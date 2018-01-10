«Изнасилование — это преступление. Но настойчивые или бестактные ухаживания — нет», — говорится в нем.
«Это стремление отправлять «свиней» на скотобойню вместо того, чтобы помогать женщинам становиться более независимыми, фактически играет на руку врагам сексуальной свободы», — говорится в колонке. Ее авторы считают, что данная кампания является пуританством, а право мужчин «приставать к женщинам» является неотъемлемой частью сексуальной свободы.
«Этот (творимый онлайн) самосуд наказывает мужчин, вынуждает некоторых из них уйти в отставку, хотя все, что они сделали, — это коснулись чьего-то колена, пытались получить поцелуй или поговорить на интимные темы во время обеда», — подчеркивают Денев и ее соратницы.
«Мы защищаем право приставать, это жизненно важно для сексуальной свободы», — указывают они.
Скандал вокруг домогательств разгорелся в октябре 2017 года, после того как в The New York Times была опубликована статья о продюсере Харви Вайнштейне. В публикации несколько женщин, включая известных актрис, обвинили его в сексуальных домогательствах. После появления этого материала он был лишен многих наград, исключен из состава киноакадемий Великобритании и США, а также уволен из своей собственной компании The Weinstein Company.
Впоследствии в социальных медиа стала набирать обороты кампания, в ходе которой женщины, включая знаменитостей, стали делиться своим печальным опытом. Свои посты женщины помечали хештегом #MeToo («Я тоже»), что и дало название соответствующей кампании против сексуальных домогательств.
Кроме этого, известными актрисами, писательницами, директорами, продюсерами было организовано движение Time's up («Время вышло») для борьбы с домогательствами. Движение призвано защищать женщин от домогательств и последствий, которые могут быть за освещение информации об этом.
Катрин со товарищи молодец, а то это всё до полного абсурдизма дошло!« ответить
То неподвижного инвалида Хокинга в домогательствах обвинят, после неудачной попытки вымогать у него бабло на защиту ЛГБТ, то ещё кого на бабло пытаются развести, а тут ещё неудачница Киллари добавила:
"Похоже история с Харви Вайнштейном это только начало череды скандалов в американском обществе известных личностей. Бывший кандидат в Президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон обвинила Президента Соединённых Штатов в сексуальных домогательствах во время предвыборной компании." - передаёт американская версия новостного издания BBC.
"Трамп неоднократно давал мне понять, что желал бы меня использовать как женщину. Поверьте, те недвусмысленные намёки, которые он делал во время предвыборной компании я не могу расценивать иначе, как наглые и грязные сексуальные домогательства. Это так отвратительно, что мне противно даже это вспоминать. Он вёл себя, как животное - подмигивал, облизывал губы, похотливо улыбался. Я не хотела это афишировать, но общество должно знать, с кем имеет дело." - сказала Хиллари Клинтон в интервью нашему корреспонденту Джону Севелу.
Изнасилование это преступление если есть своевременное заявление об этом факте в полицию. Заявление сделанное 30 лет спустя это не изнасилование а проституция, обмен своего тела на главную роль в фильме.« ответить
Вся эта вакханалия "разоблачений" очень дурно пахнет.« ответить
Молоденькие старлетки прекрасно осознавали что они делают, на что добровольно соглашаются. И не менее прекрасно осознавали ради чего они это делают - ради ролей, ради будущих гонораров, ради звёздного статуса.
И вдруг, спустя многие годы, забравшись на голливудский олимп, набросились всей толпой на уже бесполезных для них стариков.
И судя по всему они откровенно не понимают, что признались в своей разнузданной и сознательной проституции.
Голливудские извращенцы скоро сожрут и этих несчастных, осмелившихся сказать, что думают« ответить
пиндосы сошли с ума, и это их право быть дураками, как сказал Джон Керри.« ответить
Если мужчина не сможет погладить красивую женщину ниже спины, он начинает гладить красивого мужика тоже ниже спины« ответить
О Хокинге:« ответить
Активистка Стивенсон вдруг решила потребовать от Хокинга пол миллиона долларов на защиту прав ЛГБТ-сообщества и национальных меньшинств. Учёный, по всей видимости, отказался от такого заманчивого предложения, и это разочаровало Салли. Оглянувшись вокруг, она поняла что лучшей местью будет обвинение в сексуальных домогательствах. Практика беспочвенных нападок показывает, что можно разрушить карьеру и жизнь кого угодно, стоит только лишь придумать увлекательную историю и найти жертву.
Ну так вот. Не беря во внимание тот факт, что Хокинг ввиду объективных причин физически просто не способен "распускать руки", Салли Стивенсон решила вывести эту тему на всеобщее обозрение и устроила акцию протеста под домом учёного. Во время неё, по словам Стивенсон, учёный «несколько раз оскорбительно и грязно смотрел на неё из окна». У меня по этому поводу три вопроса:
1. Как можно грязно и оскорбительно смотреть?
2. Как можно грязно и оскорбительно смотреть если у тебя парализовано лицо?
3. Почему эту женщину в ответ не обвинили в психических расстройствах?
Если вы думаете что на этом история завершилась, то вы ошибаетесь. Дальше начинается адский трэш. Девушка решила опубликовать пост негодования в своих социальных сетях.
«Этот человек, возомнивший себя учёным, ответил мне в личной переписке. Он написал, что изучение чёрных дыр ему кажется более перспективной темой, чем решение социальных вопросов, которыми и так в США занимается множество людей. Я думаю, никому не надо объяснять, что это белое дерьмо имело в виду под изучением «чёрной дыры», — заявила она.
Действительно, что же имел ввиду учёный который всю жизнь изучает чёрные дыры? И почему никого не смутило, что эта дама назвала учёного "белым дерьмом"? Разве это не расизм чистой воды? И какое право она имеет так выражаться?
Всё это какая то антиутопия которая пишется на наших глаза. Жертвой выступает здоровая чернокожая женщина называвшая инвалида белым дерьмом за то, что тот отказался давать ей пол миллиона долларов. А всё потому, что "обидчик" Хокинг всего лишь инвалид. Вот если бы он был чернокожим или гомосексуалистом, история приобрела бы совершенно другие краски...
...Изнасилование — это преступление...« ответить
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да две третьих из нас мечтают что бы нас "изнасиловали"...но кому это сделать???....если кругом одни стрингевичисы!