10 способов есть суши и не поправляться

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Люблю!
20:00 13.01.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Существует мнение, что японская кухня вредна для фигуры. Рассказываем, как есть суши, чтобы не набрать лишних килограммов.

Заказывайте суши с лососем и тунцом

Чтобы увеличить пользу от рыбы, заказывайте те сорта, которые богаты омега-3 и ненасыщенными жирами. Эти вещества поддерживают здоровье сердца и улучшают работу мозга. Более того, лосось и тунец содержат много белка и обеспечат ваш организм витамином D.

 

Не забывайте про васаби

Приправа васаби содержит большое количество антиоксидантов и полезных микроэлементов. Одна небольшая порция будет так же полезна, как 200 граммов брокколи. Васаби насытит ваш организм витаминами и укрепит иммунитет.

 

Скажите «да» роллам с овощами

Вегетарианские роллы не только полезны, но и вкусны. Во многих суши-барах можно найти вегетарианские блюда со свежими огурцами, авокадо и морскими водорослями. Последние содержат в себе множество необходимых веществ, например, витамин К, магний и фолиевую кислоту.

 

Попросите официанта заменить обычный белый рис бурым

В коричневом рисе содержится много клетчатки. Она способствует правильному пищеварению и хорошей работе кишечника. Коричневый рис также является отличным источником марганца, селена и магния.

 

Ешьте имбирь

Маленькая порция имбиря на вашей тарелке — это не просто гарнир. Имбирь повышает иммунитет и является эффективным противовирусным средством. В нем также содержится много калия, магния, меди и марганца. Эти вещества очень полезны для работы сердца и нервной системы.

 

Вместо обычного соевого соуса попросите его «зеленую» версию

Обычный соевый соус содержит очень много соли, а избыток натрия приводит к обезвоживанию и препятствует усвоению кальция. «Зеленый» соевый соус содержит всего на 25 % меньше соли, чем обычный, поэтому им тоже не стоит увлекаться.

 

Между вилками и палочками выбирайте палочки

С помощью традиционных японских приборов вы будете есть медленнее и сможете точнее определить момент, когда вы насытились, — это поможет избежать переедания.

 

Попробуйте сашими вместо роллов

В каждой порции роллов содержится много риса, который добавляет в ваше блюдо лишние калории (в одной чашке риса около 200 килокалорий). Лучше заказывайте сашими — в них только сырая рыба и водоросли нори. Это блюдо менее калорийно и принесет больше пользы организму.

 

Избегайте роллов с майонезом или в панировке

Классические японские роллы состоят из риса, рыбы и водорослей. То, что сейчас можно увидеть в суши-барах, — вариант, созданный специально для Европы. Такие роллы часто содержат майонез или готовятся в панировке. Гораздо более безвредный вариант — роллы с сыром «Филадельфия» или любым другим творожным сыром.

 

Следите за размером порций

Как и во время обычного приема пищи, старайтесь следить за количеством съеденного. Заказывайте стандартную порцию роллов — 6 штук. Если же вы очень голодны и знаете, что этого вам будет недостаточно, — заполните желудок мисо-супом или овощным салатом.

 

 

 

 

 

Glamour / Фото
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Инна Авина
10.01.2018

Спасибо! 

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