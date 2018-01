Актриса Катрин Денев и еще около 100 известных французских женщин осудили кампанию, направленную против сексуальных домогательств, распространившуюся в результате скандала и обвинений вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна. Свое мнение Денев и ее единомышленницы изложили в специальной колонке для французского издания Le Monde.

«Изнасилование — это преступление. Но настойчивые или бестактные ухаживания — нет», — говорится в нем.

«Это стремление отправлять «свиней» на скотобойню вместо того, чтобы помогать женщинам становиться более независимыми, фактически играет на руку врагам сексуальной свободы», — говорится в колонке. Ее авторы считают, что данная кампания является пуританством, а право мужчин «приставать к женщинам» является неотъемлемой частью сексуальной свободы.

«Этот (творимый онлайн) самосуд наказывает мужчин, вынуждает некоторых из них уйти в отставку, хотя все, что они сделали, — это коснулись чьего-то колена, пытались получить поцелуй или поговорить на интимные темы во время обеда», — подчеркивают Денев и ее соратницы.

«Мы защищаем право приставать, это жизненно важно для сексуальной свободы», — указывают они.

Скандал вокруг домогательств разгорелся в октябре 2017 года, после того как в The New York Times была опубликована статья о продюсере Харви Вайнштейне. В публикации несколько женщин, включая известных актрис, обвинили его в сексуальных домогательствах. После появления этого материала он был лишен многих наград, исключен из состава киноакадемий Великобритании и США, а также уволен из своей собственной компании The Weinstein Company.

Впоследствии в социальных медиа стала набирать обороты кампания, в ходе которой женщины, включая знаменитостей, стали делиться своим печальным опытом. Свои посты женщины помечали хештегом #MeToo («Я тоже»), что и дало название соответствующей кампании против сексуальных домогательств.

Кроме этого, известными актрисами, писательницами, директорами, продюсерами было организовано движение Time's up («Время вышло») для борьбы с домогательствами. Движение призвано защищать женщин от домогательств и последствий, которые могут быть за освещение информации об этом.