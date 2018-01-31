Такой вывод волей-неволей напрашивается после ознакомления с информацией о том, во сколько обходятся отдельные мероприятия.
Почти в 150 000 евро из выделенных на празднование средств обошлось мероприятие открытия года 100-летия «Узоры света» в Латвийской национальной библиотеке (четыре спектакля и две генеральные репетиции), в 247 000 евро (выделены Рижской думой) — инсталляция «Врата почета» на перекрестке бульв. Бривибас и ул. Элизабетес, которые будут там стоять в течение двух лет.
В свою очередь в феврале в аэропорту «Рига» официально откроется созданный совместно Минэкономики и Латвийским агентством инвестиций и развития информационный стенд о Латвии, общая стоимость которого (включая видеосюжеты) за три года составит 437 500 евро.
Деньги на этот проект также выделены из фонда празднования столетия, сообщает nra.lv.
ЖОПЕ - ЗАТО ДЕНЕГ НА ЭКОНОМИЛИ,ЗА Ш ЕБИСЬ!!!!!« ответить
а чЁ стесняться!----хотите чтоб о 100-летии узнал весь мир? так поставьте СЕМИ-МЕТРОВЫЙ фаллос посреди города-----и в этот же день о латышах узнают ВСЕ!!!===и главное дёшево!« ответить
Латышня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Krievelis drīkst paklusēt, viņam nav nekāda daļa par Latvijas svētkiem.« ответить
Это ваши правители задрюченные о народе не думают, а шикуют, как в последний раз....« ответить
Labāk par tiem 247 tūkstošiem būtu Jūrmalā vismaz 1 naktsaptieku atvēruši. Kam tā Latvijas simtgade ir vajadzīga? Politķiem zaglēniem, lai varētu atkal naudu ielikt kabatās?« ответить