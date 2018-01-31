100-летие Латвии: страна, подари себе сэкономленные на этот праздник деньги!(6)

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Виталий Вавилкин
18:50 30.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Самым большим подарком к столетию Латвии стали бы сэкономленные деньги, которые тратятся на праздничные мероприятия.

Такой вывод волей-неволей напрашивается после ознакомления с информацией о том, во сколько обходятся отдельные мероприятия.

 

Почти в 150 000 евро из выделенных на празднование средств обошлось мероприятие открытия года 100-летия «Узоры света» в Латвийской национальной библиотеке (четыре спектакля и две генеральные репетиции), в 247 000 евро (выделены Рижской думой) — инсталляция «Врата почета» на перекрестке бульв. Бривибас и ул. Элизабетес, которые будут там стоять в течение двух лет.

 

В свою очередь в феврале в аэропорту «Рига» официально откроется созданный совместно Минэкономики и Латвийским агентством инвестиций и развития информационный стенд о Латвии, общая стоимость которого (включая видеосюжеты) за три года составит 437 500 евро.

 

Деньги на этот проект также выделены из фонда празднования столетия, сообщает nra.lv.

 

 

tvnet / Фото
Комментарии (6)
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Страна В 19:01 30:01:2018

ЖОПЕ - ЗАТО ДЕНЕГ НА ЭКОНОМИЛИ,ЗА Ш ЕБИСЬ!!!!!

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10 дюймов 19:02 30:01:2018

а чЁ стесняться!----хотите чтоб о 100-летии узнал весь мир? так поставьте СЕМИ-МЕТРОВЫЙ фаллос посреди города-----и в этот же день о латышах узнают ВСЕ!!!===и главное дёшево!

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Ай да 19:04 30:01:2018

Латышня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Kaupēns 19:34 30:01:2018

Krievelis drīkst paklusēt, viņam nav nekāda daļa par Latvijas svētkiem.

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НЕГРИТЁНОК 19:56 30:01:2018

Это ваши правители задрюченные о народе не думают, а шикуют, как в последний раз....

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patriots 20:19 30:01:2018

Labāk par tiem 247 tūkstošiem būtu Jūrmalā vismaz 1 naktsaptieku atvēruši. Kam tā Latvijas simtgade ir vajadzīga? Politķiem zaglēniem, lai varētu atkal naudu ielikt kabatās?

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (46)

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