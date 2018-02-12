Хорошая водка творит чудеса, даже если ее не употреблять внутрь. Вот самые необычные ее полезные применения:

На кухне

Если добавить в тесто столовую ложку водки, она испарится на середине выпечки, сделав ваш пирог пышным и с хрустящей корочкой. Водка выступает разрыхлителем

То же самое касается теста для блинов или хвороста.

При мариновании мяса на шашлык, добавьте стопку водки в маринад, и мясо будет более нежным и вкусным.

Рыбные супы. Если в конце готовки влить в уху полстакана водки и дать покипеть 1-2 минуту, вкус блюда значительно улучшится.

Стекла

Протрите оконные стекла, зеркала и линзы очков водкой или раствором водки с водой 1/3 и вы сразу же уберете все потеки

Холодный компресс

Вы всегда можете держать в холодильнике универсальный компресс для быстрой помощи при ушибах и ожогах. Просто смешайте ½ стакана воды с ½ водки в пакете с зип-застежкой и заморозьте. После замораживания вы получите мелкую ледяную шугу, которая хорошо охлаждает повреждения.

Компресс можно замораживать повторно много раз.

Сияющие волосы

Смешайте порцию шампуня со стопкой водки и вымойте этой смесью голову. Волосы будут блестеть, как новенькие.

Отклеить пластырь

Отрывать присохший пластырь бывает очень болезненно. Но если вы смажете его ваткой со спиртовым раствором или водкой, он отклеится без усилий и боли.

Продлить жизнь бритвам

Замачивание одноразовой бритвы в стакане с водкой дезинфицирует и хорошо очищает ее, а так же уберегает от ржавчины.

Очистить украшения

Просто замочите в водке на 5 минут

Убрать разводы на мебели или металлических поверхностях

Обрызгайте поверхности из пульверизатора раствором воды с водкой и вытрите насухо.

Убрать неприятный запах из обуви

Побрызгайте тем же раствором в ваши ботинки, и убейте микробов, вызывающих неприятный запах. Работает как профилактика, в особо запущенных случаях нужны средства сильнее.

Запах ног

Протирайте водкой ноги перед сном или перед походом в гости, и вам не придется принюхиваться, не от вас ли так пахнет?

Продлить жизнь цветам

Чайная ложка сахара и несколько капель водки в воду позволят вашему букету простоять гораздо дольше. Но воду (сахар и водку) нужно будет обновлять ежедневно.