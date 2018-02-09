10 секретов красоты кореянок, которые стоит взять на заметку

Из-за Олимпийских игр в Пхенчане сеть пестрит фотографиями привлекательных кореянок в традиционных костюмах. Как им удается сохранять природную красоту и молодость? Вопрос, на который мы знаем ответ!

Кореянки — настоящие бьюти-рекордсменки. Обычная красавица из страны «утренней свежести» использует 17–18 продуктов ежедневно! Один лишь процесс умывания может затянуться на час. Откуда у них столько свободного времени, нам интересно знать?

Фарфоровая кожа

Особое внимание традиционно уделяют отбеливанию. Издавна нежная, светлая, словно фарфор, кожа лица считалась признаком аристократии. Обеспеченным людям не приходилось «загорать» на рисовых полях или торговать на рынке под палящим солнцем. Поэтому кореянки всячески избегают солнечных ванн (никакого солярия!), а большая часть косметических средств по уходу за лицом и телом и содержит отбеливающие компоненты и обладает функцией защиты от солнечных лучей.

Слизь улитки и слюна ласточки

А какие экзотические ингредиенты используются в местной косметике! Тут и кремы с муцином (проще говоря, слизью) улитки, регенерирующие кожу. И «лошадиное масло», заживляющее кожу. Корейцы утверждают, что ни одна лошадка при производстве этой косметики не пострадала, за животными ведется особый уход, а ингредиент добывают методом «нежной липосакции». Поверим на слово? Еще один оригинальный ингредиент — экстракт ласточкиного гнезда. Птичья слюна, используемая как клей в строительстве гнезда, содержит незаменимый белок, стимулирующий восстановление клеток кожи.

Особый спонж конняку

Чем смывать «умывалку» — вопрос тоже важный! У кореянок для этих целей популярностью пользуется губка, изготовленная из корней тропического растения Аморфофаллус конняку (он же в простонародье прозван «лилия Вуду» за специфический запах). Растение уникальное. Цветочек даже занесен в книгу рекордов — гигантское соцветие более двух метров в высоту напоминает выходца с планеты Пандора. Спонж эффективно очищает кожу (отлично справляется с забитыми порами) и позволяет выполнить легкий пиллинг.

Рисовая вода

А еще кореянки протирают лицо тоником из рисовой воды: отлично тонизирует, надо заметить! Кстати, приготовить его в домашних условиях не составит труда. Замочи рис в воде на полчаса (жидкость приобретет густой молочный оттенок), процеди — готово! Хранить такой тоник лучше всего в холодильнике.

Сила женьшеня

А ты знала, что ботаническое название женьшеня — Panax, что значит «панацея», лекарство от всех болезней? В Корее его еще называют «корень жизни». Для косметических целей отбирают лучшие корешки. Определить их просто — напоминает человеческий силуэт и весит порядка 70 граммов. По всем правилам высушенный женьшень содержит массу витаминов, микроэлементов и полезных кислот. Косметика с женьшенем омолаживает и разглаживает кожу, придает ей сияние.

Нефритовый массажер

Массажер для лица из этого камня изобрели еще сотни лет назад. Все гениальное просто! Нефритовый роллер ускоряет циркуляцию крови, выводит токсины, уменьшает морщинки, убирает отечность, помогает лучшему проникновению сывороток и кремов в кожу.

BB-кремы и кушоны

Казалось бы, эти популярные тональные средства давно нашли признание у нас! А ведь они тоже родом из Кореи. Хороший корейский кушон представляет собой пудреницу с губкой, пропитанной тональником, в комплект также входит спонж, которым средство наносится на кожу. Фокус в том, что поры губки разрыхляют текстуру крема, в результате он превращается в невесомую эмульсию, которая ложится идеально равномерно. Ну и, разумеется, правильный кушон упакован в мимишную пудреницу в форме хитрой кошачьей морды, например. Потому что новый продукт — это хорошо, а когда он в форме забавного зверенка — еще лучше.

Гидрофильное масло

Многослойные тональные средства, стойкая косметика, сложный мейк… Чтобы все это удалить с лица перед сном, нужно супер-средство. И его изобрели тоже в Корее! Называется гидрофильное масло. При контакте с водой оно превращается в легкое молочко — связывает молекулы жира, грязи и тонального крема, после чего ты смываешь этот «микс» водой. В итоге кожа чистая и при этом не пересушена.

Прямые брови

Новый тренд из Кореи. Почему они так популярны? Брови без изгиба создают более мягкий образ. Именно так чаще всего выглядят наши брови в юные годы, до знакомства с пинцетом. То есть — это ненавязчивое доказательство юности. А быть вечно молодыми хотят женщины в любой стране мира.

Гимнастика и дисциплина

Если тебе удастся встать очень рано утром (не позднее полшестого утра), то в городских парках ты застанешь сотни девушек и парней любого возраста, выполняющих несложные упражнения. Результаты этой практики не заставят ждать: безупречная осанка и циркулирующая по всему телу энергия, которой хватает на весь день. Вот он секрет из страны «утренней свежести»!