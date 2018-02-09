10 советов для занятой женщины, которые навсегда изменят вашу жизнь

Эти простые решения помогут вам с легкостью справляться с уборкой и не тратить лишнее время на поддержание порядка в доме.

Всегда начинайте уборку с кровати

Для этого есть сразу несколько причин.

Первая: заправленная кровать – отличное место для того, чтобы разложить на ней вещи для дальнейшей сортировки.

Вторая: у вас не будет соблазна снова забраться под теплое одеяло с чашечкой кофе и ноутбуком.

И третья, но не менее важная: постельное белье является одним из основных источников пыли в доме. Если вы вытрете пыль и пропылесосите пол, а затем начнете менять постельное белье, на мебели и вокруг кровати вновь осядет много пыли.

Используйте липкий ролик

Эта простая вещь есть в каждом доме, но мало кто применяет ее для уборки. И напрасно. С помощью ролика для одежды можно быстро снять пыль с абажуров, собрать крошки, фантики и прочий мусор, который появился в дамской сумочке, удалить шерсть домашних животных с диванных подушек и кресел или убрать накопившуюся пыль с мягких игрушек (тряпичных кукол) и других декоративных деталей, которые украшают ваши полки.

Ходите по дому в носках

Знаете, такие мягкие и нежные носочки из полиэстера, которые можно купить почти в любом супермаркете. Купите несколько пар (стоят они совсем не дорого) и просто ходите в них по дому. Вы удивитесь, насколько хорошо они выполняют роль пылесборника! Вам не придется даже наклоняться и прикладывать усилия, чтобы вытереть пыль или оттереть пятно на полу. Когда закончите с «уборкой», просто постирайте носки. Кстати, старенькие и с дырками отлично заменят тряпку из микрофибры. Их можно надеть и на швабру, чтобы помыть пол, и даже на руку, чтобы протереть мебель.

Используйте полироль для мебели

Чтобы заблестели хромированные поверхности и покрытия из нержавеющей стали, используйте мебельную полироль. Она прекрасно справляется с отпечатками пальцев, и вам не нужно будет ничего оттирать.

Купите жидкое мыло вместо обычного

И раковина в ванной комнате будет гораздо чище, и вам больше не нужно будет отмывать мыльницу и пространство вокруг.

Чаще включайте посудомоечную машину

В ней можно мыть не только грязную посуду, но и детские игрушки из резины и пластика, подставки для карандашей и документов и даже косметические кисти.

Удаляйте липкие пятна с помощью детской присыпки

Если не хочется оттирать липкие пятна на полу, посыпьте грязные участки детской присыпкой, подождите немного, а затем просто сметите присыпку в совок. Тапки перестанут липнуть к полу.

Используйте детское масло

Это, пожалуй, лучший способ отчистить грязные смесители и ручки из стали. Налейте немного детского масла на тряпку или салфетку и протрите краны. Они заблестят как новые и дольше не загрязнятся впоследствии.

… и скребок для стеклокерамических плит

Те, у кого в доме есть варочная поверхность из стеклокерамики, наверняка знакомы с этим предметом. Но им можно чистить не только плиту, а любые ровные поверхности из стекла и кафеля. Например, мгновенно отскоблить известковый налет со стенок душевой кабины, прилипшие остатки жира с плитки кухонного фартука или пятна с оконных стекол, которые никак не отмывались (капли краски или старые наклейки).

Поставьте в прихожей поднос

Сейчас на улице слякоть, поэтому на полу в прихожей постоянно появляются грязные лужи от обуви. Чтобы этого избежать, поставьте у входа пластиковый поднос и оставляйте самую грязную и мокрую обувь на нем. Так вам не придется постоянно мыть пол.

Постелите одноразовые пеленки

Лежанки домашних животных (в особенности собак) так часто становятся грязными. Чтобы каждый месяц не стирать и не вытряхивать любимое местечко вашего питомца, используйте одноразовые пеленки для собак. Они мягкие, хорошо впитывают запах, а лежанка будет всегда чистой. По мере загрязнения вам нужно будет лишь поменять пеленку.