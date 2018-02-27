Юбилей Красной армии отметили и в Риге, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

В Доме Москвы состоялся концерт, посвященный юбилею. Открыл торжество председатель Общереспубликанского общества ветеранов полковник Владимир Норвинд. В рядах руководимой им общественной организации — самой крупной в Латвии организации российских соотечественников — почти 3000 офицеров в запасе и их вдов. Ветераны Вооруженных сил России, оставшиеся на постоянное жительство в Латвии после вывода российской армии из страны, и стали главными участниками юбилейного мероприятия.

«Советский Союз за всю историю не начинал войн, он только и знал, что побеждал агрессора!» — открыл программу полковник Норвинд.

Этот тезис чуть позже разовьет в своей речи Чрезвычайный и Полномочный посол России в Латвии Евгений Лукьянов: «РККА действительно никогда не была армией агрессии. Она всегда была армией обороны, защиты. Внешне наши соседи (нынче их принято называть партнерами) пробуют Россию раз в 100 лет на прочность.

Ходил к нам Наполеон. Но в итоге мы пришли в Париж. Потом к нам торил большак Гитлер. Но в итоге мы пришли и в Берлин. Сейчас тоже наблюдается похожая ситуация — нас пробуют на прочность с разных сторон. Но, думаю, здравый смысл восторжествует. Те результаты, которые демонстрирует армия России на Ближнем Востоке, дают убедительную наводку: лучше не пробовать!..»

Глава дипмиссии России «с огромным почтением и уважением» поздравил с юбилеем участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые принесли нам Великую Победу. Особые слова благодарности он адресовал ветеранам Вооруженных сил России, которые и в мирное время так же героически выполняли свой долг перед родиной — на корейской, затем вьетнамской войне. «Особая часть нашей военной летописи, по словам дипломата, война в Афганистане…»

«Сегодня наши воины, молодые ребята, солдаты и офицеры, героически сражаются в Сирии, — подчеркнул посол. — На дальних подступах к России они ведут не захватническую, колониальную войну. Они уничтожают заразу для всего мира — террористов, там, где они находятся. И тем самым защищают Россию от любых недружественных, агрессивных проявлений…»

Открыла юбилейный концерт песня–реквием «Из синего неба», посвященная памяти погибшего чуть более года назад в пучине Черного моря ансамбля песни и пляски им. А. Александрова. Он, как помните, совершал героический рейс на самолете в ту самую Сирию. Кстати, автор песни композитор Евгений Казановский служил плечом к плечу со многими из тех, кто сидел в зале. Его войсковая часть квартировала в Риге.

Сольную партию реквиема в исполнении заслуженного артиста Латвии Николая Бочкуна эффектно сопроводили русский хор «Лада» (хормейстер ветеран Вооруженных сил России Альберт Инжоян) и оркестр русских народных инструментов «Славяне» (художественный руководитель и дирижер Виктор Жиляев).

Как резонно заметил ведущий концерта Владислав Рафальский, сын ветерана Вооруженных сил России, это скорбное посвящение всем, кто нынче в мирное время отдает жизнь ради того, чтоб жили мы. И летчику Роману Филипову — тоже, он в самый канун юбилея армии вынужден был катапультироваться в сирийском небе и, оказавшись в окружении, подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к террористам…

На сцену поднимаются воины Прибалтийского военного округа, нынче пенсионеры, члены ветеранского общества, проявившие верность лучшим боевым традициям, отвагу и героизм во время службы в Афганистане, при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в других горячих точках планеты. Генерал–майор Илмар Бруниниекс, генерал–майор Алексей Иванов, капитан первого ранга Василий Ерастов… Они вспоминают пережитое, обращаются к залу с напутственными словами.

На концерте прозвучали шлягеры как фронтовых лет, так и современные — «Катюша» (женский вокальный ансамбль «Душечка»), «Дороги» (солист Виктор Козлитин), «От героев былых времен» (мужской вокальный ансамбль «Гармоника»)… Задушевные авторские песни на темы мужества, воинской доблести и чести в исполнении Эдуарда Вартанова, подполковника в отставке, тоже не оставили зрителей равнодушными.

Заключительным аккордом торжества стала песня «Несокрушимая и легендарная…». На сцену вышли для ее исполнения все участники концерта, а зал встал, чтобы поддержать гимн в честь Советской армии.

В канун Дня защитника Отечества посол России в ЛР Евгений Лукьянов и посол Республики Беларусь в ЛР Марина Долгополова возложили венки к мемориалу Воинам–освободителям, что в рижском Задвинье. Рядом с ними были представители ветеранских организаций, просто неравнодушные жители Риги и ее окрестностей.

Инна ХАРЛАНОВА.

Фото Владимира Старкова.