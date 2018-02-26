10 вещей, которые никогда нельзя оставлять в холодной машине

Устали, на улице холодно, хочется поскорей добежать до дома и так не хочется тащить сейчас домой все эти вещи. Пускай полежат до утра. Они полежат, только вы потом не удивляйтесь.

Музыкальные инструменты

Гитары, скрипки, виолончели, контрабасы и другие музыкальные инструменты из дерева плохо переносят морозы и могут серьезно пострадать от холода. На инструменты негативно влияет любой перепад температур. Корпус и все детали из древесины, а также лак, которым они покрыты, могут трескаться и деформироваться, а струны — расстраиваться и рваться.

Минеральная вода

Обычная бутылка с водой объемом в 1,5 литра на морозе замерзнет за 30-40 минут. Когда вода превращается в лед, она, как известно, расширяется. Бутылка может взорваться, и такое происходит довольно часто.

Газированные напитки

Сладкие газированные напитки также состоят в основном из воды, поэтому с ними может произойти то же самое. Однако, благодаря содержанию сахара, который снижает температуру замерзания воды, бутылки или банки с газировкой могут выдерживать мороз немного дольше. Зато, если взорвутся, салон машины будет покрыть пятнами.

Электроника

Во-первых, электронные приборы просто могут украсть из машины, а во-вторых, вся техника плохо переносит морозы. Большинство современных гаджетов (смартфоны, ноутбуки, планшеты, камеры и т.д. ) оснащаются литий-ионными аккумуляторами, которые не переносят сильные морозы. Кроме того, перепады температур, когда прибор замерзает, потом оттаивает, а затем повторно замерзает, могут стать причиной конденсации внутри устройства. Это сократит срок его службы, и прибор невозможно будет починить по гарантийному талону.

Лекарства

Многие лекарственные препараты (и отпускаемые по рецепту, и безрецептурные) теряют свою эффективность при замораживании, так что старайтесь не оставлять их в холодном автомобиле. Особенно это касается средств в виде суспензий, растворов, сиропов и капель.

Бытовая химия

В состав чистящих средств, например, очистителей для стекол, жидкостей для мытья посуды и универсальных средств очистки входит вода. Это означает, что, при замерзании они могут разбухнуть и взорвать бутылку.

Что касается стиральных порошков или чистящих средств для пола, они содержат ПАВ (поверхностно-активные вещества) и полимеры, которые могут сжиматься под воздействием холода. После пребывания на морозе эффективность таких средств может быть заметно снижена.

Краска

Краски на водной основе и латексные никогда не должны оставаться на морозе. Вещества, из которых состоит краска, могут замерзать, расширяться, распадаться и сжиматься. Постояв ночь в холодной машине, краска будет практически непригодной.

Консервы

В состав почти всех консервированных овощей и фруктов входит вода. При низких температурах она может взорвать банку. Но даже если этого не произойдет, герметичность такой банки может быть нарушена, и использовать в пищу ее содержимое будет небезопасно.

Вино и пиво

Возможно, вы слышали, что вино и пиво, благодаря содержанию в нем алкоголя, не замерзают. Это не совсем так. На это уйдет больше времени, но пиво все равно замерзнет при температуре -6 C, а вино при -5 C.

А что может произойти с замерзшей бутылкой, мы знаем.

Яйцо

После морозов скорлупа яиц трескается и в любом случае теряет свою герметичность, даже если нет видимых трещин. Такие яйца хранить будет нельзя, т.к. бактерии и микробы смогут беспрепятственно проникать внутрь. Яйцо просто испортится.