которые делают кожу эластичной, а также обеспечивают проводимость сердца.

 

Однако морепродукты и рыба заставляют организм копить разрушительные для здоровья свинец и ртуть. Поэтому нужно обязательно проверять, прошел ли продукт проверку на экобезопасность.

 

Важно: В Советском Союзе рыбным днем был лишь четверг, но для здоровья нам нужно 2 или 3 рыбных дня. Поэтому готовьте морепродукты больше одного раза в неделю, порциями по 200-250 г, желательно на гриле или на пару.

 

Брокколи

В составе этой капусты есть антиоксиданты, магний и калий. Брокколи идеально подходит для диеты при нарушении обмена веществ.

 

Важно: Очень полезный овощ, которые обязательно должен быть в меню всех здоровых людей. В особенности он нужен беременным женщинам, детям и пожилым людям, а также восстанавливающимся после болезни. Брокколи полезен как профилактика и даже лечение катаракты, нарушенного обмена веществ, нервного расстройства и заболеваний печени, пищеварительной системы и сердца.

 

Лучше всего приготовить эту капусту на пару или сварить, можно сделать омлет и запеканку. Минимальная порция в день – 200-250 г.

 

Авокадо

Источник особых жирных кислот и ферментов, которые регулируют кровеносные сосуды и уровень сахара в крови.

 

Важно: Авокадо уменьшает усталость, сонливость, раздражительность и улучшает самочувствие. Манногептулоза – вещество в составе авокадо, которое регулирует уровень глюкозы в крови и помогает ей лучше усвоиться мозговыми клетками. Но ни в коем случае не грызите косточку авокадо, она наполнена токсинами, которые могут спровоцировать сильные аллергические реакции. В день полезно съесть как минимум половину авокадо.

 

Куриные яйца

Содержат кальций и лецитин, который помогает сохранять коже молодость и упругость.

 

Важно: Ошибочно считалось, что куриные яйца повышают холестерин в крови. Но большое количество полезных элементов в составе яиц нейтрализует их негативное влияние на организм. Если вы не хотите рисковать, то можно есть только яичный белок без желтка. Норма для здоровья – хотя бы 4 яйца в неделю (вареных, жареных или в виде омлета).

 

Чеснок

В составе чеснока есть алицитин – вещество, понижающее давление при гипертонии. Также известно, что чеснок обладает антибактериальными свойствами.

 

Важно: Чеснок заслуживает одно из первых мест в этом списке. Он приносит огромную пользу гипертоникам, прекрасно уничтожает вирусы и понижает уровень холестерина. Редко чеснок вызывает реакции в желудочно-кишечном тракте.

 

Лучше всего употреблять чеснок в сыром виде – так он сохраняет все полезные вещества. Поэтому всегда добавляйте зубчик чеснока в салат.

 

Оливковое масло

«Жидкое золото», как называли его в Греции, содержит олеиновую кислоту, способную защитить клетки нашего организма от окисления и внешних повреждений.

 

Важно: Оливковое масло понижает уровень холестерина в крови. Самое полезное масло – первого холодного отжима. Но не стоит забывать, что в столовой ложке масла оливы содержится 170 калорий. Кроме того, большую пользу приносит именно масло первого холодного отжима. А вот так называемое масло орухо, которое получают нагреванием выжимок, опасно для здоровья. В нем очень много канцерогенов вроде бензопирена. Не случайно масло орухо запрещено в странах Европы.

 

 

 

 

 

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Комментарии (2)
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Жизнь 10:04 19:02:2018

Совсем сдурели. Цены на эти продукты заоблачные. А помидоры мутанты со вкусом травы, виноград отравленный. От всех этих продуктов и болеют раком .

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Ешшо есть один совет! 11:19 19:02:2018

Ешь вода, пей вода! Срать не будешь, никогда!!!

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Инна Авина
14.02.2018

Будем радоваться! (1)

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