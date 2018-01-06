11 саудовских принцев арестовали за протесты во дворце(4)

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Владимир Бучельников
17:58 06.01.2018
В мире / Политика

Члены монаршей семьи Саудовской Аравии организовали в королевском дворце акцию протеста, и 11 из них были арестованы. Об этом сообщает издание Sabq со ссылкой на источники.

Принцы возмутились после приказа короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, запретившего оплачивать их счета за воду и электричество. Кроме того, они потребовали денежную компенсацию за казнь их двоюродного брата.

 

Саудиты отказались покинуть дворец, и были арестованы королевской гвардией. Сейчас все они содержатся в тюрьме «Эль-Хайр».

 

В ноябре 2017 года глава комитета по борьбе с коррупцией наследный принц Мухаммед бен Салман задержал 11 принцев и четырех министров правительства по обвинению в мздоимстве. Позже они согласились отдать в казну около 100 млрд долларов в обмен на свободу.

 

В декабре прошлого года СМИ сообщили, что от задержанного по делу о коррупции принца аль-Валида бин Талала власти потребовали шесть миллиардов долларов за освобождение.

Polit.ru / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 18:04 06:01:2018

Man patīk, zog ar vērienu..

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narod 18:11 06:01:2018

vot tak by kremljovskuju varavskuju kodlu i zamacits v sartire

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Latviešu patriots 18:16 06:01:2018

Narod. Tas nebūt slikti, un lai atdod salaupīto.

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narod-у -уроду 18:26 06:01:2018

желание встретить тебя и прибить, как таракана.

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