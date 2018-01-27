Собака встречает нас у порога без мыслей о том, как бы изменить нас в лучшую сторону. Даже если мы не в настроении, она искренне рада встрече. Чему нас может научить этот самый верный в мире друг?

1. Этот момент – все, что у нас есть

Я не предаюсь размышлениям о прошлом и не опасаюсь завтрашнего дня. И, кажется, мне от этого только лучше. Потому что каждый день для меня — новый, и он полон великих возможностей.

Меня не тянут вниз прошлые разочарования и обиды. Я не пытаюсь предсказать будущее, плохое или хорошее. Я встречаю каждый день, когда он приходит.

Этот момент — все, что у нас есть. Лежи, вытянув вперед лапы, лови мяч или гоняйся за своим хвостом.

2. Прощай всех

Если тебя не было весь день и ты так занят, что не можешь погулять со мной подольше, или ты прикрикнул на меня, я, конечно, огорчусь. Но прощу тебя немедленно. Я по-прежнему рад тебя видеть.

Я не анализирую, почему ты сделал то, что сделал. Мне не нужно этого понимать. Я уже простил тебя — прошлое прошло, а наше время бесценно. Пойдем гулять?

3. Знай, что тебе нужно на самом деле

Мне не нужна новая косточка. Я хочу ту, старую, которую спрятал в дальнем углу под диваном и прикрыл пыльным плюшевым зайцем. Она немного потемнела, но вполне годится.

Мне даже не нужен новый ошейник. А игрушки мне нужны, только если мы будем играть вместе.

4. Прикосновения – это важно

И поцелуи тоже. Даже если ты собака. Я хочу сидеть с тобой рядом, и лежать возле твоих ног, и смотреть тебе в глаза. Чтобы ты знал, как я тебя люблю, потому что я не могу выразить это словами. Как и многие люди.

5. Находи возможность остановиться и передохнуть

Например, поваляться вместе на лужайке или перед телевизором. Я буду смотреть с тобой любые фильмы и передачи, даже если в них нет ни одной собаки. Ты знаешь много людей, которые пошли бы на это?

Не имеет значения, что на экране какие-то отчаянные домохозяйки, откуда бы они ни были. Но я лежу рядом с тобой, и ты счастлив. Этого достаточно. А когда-нибудь мы вместе посмотрим Discovery channel.

6. Иногда нужно побаловать себя

Это нормально. Маленький кусочек лакомства — это часть наслаждения моментом. Это знак, что мы ценим того, кто рядом. Когда ты даешь мне лакомство, ты напоминаешь, что любишь меня. И я отвечаю тебе тем же. То время, которое мы проводим вместе, для меня тоже как лакомство.

7. Почаще бывай на улице

Ты будешь чувствовать себя лучше. И я тоже. Я буду носиться вокруг и останавливаться, чтобы воздать должное деревьям. Ты тоже остановишься, чтобы заметить их красоту и дать стрессу сегодняшнего дня улетучиться.

Ты будешь думать, как мирно скользят утки по глади пруда, — а я полезу в воду, чтобы их распугать. И все это прекрасно.

8. Выделяй время для простых вещей

Вздремни, если нужно, потом хорошенько потянись. Разомни мышцы и дай себе нагрузку. Выделяй время каждый день для простых вещей, чтобы оставаться энергичным и готовым к жизненным вызовам и возможностям.

Делай по максимуму то, на что ты способен. А я постараюсь быть самой лучшей собакой. И мы проведем много счастливых дней вместе.

9. Мы вместе, и это главное

Твой язык тела и интонации для меня очень важны. Ты пришел домой — я рад тебя видеть. Точка. Неважно, что произошло за этот день. Я машу хвостом изо всех сил, ты гладишь меня и говоришь ласковые слова. Твой голос при этом звучит бодро и чуточку панибратски.

Иногда ты приходишь расстроенный и усталый, но потом ты видишь меня. Ты видишь, как я тебе рад, и тебе становится легче.

Добро пожаловать. Мы здесь, мы вместе, и это главное.

10. Любовь – единственное, что имеет значение

Если ты дышишь, это хороший день. Никто из нас не совершенен, и это неважно. Настоящая любовь не видит недостатков.

Когда я стану старым и мои глаза уже не будут видеть так хорошо, а мой мех будет как у того пыльного плюшевого зайца, ты все равно будешь меня любить. До конца моих дней.

И я тоже — так долго, как смогу. И даже дольше.