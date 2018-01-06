Члены монаршей семьи Саудовской Аравии организовали в королевском дворце акцию протеста, и 11 из них были арестованы. Об этом сообщает издание Sabq со ссылкой на источники.

Принцы возмутились после приказа короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, запретившего оплачивать их счета за воду и электричество. Кроме того, они потребовали денежную компенсацию за казнь их двоюродного брата.

Саудиты отказались покинуть дворец, и были арестованы королевской гвардией. Сейчас все они содержатся в тюрьме «Эль-Хайр».

В ноябре 2017 года глава комитета по борьбе с коррупцией наследный принц Мухаммед бен Салман задержал 11 принцев и четырех министров правительства по обвинению в мздоимстве. Позже они согласились отдать в казну около 100 млрд долларов в обмен на свободу.

В декабре прошлого года СМИ сообщили, что от задержанного по делу о коррупции принца аль-Валида бин Талала власти потребовали шесть миллиардов долларов за освобождение.